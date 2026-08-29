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Small- & Micro Cap Investment
29.08.2026 07:10 Uhr
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Eric Sprott erhöht MAX-Power-Anteil auf 24,35%: Warum Makenita Resources jetzt in den Fokus rücken könnte

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Der milliardenschwere Rohstoffinvestor Eric Sprott setzt ein weiteres deutliches Zeichen im noch jungen Markt für natürlichen Wasserstoff.

Am 24. August übte Sprott 12.138.548 Optionsscheine von MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) vorzeitig aus und führte dem Unternehmen damit rund 6,0 Mio. CAD an frischem Kapital zu. Durch die Transaktion erhöhte sich sein Anteil von rund 19,32% auf 24,35% der ausstehenden MAX-Power-Aktien.

Und damit könnte noch nicht Schluss sein.

Sprott hält weiterhin 16,5 Millionen weitere Optionsscheine von MAX Power. Einer der bekanntesten Rohstoffinvestoren Kanadas verfügt damit über erhebliches zusätzliches Exposure zu einem Unternehmen, das derzeit versucht, ein potenziell großes Naturwasserstoffsystem in Saskatchewan kommerziell zu validieren.

Für Anleger stellt sich jedoch noch eine zweite Frage: Wenn Sprott weiterhin Kapital in MAX Power investiert, während sich die Natural-Hydrogen-Story entwickelt - welche kleineren Unternehmen könnten profitieren, sollte Saskatchewan tatsächlich zu einem neuen Explorationsdistrikt werden?

Genau hier wird der Nachbar Makenita Resources (CSE: KENY; WKN: A40X6P; OTCID: KENYF) besonders interessant.

Weitere 6 Mio. CAD fließen in Saskatchewans Wasserstoff-Story

Sprotts jüngster Schritt ist besonders bemerkenswert, weil es sich längst nicht mehr um eine erste spekulative Beteiligung handelt.

Vor Ausübung der Optionsscheine kontrollierte Sprott bereits 34.984.979 MAX-Power-Aktien. Anschließend erhöhte sich seine Position auf 47.123.527 Aktien beziehungsweise rund 24,35% der insgesamt 193,5 Millionen ausstehenden Aktien.

Die rund 6 Mio. CAD fließen direkt an MAX Power.

Nach Angaben von CEO Ran Narayanasamy ermöglicht die vorzeitige Ausübung der Optionsscheine eine weitere Beschleunigung des kommerziellen Validierungsprogramms. Das Unternehmen liege dabei vor dem Zeitplan und unterhalb des Budgets.

Das ist entscheidend. Denn MAX Power versucht inzwischen eine Frage zu beantworten, die für die Zukunft des gesamten Natural-Hydrogen-Sektors von Bedeutung sein könnte: Lässt sich aus einer unterirdischen Wasserstoffentdeckung tatsächlich eine wirtschaftlich nutzbare Energiequelle entwickeln?

MAX Power versucht ein deutlich größeres System abzugrenzen

Der Lawson Complex von MAX Power hat sich zu einem der meistbeachteten Naturwasserstoffprojekte Nordamerikas entwickelt.

Das Unternehmen meldete zuvor bei der Bohrung Lawson 2 über rund 860 Meter kontinuierlich erhöhte Wasserstoffmesswerte, bevor das Bohrgerät etwa 2,2 Kilometer weiter zu Lawson 3 verlegt wurde.

Das Management spricht inzwischen davon, die erste Lagerstätte innerhalb eines möglicherweise sehr großen Naturwasserstoffsystems zu "triangulieren".

Diese Entwicklung ist wichtig.

Die Investmentstory verschiebt sich damit zunehmend von einer einzelnen Wasserstoffentdeckung hin zur Frage, ob ein wesentlich größeres geologisches System existiert. MAX Power verfügt zudem über eine umfangreiche genehmigte Landposition in Saskatchewan, unter anderem entlang des 475 Kilometer langen Genesis Trends.

Sollten weitere Bohrungen diese These stärken, könnte sich das Interesse der Anleger zunehmend auch auf andere Unternehmen in der Region ausweiten.

116.149 Acres direkt neben MAX Power

Genau hier kommt Makenita Resources ins Spiel.

Makenita hat sein Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan zuletzt von 51.304 Acres auf 116.149 zusammenhängende Acres mehr als verdoppelt.

Besonders interessant für Anleger: Das Projekt grenzt direkt an MAX Power.

Makenita zielt auf eisen- und magnetitreiche geologische Formationen. Unter geeigneten Bedingungen können Reaktionen zwischen Wasser und eisenreichen Gesteinen durch den Prozess der Serpentinisierung natürlichen Wasserstoff erzeugen - einer der geologischen Mechanismen, die derzeit die weltweite Suche nach natürlichem Wasserstoff antreiben.

Dabei ist eine wichtige Einschränkung zu beachten: Makenita hat auf seinem Saskatchewan-Projekt bislang keinen natürlichen Wasserstoff nachgewiesen. Die Ergebnisse von MAX Power können nicht auf angrenzende Grundstücke übertragen werden.

Doch genau darin unterscheiden sich auch die beiden Investmentcases.

