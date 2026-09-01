VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 01
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-31
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62111972.42
|140.2076
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-31
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57609873.16
|76.4057
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-31
|IE00BQQP9XXX
|39950000.000
|4463638007.60
|111.7306
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-31
|IE00BDFBTXXX
|34225000.000
|2405984358.02
|70.2990
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-31
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|613321627.04
|64.5602
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-31
|IE00BQQP9XXX
|11950000.000
|1416057693.32
|118.4986
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-31
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|238745465.68
|70.4680
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-31
|IE00BQQP9XXX
|5600000.000
|396000850.22
|70.7144
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-31
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|167977856.64
|37.7478
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-31
|IE00BMC38XXX
|82600000.000
|8581160699.91
|103.8881
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-31
|IE00BMDH1XXX
|13100000.000
|114759281.55
|8.7603
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-31
|IE00BMDKNXXX
|43350000.000
|594803262.30
|13.7210
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-31
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7565324.19
|16.0964
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-31
|IE0002PG6XXX
|88750000.000
|1357215075.34
|15.2926
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-31
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14244178.70
|22.6098
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-31
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|1752092492.77
|79.6768
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-31
|IE000B9PQXXX
|660000.000
|17743156.72
|26.8836
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-31
|IE0001J5AXXX
|665000.000
|19378763.07
|29.1410
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-31
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|13976940.62
|19.4124
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-31
|IE000M7V9XXX
|43170000.000
|2355524060.62
|54.5639
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-31
|IE000NXF8XXX
|9670000.000
|333730196.33
|34.5119
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-31
|IE000YYE6XXX
|118950000.000
|7439959621.90
|62.5469
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-31
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68694516.31
|25.2183
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-31
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|43044986.26
|27.7710
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-31
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13329473.82
|26.6589
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-31
|IE0007Y8YXXX
|30450000.000
|887629724.06
|29.1504
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-31
|IE000QYDXXXX
|1150000.000
|24323369.12
|21.1508
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-31
|IE000YYVSXXX
|3200000.000
|56226950.41
|17.5709
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