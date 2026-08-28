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Small- & Micro Cap Investment
28.08.2026 08:18 Uhr
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Warum Zement zum Milliardenproblem wird - und Graphen plötzlich für die Bauindustrie interessant wird

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Die Energiewende verändert nicht nur, wie Strom erzeugt wird. Sie verändert zunehmend auch die Frage, woraus die Welt gebaut wird. Gebäude und Bauwirtschaft verbrauchen nach Angaben des UN-Umweltprogramms rund 32 Prozent der weltweiten Energie und verursachen etwa 34 Prozent der globalen CO2-Emissionen. Besonders schwer wiegt dabei ein Material, ohne das moderne Infrastruktur kaum vorstellbar ist: Zement. Zusammen stehen Zement und Stahl für rund 18 Prozent der weltweiten Emissionen.

Damit entsteht ein gewaltiges industrielles Problem. Straßen, Wohnungen, Rechenzentren und neue Infrastruktur werden weiter benötigt - gleichzeitig wächst der Druck, den CO2-Fußabdruck ihrer Baustoffe zu reduzieren. Genau an dieser Schnittstelle könnte ein Material an Bedeutung gewinnen, das Anleger lange vor allem als Zukunftsversprechen aus Forschungslaboren kannten: Graphen.

Das Zementproblem lässt sich nicht einfach abschalten

Der Kern des Problems ist Klinker, der zentrale Bestandteil klassischen Zements. Seine Herstellung benötigt hohe Temperaturen und setzt zusätzlich durch chemische Prozesse CO2 frei. Die International Energy Agency sieht deshalb neben saubereren Brennstoffen und effizienteren Verfahren auch eine Verringerung des Klinkeranteils als wichtigen Hebel. In ihrem Netto-Null-Pfad soll das globale Verhältnis von Klinker zu Zement von 0,71 im Jahr 2022 auf 0,65 im Jahr 2030 sinken.

Für die Industrie stellt sich damit eine entscheidende Frage: Wie lässt sich weniger Zement einsetzen, ohne Festigkeit und Haltbarkeit zu verlieren?

Hier kommt Graphen ins Spiel. Das nur eine Atomlage dünne Kohlenstoffmaterial besitzt außergewöhnliche mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften. Für industrielle Anwendungen geht es dabei weniger um das berühmte theoretische "Wundermaterial" als um einen pragmatischen Ansatz: Kleine Mengen von Graphen-Nanoplättchen oder entsprechend formulierten Additiven sollen die Eigenschaften bestehender Materialien verändern.

Graphen könnte damit nicht den Zement ersetzen. Es könnte aber helfen, ihn effizienter einzusetzen.

10.000 Dachziegel liefern einen wichtigen Praxistest

Genau dieser Schritt vom Labor in die industrielle Produktion entscheidet darüber, ob Graphen tatsächlich zu einem relevanten Werkstoffmarkt werden kann. Ein interessantes Beispiel lieferte 2026 ein britisches Produktionsprojekt.

Der Betonfertigteilhersteller FP McCann setzte über fünf Monate 40 Tonnen graphenverstärkten Zement ein, der von Breedon Group (ISIN: GB00BM8NFJ84) produziert wurde. Daraus entstanden mehr als 10.000 Dachziegel. Nach Angaben von First Graphene konnte dabei der Zementverbrauch um bis zu 8 Prozent und der CO2-Ausstoß von der Rohstoffgewinnung bis zum Werkstor um bis zu 14 Prozent reduziert werden, während die erforderliche Festigkeit erreicht wurde.

Entscheidend sind dabei weniger die 10.000 Dachziegel als die industrielle Wiederholbarkeit. Bauunternehmen benötigen keine spektakulären Laborwerte, sondern Zusatzstoffe, die sich in bestehende Misch-, Form- und Aushärtungsprozesse integrieren lassen.

Damit rückt die eigentliche Engstelle des Graphenmarktes in den Fokus: Nicht die Entdeckung des Materials ist das Problem, sondern seine zuverlässige und wirtschaftliche Nutzung im industriellen Maßstab.

