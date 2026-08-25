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Small- & Micro Cap Investment
25.08.2026 08:32 Uhr
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Kanadas Uran-Offensive: Cameco produziert, NexGen Energy baut - wird Blast Resources zum nächsten Athabasca-Kandidaten?

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Kanada will seine Uranexporte bis 2035 verdoppeln. Das Rohstoffpotenzial dafür ist vorhanden - die entscheidende Frage ist vielmehr, wie schnell neue Projekte tatsächlich in Produktion gebracht werden können. Genau hier entsteht eine interessante Konstellation für Anleger: Cameco liefert bereits heute, NexGen Energy baut mit Rook I eine der bedeutendsten neuen Uranminen der Welt, Denison Energy entwickelt Wheeler River. Und mit Blast Resources positioniert sich ein wesentlich kleinerer und spekulativerer Explorer ebenfalls im Athabasca Basin.

Kanada will beim Uran den nächsten Gang einlegen

Kanada ist bereits der zweitgrößte Uranproduzent der Welt hinter Kasachstan. Nun will Ottawa die Rolle des Landes in der westlichen Nuklearversorgung deutlich ausbauen. Die im Juni vorgestellte nationale Uranstrategie sieht vor, die Exporte bis 2035 zu verdoppeln und gleichzeitig heimische Lieferketten sowie die Beteiligung indigener Gemeinschaften zu stärken.

Das Problem ist dabei offenbar weniger die Geologie als die Umsetzung. Raul Munoz, Managing Director Mining & Natural Resources bei Marsh Canada, verweist auf Entwicklungszeiten neuer Minen von häufig zehn bis 20 Jahren. Genehmigungen, Finanzierung und ausreichende Uranpreise entscheiden daher darüber, ob die vorhandenen Ressourcen rechtzeitig in tatsächliche Produktion umgewandelt werden können.

Das macht Projekte im kanadischen Athabasca Basin strategisch besonders interessant. Denn hier befinden sich nicht nur einige der hochgradigsten Uranvorkommen der Welt - hier entsteht bereits die nächste Generation kanadischer Minen.

Cameco bildet das Fundament

Cameco (ISIN: CA13321L1085) steht dabei für die etablierte Seite des Uranmarktes. Mit McArthur River und Cigar Lake betreibt der Konzern zwei der wichtigsten kanadischen Uranminen. Wer auf eine steigende westliche Nachfrage nach Kernbrennstoff setzt, kommt an Cameco daher kaum vorbei.

Doch Kanadas Ziel einer Verdoppelung der Exporte kann langfristig nicht allein durch bestehende Produktion erreicht werden. Zusätzliche Projekte müssen entwickelt werden - und damit verschiebt sich der Blick von den heutigen Produzenten auf die Minen von morgen.

NexGen macht vor, wie aus Exploration Produktion werden kann

Besonders sichtbar wird dieser Übergang bei NexGen Energy (ISIN: CA65340P1062). Das Unternehmen hat mit dem Bau seines Rook-I-Projekts begonnen. Die kanadische Atomaufsicht CNSC genehmigte den Bau im März 2026, im Juni starteten die Bauarbeiten.

Die Dimension ist bemerkenswert: Rook I ist auf eine Produktion von bis zu 30 Millionen Pfund Uran jährlich ausgelegt. NexGen zufolge könnte das Projekt damit rechnerisch rund 20 Prozent der heutigen globalen Primärproduktion liefern. Das Unternehmen hat zudem bereits Verkaufsverpflichtungen über 11,7 Millionen Pfund mit großen Energieversorgern abgeschlossen.

Rook I zeigt damit auch, warum Exploration im Athabasca Basin weiterhin Kapital anzieht. Bevor Milliarden in eine Mine investiert werden können, muss die Lagerstätte schließlich erst entdeckt werden.

