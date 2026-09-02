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WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
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PR Newswire
02.09.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 02

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-01 IE00BF541XXX 443000.000 62056106.12 140.0815
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-01 IE00BF540XXX 754000.000 57443844.98 76.1855
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-09-01 IE00BQQP9XXX 40050000.000 4319115296.79 107.8431
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-09-01 IE00BDFBTXXX 34225000.000 2355663388.19 68.8287
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-09-01 IE00BYWQWXXX 9500000.000 609754437.91 64.1847
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-09-01 IE00BQQP9XXX 11950000.000 1366422581.02 114.3450
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-09-01 IE00BDS67XXX 3388000.000 238575569.75 70.4178
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-09-01 IE00BQQP9XXX 5600000.000 391479414.74 69.9070
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-09-01 IE00BL0BMXXX 4450000.000 166211313.17 37.3509
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-09-01 IE00BMC38XXX 82600000.000 8414828874.50 101.8744
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-09-01 IE00BMDH1XXX 13100000.000 114374426.56 8.7309
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-09-01 IE00BMDKNXXX 43350000.000 566878015.77 13.0768
VanEck New China UCITS ETF 2026-09-01 IE0000H44XXX 470000.000 7564744.63 16.0952
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-09-01 IE0002PG6XXX 88750000.000 1345928755.89 15.1654
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-09-01 IE0005B8WXXX 630000.000 14231660.98 22.5899
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-09-01 IE000YU9KXXX 21990000.000 1710547753.70 77.7875
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-09-01 IE000B9PQXXX 660000.000 17909385.05 27.1354
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-09-01 IE0001J5AXXX 665000.000 19231643.07 28.9198
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-09-01 IE0005TF9XXX 720000.000 13899207.60 19.3045
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-09-01 IE000M7V9XXX 42620000.000 2282873553.79 53.5634
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-09-01 IE000NXF8XXX 9670000.000 333830079.56 34.5222
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-09-01 IE000YYE6XXX 118950000.000 7285603084.68 61.2493
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-01 IE000J6CHXXX 2724000.000 68515176.26 25.1524
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-09-01 IE0007I99XXX 1550000.000 42416061.46 27.3652
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-09-01 IE000SBU1XXX 500000.000 13172020.84 26.3440
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-09-01 IE0007Y8YXXX 30450000.000 875268768.81 28.7445
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-09-01 IE000QYDXXXX 1150000.000 24451758.54 21.2624
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-09-01 IE000YYVSXXX 3200000.000 55759334.98 17.4248
© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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