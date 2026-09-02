Steigende Renditen und restriktive Notenbanken fordern etablierte Geschäftsmodelle nach jahrelanger Niedrigzinsphase heraus. Während ein Riese der Immobilienbranche mit den Konsequenzen einer gestrafften Geldpolitik ringt, kämpft ein Pionier der sauberen Mobilitätstechnologie um den entscheidenden Sprung von den Pilotprojekten zur regionalen Marktführerschaft. Gleichzeitig sorgt ein visionärer Tech-Milliardär mit Expansionsplänen im Energiesektor für Unruhe unter den Branchenführern. Welche Akteure ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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