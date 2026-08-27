Rally voraus...: Uran-Hammer: ETF schlug viele Aktien ! Diese fünf Aktien setzen zur Aufholjagd an!

Anzeige / Werbung
Uran bleibt heiß, doch viele Einzelwerte enttäuschten. Der Global X Uranium ETF war oft stärker. Welche fünf Uran-Aktien jetzt trotzdem Potenzial haben könnten, zeigt das neue Video.
Anzeige / Eigenwerbung
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Uran gehört zu den spannendsten Rohstoffthemen unserer Zeit. Kernenergie, Versorgungssicherheit und geopolitische Spannungen liefern eine starke langfristige Story.
Doch genau hier kommt der Punkt, den viele Anleger unterschätzen:
Ein starker Uranmarkt lässt aber nicht gleich jede Uran-Aktie explodieren.
In der betrachteten Marktphase konnte ein Uran-ETF im Mehrjahresvergleich viele bekannte Einzelwerte des Sektors schlagen. Für Stockpicker ist das eine klare Warnung - und genau deshalb wird die Auswahl so spannend.
Denn die entscheidende Frage lautet:
Welche Uran-Aktien haben wirklich das Zeug, den Global X Uranium ETF künftig zu schlagen - und wo ist die Story stärker als die Substanz?
Warum der ETF viele Uran-Aktien geschlagen hat - und welche fünf Einzelwerte jetzt trotzdem spannend werden könnten -, zeigt das neue Rohstoff Insider-Video:
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=k42i4pk4R-8
Kommen Sie auch gerne zum kostenlosen Rohstoff Insider Telegram-Kanal und bestimmen Sie aktiv mit, welche Aktien, Rohstoffe und Rohstoffwerte als Nächstes auf den Prüfstand kommen. Stimmen Sie über kommende Analysen ab, schlagen Sie aber auch eigene Werte vor und/oder stellen Sie Ihre Wunschaktien zur Analyse.
Hier geht's zur kostenlosen Telegram-Gruppe:
https://t.me/offiziellerrohstoffinsider
Im Video stehen fünf besonders beachtete Uranwerte im direkten Vergleich: Uranium Energy, NexGen Energy, Energy Fuels, Uranium Royalty und IsoEnergy!
Fünf Namen. Fünf völlig unterschiedliche Chancen- und Risikoprofile.
Vom US-Produktionshebel über ein kanadisches Großprojekt und strategische Seltene Erden bis hin zu Royalty-/Cashflow-Modellen und hochgradiger Projektoptionalität: Im Uransektor entscheidet nicht nur der Rohstoffpreis, sondern vor allem die richtige Struktur.
ETF, physisches Uran oder Einzelaktie - was passt wirklich zur eigenen Uran-These?
Genau diese Frage steht im Mittelpunkt des neuen Rohstoff Insider-Videos.
Uran vor der nächsten Rally - aber welche Aktie liefert wirklich?
Die Antwort gibt es im neuen Rohstoff Insider-Video.
Viele Grüße?
Ihr
Rohstoff Insider-Team
Disclaimer und Haftungsausschluss
Werbung / Eigenwerbung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Bewerbung des Videoformats "Rohstoff Insider" und der Weiterleitung zu dem verlinkten Video sowie zum Rohstoff Insider Telegram-Kanal. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie stellen weder eine individuelle Anlageberatung noch eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere, Rohstoffe, Uran, Minenwerte, ETFs, Kryptowährungen oder sonstiger Finanzinstrumente dar. Investitionen in Rohstoffe, Uran-Aktien, Minenwerte, Junior-Unternehmen, ETFs und andere Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden. Kurse können stark schwanken; ein teilweiser oder vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Einschätzungen und Szenarien können sich jederzeit ändern.
Enthaltene Werte: US9168961038,CA65340P1062,CA2926717083,CA91702V1XXX,CA46500E8678
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)