Anzeige
Mehr »
Dienstag, 01.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
01.09.26 | 09:24
95,86 Euro
-0,17 % -0,16
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
95,9296,0009:28
95,9296,0009:28
PR Newswire
01.09.2026 08:06 Uhr
56 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 01

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-31 IE00BF541XXX 443000.000 62111972.42 140.2076
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-31 IE00BF540XXX 754000.000 57609873.16 76.4057
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-08-31 IE00BQQP9XXX 39950000.000 4463638007.60 111.7306
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-08-31 IE00BDFBTXXX 34225000.000 2405984358.02 70.2990
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-08-31 IE00BYWQWXXX 9500000.000 613321627.04 64.5602
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-08-31 IE00BQQP9XXX 11950000.000 1415887510.25 118.4843
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-08-31 IE00BDS67XXX 3388000.000 238745465.68 70.4680
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-08-31 IE00BQQP9XXX 5600000.000 396000850.22 70.7144
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-08-31 IE00BL0BMXXX 4450000.000 167977856.64 37.7478
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-08-31 IE00BMC38XXX 82600000.000 8581160699.91 103.8881
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-08-31 IE00BMDH1XXX 13100000.000 114759281.55 8.7603
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-08-31 IE00BMDKNXXX 43350000.000 594803262.30 13.7210
VanEck New China UCITS ETF 2026-08-31 IE0000H44XXX 470000.000 7565324.19 16.0964
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-08-31 IE0002PG6XXX 88750000.000 1357215075.34 15.2926
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-08-31 IE0005B8WXXX 630000.000 14244178.70 22.6098
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-08-31 IE000YU9KXXX 21990000.000 1752092492.77 79.6768
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-08-31 IE000B9PQXXX 660000.000 17743156.72 26.8836
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-08-31 IE0001J5AXXX 665000.000 19378763.07 29.1410
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-08-31 IE0005TF9XXX 720000.000 13976940.62 19.4124
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-08-31 IE000M7V9XXX 43170000.000 2355524060.62 54.5639
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-08-31 IE000NXF8XXX 9670000.000 333730196.33 34.5119
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-08-31 IE000YYE6XXX 118950000.000 7439959621.90 62.5469
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-31 IE000J6CHXXX 2724000.000 68694516.31 25.2183
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-08-31 IE0007I99XXX 1550000.000 43044986.26 27.7710
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-08-31 IE000SBU1XXX 500000.000 13329473.82 26.6589
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-08-31 IE0007Y8YXXX 30450000.000 887629724.06 29.1504
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-08-31 IE000QYDXXXX 1150000.000 24323369.12 21.1508
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-08-31 IE000YYVSXXX 3200000.000 56226950.41 17.5709
© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.