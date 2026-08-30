Augsburg - Der FC Augsburg ist erfolgreich in die Bundesliga-Saison 2026/27 gestartet und hat den FC Schalke 04 bei dessen Rückkehr ins Oberhaus mit 3:0 besiegt.



Michael Gregoritsch brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, nachdem er einen Querpass von Anton Kade im Strafraum verwertete. Der FC Schalke 04, der nach drei Jahren in die Bundesliga zurückgekehrt ist, hatte Schwierigkeiten, sich entscheidend gegen die Augsburger Defensive durchzusetzen.



In der zweiten Halbzeit verschärfte sich die Situation für die Schalker, als Ron Schallenberg in der 62. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte sah. In Unterzahl gelang es den Gästen nicht, den Druck der Augsburger abzuwehren. In der 79. Minute erhöhte Anton Kade auf 2:0, nachdem er von Fabian Rieder in die Tiefe geschickt wurde und den Ball mithilfe des Innenpfostens im Tor unterbrachte. In der Nachspielzeit sorgte Ribeiro für den Endstand.



Der FC Augsburg dominierte das Spielgeschehen streckenweise und nutzte die Schwächen der Schalker Defensive konsequent aus. Die Gäste aus Gelsenkirchen hatten zwar einige gute Chancen, konnten diese jedoch nicht in Tore ummünzen. Der Augsburger Torhüter Dahmen zeigte eine starke Leistung und parierte mehrere gefährliche Abschlüsse der Schalker.





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