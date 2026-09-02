VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 02
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-01
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62056106.12
|140.0815
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-01
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57443844.98
|76.1855
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-09-01
|IE00BQQP9XXX
|40050000.000
|4319115296.79
|107.8431
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-09-01
|IE00BDFBTXXX
|34225000.000
|2355663388.19
|68.8287
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-09-01
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|609754437.91
|64.1847
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-09-01
|IE00BQQP9XXX
|11950000.000
|1366422581.02
|114.3450
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-09-01
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|238575569.75
|70.4178
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-01
|IE00BQQP9XXX
|5600000.000
|391479414.74
|69.9070
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-01
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|166211313.17
|37.3509
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-09-01
|IE00BMC38XXX
|82600000.000
|8414828874.50
|101.8744
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-09-01
|IE00BMDH1XXX
|13100000.000
|114374426.56
|8.7309
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-09-01
|IE00BMDKNXXX
|43350000.000
|566878015.77
|13.0768
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-09-01
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7564744.63
|16.0952
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-09-01
|IE0002PG6XXX
|88750000.000
|1345928755.89
|15.1654
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-09-01
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14231660.98
|22.5899
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-09-01
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|1710547753.70
|77.7875
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-09-01
|IE000B9PQXXX
|660000.000
|17909385.05
|27.1354
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-09-01
|IE0001J5AXXX
|665000.000
|19231643.07
|28.9198
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-09-01
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|13899207.60
|19.3045
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-09-01
|IE000M7V9XXX
|42620000.000
|2282873553.79
|53.5634
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-09-01
|IE000NXF8XXX
|9670000.000
|333830079.56
|34.5222
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-09-01
|IE000YYE6XXX
|118950000.000
|7285603084.68
|61.2493
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-01
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68515176.26
|25.1524
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-01
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42416061.46
|27.3652
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-09-01
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13172020.84
|26.3440
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-09-01
|IE0007Y8YXXX
|30450000.000
|875268768.81
|28.7445
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-09-01
|IE000QYDXXXX
|1150000.000
|24451758.54
|21.2624
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-09-01
|IE000YYVSXXX
|3200000.000
|55759334.98
|17.4248
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