MAX Power hat bereits eine Entdeckung gemacht und investiert erhebliches Kapital in deren kommerzielle Validierung. Makenita befindet sich dagegen noch in einer wesentlich früheren Explorationsphase und kontrolliert eine große Landposition direkt neben dem Projekt.

Für spekulativ orientierte Anleger kann diese frühe Positionierung bei Explorationserfolgen einen erheblichen Hebel bieten - allerdings verbunden mit entsprechend höheren Risiken.

Warum Sprotts jüngster Schritt für Makenita relevant ist

Die Rohstoffmärkte haben immer wieder gezeigt, was passieren kann, wenn sich aus einer einzelnen Entdeckung ein größerer Distrikt entwickelt.

Zunächst fließt Kapital meist in das Unternehmen, das die Entdeckung gemacht hat. Mit zunehmender Exploration und wachsendem Vertrauen in das regionale geologische Modell beginnen Anleger anschließend zu untersuchen, wem die aussichtsreichen Flächen in der Umgebung gehören.

Dieses Muster war bei Lithium in Westaustralien, Uran im kanadischen Athabasca Basin und zahlreichen Goldentdeckungen weltweit zu beobachten.

Saskatchewans Natural-Hydrogen-Story könnte noch ganz am Anfang einer solchen Entwicklung stehen.

Doch Sprotts Verhalten wird zunehmend interessant.

Er hat nicht einfach Aktien gekauft und abgewartet. Er hat sein Engagement mehrfach erhöht und nun mehr als 12 Millionen Optionsscheine vorzeitig ausgeübt. Dadurch erhält MAX Power weitere 6 Mio. CAD, um sein Bohrprogramm zu beschleunigen.

Sprotts Anteil ist damit auf fast ein Viertel des Unternehmens gestiegen.

Makenita besitzt noch einen zweiten Rohstoff-Hebel

Makenita verfügt zudem über einen weiteren potenziellen Katalysator außerhalb Saskatchewans.

Das Sisson West Tungsten Project in New Brunswick umfasst 9.845 Acres und grenzt direkt an das Sisson-Wolframprojekt von Northcliff Resources.

Damit bietet Makenita Exposure zu zwei sehr unterschiedlichen, aber zunehmend strategisch wichtigen Rohstoffthemen: natürlichem Wasserstoff und Wolfram.

Gerade Wolfram rückt verstärkt in den Fokus, weil westliche Regierungen alternative Lieferketten außerhalb Chinas aufbauen wollen. Unternehmen wie Almonty Industries haben bereits gezeigt, wie schnell sich die Bewertung von Wolframprojekten verändern kann, wenn Versorgungssicherheit und geopolitische Abhängigkeiten stärker in den Vordergrund treten.

Könnte der kleinere Nachbar als Nächstes in den Fokus rücken?

Makenita bleibt ein Explorer in einem frühen Stadium. Erst weitere Arbeiten auf dem eigenen Projekt müssen zeigen, ob aus der geologischen Chance tatsächlich eine Entdeckung entsteht.

Doch das Umfeld entwickelt sich dynamisch.

MAX Power bohrt weiter. Das Management spricht von der Abgrenzung eines potenziell sehr großen Naturwasserstoffsystems. Und Eric Sprott hat nun weitere 6 Mio. CAD eingebracht, seinen Anteil auf 24,35% erhöht und hält zusätzlich noch 16,5 Millionen Optionsscheine.

Direkt daneben kontrolliert Makenita 116.149 zusammenhängende Acres und verfügt gleichzeitig über eine vergleichsweise schlanke Aktienstruktur mit etwas mehr als 35 Millionen ausstehenden Aktien.

Sollten die kommenden Bohrergebnisse von MAX Power die These eines größeren Naturwasserstoffsystems in Saskatchewan weiter untermauern, könnten Anleger zunehmend über das Unternehmen hinausblicken, das die ursprüngliche Entdeckung gemacht hat.

Und dann könnte es immer schwieriger werden, den deutlich kleineren Explorer direkt nebenan zu übersehen.

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Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126
https://www.maxpowermining.com/first-well-of-lawson-commercial-validation-drill-program-still-in-progress-encounters-continuous-natural-hydrogen-readings-over-831-meters-and-highest-readings-to-date-in-major-basement-c/
https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/makenita-resources-significantly-increases-saskatchewan-070100949.html
https://www.drilling-for-hydrogen.com/news/natural-hydrogen-just-hit-1-billion-now-what
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/max-power-announces-10-million-strategic-investment-at-2-50-per-unit-from-eric-sprott-1036435636
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69376242-max-power-mining-corp-max-power-shareholders-approve-sprott-control-person-resolution-399.htm

Lassen Sie sich in den Verteiler für Makenita Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Makenita Resources" oder "Nebenwerte".

Makenita Resources Inc.
Land: kanadisch
ISIN: CA5609251098
https://www.makenitaresources.com

Disclaimer/Risikohinweis Makenita Resources Inc.
Interessenkonflikte: Mit Makenita Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Makenita Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Makenita Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Makenita Resources einsehen: https://www.makenitaresources.com

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Dr. Eva Reuter
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Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

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Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098

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