Auch Denison und Uranium Energy bauen die Pipeline aus

Mit Denison Mines (ISIN: CA2483561072) und dessen Wheeler-River-Projekt befindet sich ein weiterer großer Kandidat in der kanadischen Entwicklungspipeline. Gleichzeitig besitzt Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038) mit Roughrider ein bedeutendes Entwicklungsprojekt im Athabasca Basin.

Uranium Energy verfolgt darüber hinaus bereits eine aggressive Produktionsstrategie in den USA. Im laufenden Geschäftsjahr wurde Burke Hollow in Texas in Betrieb genommen. Zum 30. April 2026 verfügte das Unternehmen gleichzeitig über liquide Vermögenswerte von 794 Millionen US-Dollar und keine Schulden.

Damit entsteht im nordamerikanischen Uransektor eine interessante Hierarchie: etablierte Produzenten wie Cameco, fortgeschrittene Entwickler wie NexGen und Denison - und deutlich früher positionierte Explorer, bei denen die mögliche Wertschöpfung noch vollständig von zukünftigen Explorationserfolgen abhängt.

Blast Resources: Früh positioniert im Patterson-Lake-Korridor

In diese letzte und deutlich spekulativere Kategorie fällt Blast Resources (ISIN: CA09345L1085). Das Unternehmen konzentriert sich mit seinem Wales-Lake-Projekt auf den südwestlichen Teil des Athabasca Basin.

Besonders interessant ist die Lage im Patterson-Lake-Korridor. Wales Lake umfasst rund 16.127 Hektar und befindet sich weniger als 30 Kilometer von den bekannten Lagerstätten Arrow und Triple R entfernt. Gerade dieser Teil des Athabasca Basin wurde durch große Entdeckungen der vergangenen Jahre zu einem der wichtigsten Explorationsgebiete der Uranbranche.

Für Anleger ist allerdings die Abgrenzung entscheidend: Blast besitzt bei Wales Lake derzeit noch keine definierte Uranressource. Die Nähe zu erfolgreichen Projekten ist geologisch interessant, garantiert aber keinen eigenen Fund. Erst weitere Exploration und insbesondere Bohrungen können zeigen, ob sich das Potenzial des Projekts bestätigt.

Genau daraus ergibt sich jedoch auch der Hebel eines frühen Explorers. Während bei Cameco bereits Produktion und bei NexGen eine Milliardeninvestition in den Bau einer Mine bewertet werden, befindet sich Blast noch am Anfang der Wertschöpfungskette.

Kanadas Exportziel macht neue Entdeckungen wertvoller

Das Ziel, die Uranexporte bis 2035 zu verdoppeln, verändert deshalb die Perspektive auf den Athabasca-Sektor. Kanada braucht nicht nur höhere Produktion aus bestehenden Minen, sondern eine langfristige Pipeline neuer Projekte.

Cameco liefert das Uran von heute. NexGen demonstriert mit Rook I, wie eine große Entdeckung zur nächsten bedeutenden Mine werden kann. Blast Resources versucht dagegen noch herauszufinden, was unter Wales Lake tatsächlich steckt.

Das macht die Aktie deutlich riskanter als die etablierten Uranwerte. Sollte die Exploration jedoch erfolgreich sein, würde eine Entdeckung in eine Phase fallen, in der Kanada ausdrücklich mehr Uran für den Weltmarkt bereitstellen will. Genau diese Kombination aus politischem Rückenwind, wachsendem Bedarf und knapper Entwicklungszeit könnte frühe Athabasca-Projekte in den kommenden Jahren stärker in den Fokus rücken.

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Quellen

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21173534-us-uran-comeback-uran-comeback-fahrt-auf-us-werte-katalysatoren
https://blastresources.com/
https://www.mining.com/canada-can-double-uranium-exports-by-2035-but-execution-remains-biggest-risk-marsh-says/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.
Land: Kanadisch
ISIN: CA09345L1085
https://blastresources.com/

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Enthaltene Werte: CA13321L1085,US9168961038,CA2483561072,CA65340P1062,CA09345L1085

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