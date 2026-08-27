Rally voraus...: Uran-Hammer: ETF schlug viele Aktien ! Diese fünf Aktien setzen zur Aufholjagd an!

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Uran bleibt heiß, doch viele Einzelwerte enttäuschten. Der Global X Uranium ETF war oft stärker. Welche fünf Uran-Aktien jetzt trotzdem Potenzial haben könnten, zeigt das neue Video.

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Uran gehört zu den spannendsten Rohstoffthemen unserer Zeit. Kernenergie, Versorgungssicherheit und geopolitische Spannungen liefern eine starke langfristige Story.

Doch genau hier kommt der Punkt, den viele Anleger unterschätzen:

Ein starker Uranmarkt lässt aber nicht gleich jede Uran-Aktie explodieren.

In der betrachteten Marktphase konnte ein Uran-ETF im Mehrjahresvergleich viele bekannte Einzelwerte des Sektors schlagen. Für Stockpicker ist das eine klare Warnung - und genau deshalb wird die Auswahl so spannend.

Denn die entscheidende Frage lautet:

Welche Uran-Aktien haben wirklich das Zeug, den Global X Uranium ETF künftig zu schlagen - und wo ist die Story stärker als die Substanz?

Warum der ETF viele Uran-Aktien geschlagen hat - und welche fünf Einzelwerte jetzt trotzdem spannend werden könnten -, zeigt das neue Rohstoff Insider-Video:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=k42i4pk4R-8

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Im Video stehen fünf besonders beachtete Uranwerte im direkten Vergleich: Uranium Energy, NexGen Energy, Energy Fuels, Uranium Royalty und IsoEnergy!

Fünf Namen. Fünf völlig unterschiedliche Chancen- und Risikoprofile.

Vom US-Produktionshebel über ein kanadisches Großprojekt und strategische Seltene Erden bis hin zu Royalty-/Cashflow-Modellen und hochgradiger Projektoptionalität: Im Uransektor entscheidet nicht nur der Rohstoffpreis, sondern vor allem die richtige Struktur.

ETF, physisches Uran oder Einzelaktie - was passt wirklich zur eigenen Uran-These?

Genau diese Frage steht im Mittelpunkt des neuen Rohstoff Insider-Videos.

Uran vor der nächsten Rally - aber welche Aktie liefert wirklich?

Die Antwort gibt es im neuen Rohstoff Insider-Video.

Viele Grüße?

Ihr

Rohstoff Insider-Team

Disclaimer und Haftungsausschluss

Werbung / Eigenwerbung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Bewerbung des Videoformats "Rohstoff Insider" und der Weiterleitung zu dem verlinkten Video sowie zum Rohstoff Insider Telegram-Kanal. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie stellen weder eine individuelle Anlageberatung noch eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere, Rohstoffe, Uran, Minenwerte, ETFs, Kryptowährungen oder sonstiger Finanzinstrumente dar. Investitionen in Rohstoffe, Uran-Aktien, Minenwerte, Junior-Unternehmen, ETFs und andere Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden. Kurse können stark schwanken; ein teilweiser oder vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Einschätzungen und Szenarien können sich jederzeit ändern.

Enthaltene Werte: US9168961038,CA65340P1062,CA2926717083,CA91702V1XXX,CA46500E8678