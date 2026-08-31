Der Goldmarkt hat sich nach der Korrektur im August eindrucksvoll zurückgemeldet und die Marke von 4.600 USD je Unze zwischenzeitlich wieder überschritten. Es ist mehr als eine technische Gegenbewegung, denn verschiedene Fundamentaldaten unterstützen die Rallye. Rekordkäufe der Zentralbanken, explodierende US-Staatsverschuldung und die Aussicht auf baldige Zinssenkungen verleihen dem Gold neue Strahlkraft. Für Anleger lautet die Frage nicht mehr ob, sondern wie sie von diesem Aufwärtstrend profitieren können. Wir sehen uns daher heute Barrick Mining, Lahontan Gold und Wheaton Precious Metals genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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