First Graphene versucht genau diese Lücke zu schließen

Hier positioniert sich First Graphene (ISIN: AU000000FGR3). Das australische Unternehmen verfügt in Henderson bei Perth über Produktionskapazitäten von bis zu 100 Tonnen Graphen jährlich und betreibt zusätzlich eine Forschungs-, Entwicklungs- und Marketingeinrichtung in Manchester. Die PureGRAPH-Produktfamilie wird unter anderem als Pulver, Dispersion und Masterbatch angeboten.

Die Strategie geht dabei deutlich über Zement hinaus. First Graphene adressiert auch Verbundwerkstoffe, Polymere, Beschichtungen, Klebstoffe, Elastomere und Energieanwendungen. Nach Unternehmensangaben bestehen mehr als 35 aktive kommerzielle Kundenbeziehungen, rund 50 aktive kommerzielle Vereinbarungen sowie ein Vertriebsnetz in mehr als 20 Ländern.

Besonders groß ist jedoch die mögliche Skalierung im Zementmarkt. First Graphene hat mit Sixth Element Material Technology eine Absichtserklärung für den Vertrieb von PureGRAPH CEM in China geschlossen. Nach 200 Tonnen Produktabsatz sollen Verhandlungen über ein Joint Venture oder eine Lizenzierung beginnen; ab 500 Tonnen Absatz ist eine lokale Produktion vorgesehen. China produziert laut den von First Graphene angeführten Zahlen jährlich mehr als 2,3 Milliarden Tonnen Zement und Beton.

Doch genau hier liegt auch die entscheidende Einschränkung: Eine Absichtserklärung ist noch kein Großauftrag. Kundentests, Preise, Regulierung und wiederkehrende Bestellungen müssen erst zeigen, ob aus technischem Potenzial tatsächlich ein skalierbares Geschäft entsteht.

Vom Forschungsstoff zum Umsatz - jetzt beginnt der schwierigste Teil

First Graphene versucht seine Absatzwege parallel auszubauen. Mit der Übernahme von MITO Material Solutions kamen funktionalisierte Graphenoxid- und Hybridadditive sowie ein direkterer Zugang zum US-Markt hinzu. Mehr als 25 Kunden befanden sich laut Unternehmensangaben zum Zeitpunkt der Übernahme bereits in fortgeschrittenen Testphasen. Hinzu kommen erworbene Technologien von Ionic Industries und Imagine Intelligent Materials, unter anderem für graphenbasierte Beschichtungen von Geotextilien.

Für Anleger bleibt dennoch eine klare Trennlinie zwischen Marktpotenzial und wirtschaftlicher Realität.

Im Juni-Quartal 2026 erzielte First Graphene ungeprüfte Einnahmen von rund 135.000 A$, während der operative Netto-Cashabfluss 734.000 A$ betrug. Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über 2,867 Millionen A$ an liquiden Mitteln. Das Unternehmen bezifferte zugleich die identifizierte potenzielle Umsatzpipeline für die kommenden 18 bis 24 Monate auf mehr als 10 Millionen A$.

Damit ist die zentrale Investmentfrage klar: Kann Graphen vom vielversprechenden Zusatzstoff zum regelmäßig bestellten Industrieprodukt werden?

Der weltweite Druck zur Dekarbonisierung von Zement liefert dafür einen starken strukturellen Hintergrund. Die Tests mit mehr als 10.000 Dachziegeln zeigen zumindest, dass Graphen den Schritt aus dem Labor in reale Produktionsprozesse schaffen kann. Ob daraus ein bedeutender kommerzieller Markt entsteht, werden jedoch nicht Forschungsberichte entscheiden, sondern Tonnenabsatz, Folgeaufträge und Cashflow.

Für First Graphene beginnt damit möglicherweise die wichtigste Phase seiner Entwicklung: nicht mehr zu beweisen, was Graphen kann, sondern ob Kunden bereit sind, es dauerhaft in industriellem Maßstab einzusetzen.

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Quellen:

https://www.proactiveinvestors.com/companies/news/1097321/first-graphene-targets-the-gap-between-graphene-s-promise-and-industrial-scale-use-1097321.html

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First Graphene Limited
Land: Australien
ISIN: AU000000FGR3
First Graphene - First Graphene

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