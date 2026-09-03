Agnico Eagle steckt 130 Millionen Dollar in seine Rohstoff-Offensive - und landet direkt neben Adelayde

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Einer der größten Goldproduzenten der Welt baut sich ein eigenes Standbein für kritische Rohstoffe auf - und landet damit ausgerechnet in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Projekt von Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097). Agnico Eagle Mines (ISIN: CA0084741085) hat seine neue Tochtergesellschaft Avenir Minerals mit einer bemerkenswerten Ausgangsbasis ausgestattet: Rund 80 Mio. US-Dollar an strategischen Beteiligungen außerhalb von Gold und Kupfer sollen in die Gesellschaft eingebracht werden, hinzu kommen 50 Mio. US-Dollar in bar. Zusammen ergibt das rund 130 Mio. US-Dollar. Nun wurde Avenir Minerals von der Regierung von New Brunswick ausgewählt, um über ein exklusives Explorationsabkommen für die ehemalige Lake-George-Antimonmine zu verhandeln. Direkt südöstlich davon kontrolliert Adelayde sein George Lake South Antimony Project - und dort hat der Early-Stage-Explorer gerade mehrere bislang ungebohrte magnetische Ziele identifiziert. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Warum baut ein Goldgigant plötzlich eine eigene Plattform für kritische Rohstoffe auf - und was bedeutet es für einen kleinen Explorer, wenn diese Plattform ausgerechnet im selben historischen Antimon-Distrikt aktiv wird?

80 Millionen Dollar an Beteiligungen plus 50 Millionen Dollar Cash

Die 130-Millionen-Dollar-Zahl muss dabei richtig eingeordnet werden. Agnico Eagle investiert nicht 130 Mio. US-Dollar in Lake George und erst recht nicht in Adelayde. Der Konzern kündigte bereits Ende 2025 an, seine strategischen Beteiligungen an Nicht-Gold- und Nicht-Kupfer-Projekten in der neu gegründeten Avenir Minerals zu bündeln. Diese Beteiligungen hatten damals einen aggregierten Marktwert von rund 80 Mio. US-Dollar. Zusätzlich wollte Agnico Eagle Avenir 50 Mio. US-Dollar Cash zur Verfügung stellen. Der Konzern erklärte zugleich, dass Avenir langfristig als eigenständige, selbsttragende Einheit agieren und strategische Partnerschaften sowie staatliche Unterstützung nutzen soll, um zukünftige Rohstoffprojekte voranzubringen. Interessant ist auch, wie Agnico Eagle überhaupt an diesen Punkt gekommen ist: Nach Angaben des Unternehmens hatte zuvor ein kleines, dreiköpfiges Team über rund drei Jahre kritische Rohstoffprojekte untersucht und kleinere Frühphaseninvestments getätigt, um Projekte und potenzielle Partner kennenzulernen. Aus diesen Aktivitäten wird nun eine eigene Gesellschaft. Das zeigt, dass kritische Rohstoffe für Agnico Eagle längst mehr sind als ein kurzfristiges Nebenthema.

Und eines der ersten sichtbaren Projekte führt Avenir nach Lake George

Spannend für Adelayde wird die Geschichte durch die Entscheidung der Regierung von New Brunswick vom Juli. Die Provinz wählte Avenir Minerals aus, um über ein exklusives Explorationsabkommen für die ehemalige Lake-George-Antimonmine zu verhandeln. Lake George ist ein historisch bedeutender Antimonstandort, an dem nach Angaben der Provinz neben Antimon auch Potenzial für Wolfram, Molybdän und Gold besteht. Der kanadische Energieminister Tim Hodgson stellte die Entscheidung ausdrücklich in den Kontext sicherer heimischer Lieferketten und der nationalen Sicherheit. Die Auswahl von Avenir sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer sicheren kanadischen Antimonversorgung. Gleichzeitig ordnet New Brunswick das Projekt in seine umfassendere Minerals Strategy ein, mit der die Provinz die heimische Produktion kritischer Rohstoffe wiederbeleben möchte. Noch ist allerdings nichts entschieden: Avenir wurde ausgewählt, um über ein Explorationsabkommen zu verhandeln. Daraus lässt sich weder eine Minenentscheidung noch eine konkrete Investitionssumme für Lake George ableiten.

