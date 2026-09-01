ZÜRICH (dpa-AFX) - Der französische Versorger Engie und der finnische Netzwerkausrüster Nokia sind wohl ab Mitte September im EuroStoxx 50 zu finden. An diesem Dienstagabend erfolgt die reguläre Index-Überprüfung durch ISS Stoxx. Und basierend auf den letzten Marktdaten vom 31. August sieht JPMorgan-Experte Pankaj Gupta Engie und Nokia als Neulinge, die Volkswagen und den niederländischen Informationsdienstleister Wolters Kluwer ersetzen werden.

Üblicherweise werden die Ergebnisse der Indexüberprüfung nach dem US-Handelsschluss um 22 Uhr (MEZ) bekannt gegeben. In Kraft treten sie dann am Montag, 21. September.

Ende Juli hatte Gupta auch Eon und der französischen Großbank Societe Generale recht gute Chance auf einen Aufstieg eingeräumt. Sie kommen nun wohl doch nicht zum Zuge. Dafür dürfen die von Gupta zwischenzeitlich für abstiegsgefährdet gehaltenen Aktien von BMW wohl ihren Platz behalten./ag/stk

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