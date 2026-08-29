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Small- & Micro Cap Investment
29.08.2026 06:58 Uhr
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Fast 100 Mio. Unzen Gold: Warum Barrick und Newmont Nevada gerade neu ordnen

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Manchmal verändert sich ein Bergbaudistrikt nicht durch eine neue Entdeckung, sondern dadurch, dass bereits bekannte Lagerstätten plötzlich gemeinsam gedacht werden. Genau das geschieht derzeit in Nevada. Barrick Mining und Newmont haben am 10. August eine neue Vereinbarung für Nevada Gold Mines geschlossen. Dabei sollen Barricks Fourmile-Projekt sowie Newmonts Mike- und Fiberline-Lagerstätten in das bestehende Joint Venture eingebracht werden.

Barrick spricht anschließend von einem Goldkomplex mit nahezu 100 Mio. Unzen. Newmont zahlt im Zuge der Neuordnung 1,95 Mrd. US-Dollar an Barrick. Die Größenordnung zeigt, welchen strategischen Wert benachbarte Lagerstätten besitzen können, sobald Geologie, Infrastruktur und Minenplanung zusammengeführt werden.

Barrick bringt Fourmile in den großen Verbund

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) hält 61,5% an Nevada Gold Mines und führt das operative Geschäft. Das Joint Venture umfasst bereits ein weit verzweigtes System aus Tagebauen, Untertageminen und Verarbeitungsanlagen in Nordnevada.

Fourmile war bei der Gründung von Nevada Gold Mines im Jahr 2019 bewusst außerhalb des Joint Ventures geblieben. Damals sollte zunächst die wirtschaftliche Tragfähigkeit genauer untersucht werden. Seitdem hat Barrick intensiv gebohrt und die Dimensionen des Projekts erheblich erweitert.

Nun verändert sich die Logik. Anstatt Fourmile als eigenständiges Barrick-Projekt weiterzuentwickeln, soll die Lagerstätte in Nevada Gold Mines eingebracht werden. Damit könnten vorhandene Zugänge, Verarbeitungskapazitäten und das geologische Wissen des gesamten Komplexes in die langfristige Planung einfließen.

Für Newmont sind 1,95 Mrd. US-Dollar der Preis für Integration

Newmont (ISIN: US6516391066) hält die verbleibenden 38,5% an Nevada Gold Mines und bringt im Gegenzug die Projekte Mike und Fiberline ein. Zusätzlich zahlt Newmont 1,95 Mrd. US-Dollar an Barrick, um die unterschiedliche Bewertung der eingebrachten Vermögenswerte auszugleichen.

Die Vereinbarung beendet zugleich bestehende Streitigkeiten zwischen beiden Unternehmen und modernisiert die Governance des Joint Ventures. Newmont hat außerdem Barricks geplantem Börsengang seiner nordamerikanischen Goldaktivitäten zugestimmt.

Besonders interessant ist jedoch die industrielle Seite. Nevada Gold Mines verfügt über zahlreiche Tage- und Untertagebetriebe sowie Mühlen, Röst- und Autoklavenanlagen. Werden zusätzliche Lagerstätten in dieses Netzwerk integriert, muss nicht zwangsläufig jede Entdeckung ihre komplette Infrastruktur selbst aufbauen.

Warum Grundstücksgrenzen für Geologie wenig bedeuten

Das ist eine der wichtigsten Besonderheiten großer Bergbaudistrikte. Claims und Unternehmensgrenzen entstehen auf Karten. Geologische Strukturen halten sich nicht daran.

Eine Lagerstätte kann sich über mehrere Grundstücke erstrecken. Eine vorhandene Verarbeitungsanlage kann Erz aus unterschiedlichen Minen aufnehmen. Straßen, Energieversorgung, Fachkräfte und jahrzehntelang gesammelte Daten können ebenfalls über einzelne Projekte hinaus genutzt werden.

Deshalb kann eine Entdeckung in einem etablierten Bergbaudistrikt einen anderen strategischen Wert besitzen als dieselbe geologische Ressource an einem abgelegenen Standort. Fourmile, Mike und Fiberline zeigen, wie aus einzelnen Projekten mit zunehmender geologischer Sicherheit Teile eines größeren industriellen Systems werden können.

Bei Sienna beginnt die Geschichte noch vor der Ressource

Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) befindet sich mit seinem Esmeralda County Gold Project an einer völlig anderen Stelle dieser Entwicklungskette. Das rund 1.156 Acres große Projekt liegt ebenfalls in Nevada, steht jedoch erst vor seinem ersten Bohrprogramm. Sienna hat dafür Titan Drilling beauftragt.

Bisherige Arbeiten haben unter anderem Arsen-Indikatoren identifiziert. Diese können in bestimmten geologischen Systemen als Hinweisgeber für Goldmineralisierung dienen, belegen aber keine wirtschaftliche Lagerstätte. Erst die Bohrungen sollen zeigen, welche Gesteine und Strukturen tatsächlich unter der Oberfläche vorhanden sind.

Ein geologischer Zusammenhang mit den Projekten von Nevada Gold Mines lässt sich daraus ausdrücklich nicht ableiten. Die Parallele liegt vielmehr im Entwicklungsprozess: Bevor eine Lagerstätte Teil eines nahezu 100-Mio.-Unzen-Komplexes werden kann, muss irgendwann jemand die ersten belastbaren Daten aus dem Untergrund gewinnen.

Nevada zeigt beide Enden der Explorationskette

Barrick und Newmont beschäftigen sich heute mit der Frage, wie bekannte Lagerstätten am effizientesten in einen riesigen Minenkomplex integriert werden. Bei Sienna ist die Frage wesentlich elementarer: Was steckt überhaupt im Untergrund von Esmeralda?

Genau diese Spannweite macht Nevada interessant. Auf der einen Seite entstehen Milliardenvereinbarungen über fortgeschrittene Projekte. Auf der anderen Seite beginnen neue Explorationsprogramme mit einzelnen Bohrlöchern.

Fast 100 Mio. Unzen Gold stehen damit nicht nur für Größe. Die Zahl zeigt auch, wohin jahrzehntelange Exploration, Projektentwicklung und Infrastrukturaufbau führen können.

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Quellen

Newmont: Vereinbarung mit Barrick zu Nevada Gold Mines, 10. August 2026

Barrick: Q2 2026 - Fourmile, Nevada Gold Mines und der nahezu 100-Mio.-Unzen-Komplex

Newmont: Überblick über Nevada Gold Mines und die vorhandene Infrastruktur

Sienna Resources: Titan Drilling für das Esmeralda County Gold Project

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sienna Resources Inc oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sienna Resources Inc" oder "Nebenwerte".

Sienna Resources Inc
Land: kanadisch
ISIN: CA82621E2050
Sienna Resources Inc. - TSX.V:SIEN | USA:SNNAD | WKN:A418KR

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