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Small- & Micro Cap Investment
28.08.2026 05:34 Uhr
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Uranbedarf könnte sich bis 2040 mehr als verdoppeln: Warum Cameco, NexGen und jetzt auch Blast Resources vom Athabasca Basin profitieren könnten

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Die Renaissance der Kernenergie stellt den Uranmarkt vor eine einfache, aber entscheidende Frage: Woher soll der zusätzliche Brennstoff kommen?

Weltweit setzen immer mehr Staaten wieder auf Kernenergie. Mehr als 20 Länder haben sich im Rahmen der auf der COP28 gestarteten Initiative dazu bekannt, die weltweite Kernenergiekapazität bis 2050 zu verdreifachen. Gleichzeitig zeigen aktuelle Prognosen der World Nuclear Association, welche Dimension das für den Uranmarkt haben könnte: Der weltweite Uranbedarf der Reaktoren wird für 2025 auf rund 68.920 Tonnen geschätzt. Im Referenzszenario könnten daraus bis 2040 mehr als 150.000 Tonnen werden - mehr als doppelt so viel.

Genau hier entsteht das eigentliche Problem. Neue Kernkraftwerke lassen sich planen, doch Uranminen können nicht beliebig schnell hochgefahren werden. Die World Nuclear Association warnt zudem davor, dass bestehende Minen ab Mitte des kommenden Jahrzehnts zunehmend mit rückläufigen Ressourcen konfrontiert sein könnten. Neue Primärproduktion und rechtzeitige Investitionen werden damit entscheidend für die Versorgung der wachsenden Reaktorflotte.

Warum das Athabasca Basin für Uran so wichtig ist

Wer nach neuen Uranquellen sucht, kommt deshalb an Saskatchewan kaum vorbei.

Das Athabasca Basin gehört zu den bedeutendsten Uranregionen der Welt. Wie außergewöhnlich die Geologie sein kann, demonstriert Cameco (ISIN: CA13321L1085). Der Konzern betreibt mit Cigar Lake und McArthur River/Key Lake zwei der weltweit wichtigsten hochgradigen Uranbetriebe. Ende 2025 lagen die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven von McArthur River bei durchschnittlich 6,48 Prozent U3O8; bei Cigar Lake waren es sogar 16,33 Prozent.

Doch für Anleger ist inzwischen besonders der westliche Teil der Region interessant. Dort haben neue Entdeckungen gezeigt, dass die Geschichte des Athabasca Basin noch nicht abgeschlossen sein muss.

Das wichtigste Beispiel ist NexGen Energy (ISIN: CA65340P1062). Das Arrow-Vorkommen des Unternehmens im Rook-I-Projekt zählt zu den größten hochgradigen Uranprojekten in Entwicklung. NexGen zufolge ist das Projekt für eine Produktion von bis zu 30 Millionen Pfund Uran pro Jahr genehmigt.

Auch Paladin Energy (ISIN: AU000000PDN8) besitzt mit dem Patterson-Lake-South-Projekt und der Triple-R-Lagerstätte einen wichtigen Baustein dieses neuen Uranclusters. Triple R verfügt laut Paladin über wahrscheinliche Reserven von 93,7 Millionen Pfund U3O8 bei 1,41 Prozent und soll nach aktueller Planung durchschnittlich rund neun Millionen Pfund jährlich produzieren.

Damit wird eine interessante Verschiebung sichtbar: Neben den etablierten Minen des Athabasca Basin entsteht im Patterson Lake Corridor eine neue Generation potenzieller Uranproduktion.

Wenn erfahrene Geologen zum kleineren Explorer wechseln

Genau in diesem Umfeld rückt nun ein wesentlich kleineres Unternehmen in den Blick.

Blast Resources (ISIN: CA09345L1085) hat am 27. August die Berufung von Andy Yackulic zum unabhängigen Mitglied des Board of Directors bekannt gegeben. Für einen frühen Explorer ist vor allem dessen beruflicher Hintergrund interessant.

