Warum Gewinn nicht gleich Geld ist - SAP, Mercedes-Benz und FACC zeigen die zweite Rechnung eines Unternehmens

Anzeige / Werbung

FACC erzielte 2025 ein operatives Ergebnis von 42,3 Mio. Euro. Gleichzeitig lag der Free Cashflow bei 59,1 Mio. Euro. Das ist kein Rechenfehler. Gewinn und Cashflow messen unterschiedliche Dinge - und können deshalb in einem Geschäftsjahr deutlich voneinander abweichen.

Gerade bei Industrieunternehmen lohnt sich dieser zweite Blick. Eine Maschine kann bereits gekauft und bezahlt worden sein, obwohl ihr Aufwand erst über Jahre durch Abschreibungen im Ergebnis auftaucht. Umgekehrt kann ein Unternehmen Umsatz verbuchen, obwohl die zugehörige Kundenrechnung noch nicht bezahlt wurde. SAP, Mercedes-Benz und FACC zeigen, wie unterschiedlich Gewinn und Zahlungsströme aussehen können.

Der Gewinn folgt anderen Regeln als das Bankkonto

Die Gewinn- und Verlustrechnung ordnet Erträge und Aufwendungen dem Zeitraum zu, in dem sie wirtschaftlich entstehen. Die Kapitalflussrechnung fragt dagegen, wann tatsächlich Geld in das Unternehmen hinein- oder aus ihm herausfließt.

Dazwischen liegen beispielsweise Forderungen, Lagerbestände, Verbindlichkeiten und Investitionen. Steigt das Lager, ist Kapital gebunden. Zahlen Kunden ihre Rechnungen später, fehlt das Geld zunächst ebenfalls in der Kasse. Sinkende Vorräte oder höhere Lieferantenverbindlichkeiten können den Cashflow dagegen zeitweise erhöhen.

Deshalb beantwortet der Cashflow eine andere Frage als EBIT oder Jahresüberschuss: Wie viel Liquidität erzeugt das Geschäft tatsächlich?

Bei SAP werden aus 7,3 Mrd. Euro Gewinn 9,2 Mrd. Euro operativer Cashflow

Die SAP SE (ISIN: DE0007164600) erzielte 2025 einen Gewinn nach Steuern von 7,326 Mrd. Euro. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag dagegen bei 9,156 Mrd. Euro. Nach Investitionen und weiteren von SAP definierten Anpassungen verblieb ein Free Cashflow von 8,239 Mrd. Euro.

Ein Blick in die Kapitalflussrechnung zeigt, warum sich beide Größen unterscheiden. SAP korrigiert den Gewinn unter anderem um Abschreibungen, aktienbasierte Vergütungen und Veränderungen bei verschiedenen Forderungen und Verbindlichkeiten. Allein die Vertragsverbindlichkeiten erhöhten den operativen Cashflow 2025 rechnerisch um 1,336 Mrd. Euro.

Der hohe Cashflow ist damit keine zweite Gewinnrechnung. Er zeigt, wann Geld aus dem operativen Geschäft tatsächlich verfügbar wird.

Mercedes-Benz zeigt die Wirkung von Lager und Investitionen

Bei der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000) belief sich das bereinigte EBIT 2025 auf 8,2 Mrd. Euro. Der Free Cashflow des Industriegeschäfts erreichte 5,4 Mrd. Euro, nach 9,2 Mrd. Euro im Vorjahr. Die beiden Kennzahlen sind aufgrund ihres unterschiedlichen Umfangs nicht direkt gegeneinander aufzurechnen. Die Erläuterungen von Mercedes-Benz zeigen aber besonders gut, welche Faktoren den Cashflow bewegen.

Niedrigere Lagerbestände wirkten positiv. Nettoinvestitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte belasteten den Cashflow dagegen. Ein Unternehmen kann also operativ profitabel sein und gleichzeitig viel Liquidität in neue Anlagen oder Technologien stecken. Umgekehrt kann der Abbau von Vorräten Geld freisetzen, ohne dass dadurch unmittelbar zusätzlicher Gewinn entsteht.

Bei FACC steigt der operative Cashflow auf 80,8 Mio. Euro

Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) liefert für 2025 ein besonders anschauliches Beispiel. Der operative Cashflow erhöhte sich von 32,0 auf 80,8 Mio. Euro. Gleichzeitig flossen netto 21,6 Mio. Euro aus der Investitionstätigkeit ab. Daraus resultierte ein Free Cashflow von 59,1 Mio. Euro - nach lediglich 7,7 Mio. Euro im Vorjahr.

Der Geschäftsbericht führt die Verbesserung des operativen Cashflows unter anderem auf das höhere operative Ergebnis und Veränderungen im Working Capital zurück. Die Vorräte gingen beispielsweise von 178,3 auf 175,7 Mio. Euro zurück. Parallel stieg das EBIT von 28,3 auf 42,3 Mio. Euro.

Damit kamen 2025 zwei Faktoren zusammen: FACC verdiente operativ mehr und band weniger zusätzliches Geld in Teilen des laufenden Geschäfts.

Drei Zahlen beantworten drei verschiedene Fragen

Gewinn, operativer Cashflow und Free Cashflow sollten deshalb nicht gegeneinander ausgespielt werden. Der Gewinn zeigt die wirtschaftliche Leistung eines Zeitraums nach bilanziellen Regeln. Der operative Cashflow macht sichtbar, wie viel Geld das laufende Geschäft tatsächlich erzeugt. Der Free Cashflow berücksichtigt zusätzlich Investitionen und weitere, je nach Unternehmen unterschiedlich definierte Positionen.

SAP zeigt, wie stark operative Zahlungsströme vom bilanziellen Gewinn abweichen können. Mercedes-Benz macht den Einfluss von Lagerbeständen und Investitionen sichtbar. Bei FACC gingen 2025 steigender Gewinn und deutlich höherer Free Cashflow gleichzeitig in dieselbe Richtung.

Wer nur auf den Gewinn schaut, sieht deshalb einen wichtigen Teil der Unternehmensentwicklung nicht. Die zweite Rechnung beginnt dort, wo aus Erträgen tatsächlich Geld werden muss.

----



Lassen Sie sich in den Verteiler für FACC oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler FACC" und/oder "Nebenwerte".

Quellen



FACC Geschäftsbericht 2025

https://www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/03/annualreport-facc-2025-en.pdf

FACC - Ergebnisse 2025

https://www.facc.com/en/news/preliminary-results-for-the-2025-financial-year/

SAP Integrierter Bericht 2025 - Fünfjahresübersicht

https://www.sap.com/integrated-reports/2025/de/datahub/financial-data/five-year-summary.html

SAP Integrierter Bericht 2025 - Kapitalflussrechnung

https://www.sap.com/integrated-reports/2025/de/datahub/financial-data/cash-flows.html

Mercedes-Benz - Ergebnisse und Geschäftsbericht 2025

https://group.mercedes-benz.com/investors/reports-news/annual-reports/2025/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit FACC existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der FACC. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von FACC können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von FACC einsehen: https://www.facc.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung FACC vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Warum Gewinn nicht gleich Geld ist - SAP, Mercedes-Benz und FACC zeigen die zweite Rechnung eines Unternehmens appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0007100000,DE0007164600,AT00000FACC2