Yackulic verfügt nach Unternehmensangaben über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Uranexploration und Ressourcenentwicklung im Athabasca Basin. Zuletzt war er Vice President Exploration bei Denison Mines (ISIN: CA2483561072), wo er die Explorationsstrategie eines umfangreichen Uranportfolios leitete. Zuvor arbeitete er rund zwölf Jahre für Cameco.

Besonders bemerkenswert: Yackulic leitete nach Angaben von Blast das Explorationsteam, das die hochgradige Fox-Lake-Uranlagerstätte entdeckte, und begleitete das Projekt anschließend bis zur Ressourcendefinition. Cameco weist für Fox Lake zum Jahresende 2025 eine abgeleitete Ressource von 68,1 Millionen Pfund U3O8 bei einem durchschnittlichen Gehalt von 7,99 Prozent aus.

Für Blast ist die Ernennung deshalb mehr als eine klassische Personalmeldung. Das Unternehmen holt sich Erfahrung aus genau jener Region ins Board, in der es selbst nach Uran sucht.

Wales Lake liegt weniger als 30 Kilometer von Arrow und Triple R entfernt

Das zentrale Asset von Blast ist das Wales Lake Uranium Project südlich von Wales Lake, unmittelbar außerhalb des südwestlichen Randes des Athabasca Basin.

Entscheidend ist dabei die Lage: Das Projekt befindet sich im Patterson Lake Corridor und nach Unternehmensangaben weniger als 30 Kilometer von den Uranlagerstätten Arrow und Triple R entfernt.

Damit folgt die Investmentthese einer Logik, die Anleger aus vielen Rohstoffregionen kennen: Zunächst verändert eine große Entdeckung die Wahrnehmung eines Distrikts. Anschließend wächst das Interesse an bislang weniger intensiv untersuchten Flächen im Umfeld.

Das bedeutet allerdings keineswegs, dass Wales Lake eine vergleichbare Lagerstätte beherbergt. Blast befindet sich in einer frühen Explorationsphase. Eine wirtschaftlich abbaubare Uranressource ist dort bislang nicht definiert, und die Nähe zu Arrow oder Triple R garantiert keinen Explorationserfolg.

Genau deshalb dürften die kommenden Explorationsprogramme entscheidend werden.

Vom Uranboom zur Suche nach der nächsten Entdeckung

Der langfristige Urantrend allein macht aus einem Explorationsprojekt noch keine Mine. Doch die Ausgangslage des Marktes erklärt, warum Investoren zunehmend auch auf die nächste Generation möglicher Entdeckungen schauen.

Wenn sich der Uranbedarf im Referenzszenario der World Nuclear Association von rund 68.920 Tonnen 2025 auf mehr als 150.000 Tonnen 2040 erhöht, reicht es nicht, ausschließlich auf bestehende Produktion zu setzen. Neue Projekte müssen entdeckt, definiert, genehmigt und finanziert werden.

Cameco zeigt, welche außergewöhnlichen Lagerstätten das Athabasca Basin hervorbringen kann. NexGen und Paladin demonstrieren, warum der Patterson Lake Corridor inzwischen zu den interessantesten Entwicklungsregionen des Sektors gehört.

Blast Resources befindet sich mehrere Schritte früher. Doch mit Wales Lake besitzt das Unternehmen Explorationsflächen in diesem strategisch wichtigen Korridor - und mit Andy Yackulic kommt nun ein Geologe ins Board, der bereits an bedeutenden Uranprojekten der Region gearbeitet hat.

Ob daraus tatsächlich eine Entdeckung entsteht, müssen Bohrungen und weitere Explorationsarbeiten zeigen. Doch in einem Uranmarkt, der langfristig erheblich mehr neue Produktion benötigen könnte, dürfte die Frage immer wichtiger werden: Woher kommt die nächste Generation der Athabasca-Entdeckungen?

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Quellen

https://www.mining.com/press-release?id=6a90641fa5a994289a408c0a

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.
Land: Kanadisch
ISIN: CA09345L1085
https://blastresources.com/

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Enthaltene Werte: CA13321L1085,CA2483561072,CA65340P1062,CA09345L1085,AU000000PDN8

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