Genau diese Verbindung macht die Entwicklung dennoch bemerkenswert. Agnico Eagle schafft mit Avenir eine eigene Plattform für kritische Rohstoffe, statt solche Aktivitäten lediglich als kleine Beteiligungen neben dem Kerngeschäft weiterzuführen. Avenir soll Partnerschaften eingehen, staatliche Unterstützung suchen und Projekte voranbringen. Wenige Monate später taucht die Gesellschaft an einem historischen Antimonstandort in New Brunswick auf. Das bedeutet nicht, dass Lake George bereits zu einem Kernprojekt von Avenir geworden ist. Es zeigt aber, welche Art von Gelegenheit die neue Gesellschaft grundsätzlich sucht - und dass Antimon dabei offensichtlich auf dem Radar steht.

Direkt daneben meldet Adelayde plötzlich mehrere neue Ziele

Für Adelayde Exploration Inc. kommt diese Entwicklung zu einem interessanten Zeitpunkt. Das Unternehmen veröffentlichte am 28. August neue Ergebnisse vom zu 100 Prozent kontrollierten George Lake South Antimony Project in York County, New Brunswick. Eine hochauflösende magnetische Flugvermessung und eine anschließende dreidimensionale geophysikalische Inversion haben mehrere eigenständige, bislang ungetestete magnetische Ziele innerhalb von Adelaydes eigenen Flächen identifiziert. Nach Angaben des Unternehmens ähneln diese hinsichtlich ihrer geophysikalischen Signatur dem mineralisierten System der angrenzenden, ehemals produzierenden Lake-George-Antimon-Wolfram-Molybdän-Gold-Mine. Besonders interessant ist die 3D-Modellierung. Die Magnetic Vector Inversion bestätigt nach Angaben der Unternehmensmeldung, dass es sich bei den magnetischen Quellen um reale, oberflächennahe geologische Strukturen und nicht um Messartefakte handelt. Gleichzeitig lassen sich ungefähre Größe, Tiefe und Orientierung der Strukturen bestimmen, wodurch Adelayde seine weiteren Explorationsarbeiten gezielter planen kann. Die Ziele liegen zudem entlang desselben regionalen Strukturkorridors, der mit dem Magaguadavic-Fault-Trend verbunden ist und auch Lake George sowie weitere Zinn-, Wolfram- und Antimonvorkommen im Südwesten New Brunswicks beherbergt. George Lake South liegt außerdem innerhalb der kontaktmetamorphen Aureole des Pokiok Batholith - demselben geologischen Umfeld, das mit der Mineralisierung bei Lake George in Verbindung gebracht wird.

Der vielleicht wichtigste Punkt: Diese Ziele wurden noch nie gebohrt

Genau hier liegt sowohl die Chance als auch das große Risiko der neuen Adelayde-Story. Keines der neu identifizierten magnetischen Ziele wurde bislang durch Bohrungen getestet. Adelayde bezeichnet sie deshalb als neue hochprioritäre Explorationsziele. Damit ist aber ausdrücklich noch keine Antimon-, Wolfram- oder Goldentdeckung gemacht worden. Magnetische Anomalien zeigen geologische Strukturen - sie beweisen keine wirtschaftliche Mineralisierung. Adelayde weist selbst ausdrücklich darauf hin, dass Ergebnisse und Entdeckungen auf benachbarten Grundstücken nicht notwendigerweise auf Mineralisierung auf den eigenen Flächen schließen lassen. Das ist gerade bei dieser Geschichte wichtig. Die Nähe zu Lake George und das Auftauchen einer Agnico-Eagle-Tochter machen George Lake South strategisch interessanter, ersetzen aber keine Exploration. Avenir Minerals' Interesse am historischen Minenstandort ist kein geologischer Beweis für Adelaydes Grundstück. Ebenso wenig bedeutet eine ähnliche magnetische Signatur automatisch, dass sich unter George Lake South dasselbe mineralisierte System fortsetzt. Genau diese Frage muss Adelayde jetzt beantworten.

Ausgerechnet jetzt will Adelayde möglichst schnell bohren

Und dafür gibt es bereits einen klaren nächsten Schritt. Adelayde-Präsident James Nelson erklärte nach Veröffentlichung der neuen Ergebnisse, dass der Datensatz dem Unternehmen erstmals ein klares Bild davon gebe, was sich unter den eigenen Flächen von George Lake South befindet. Die neuen Ziele lieferten nach Ansicht des Managements eine Grundlage für fokussierte und kosteneffiziente Folgearbeiten. Adelayde arbeitet deshalb nach eigener Aussage unmittelbar an einem detaillierteren Arbeitsprogramm - mit dem Plan, so schnell wie möglich zu bohren. Damit könnte George Lake South vor einem entscheidenden Übergang stehen. Bislang basierte die Story vor allem auf Lage, historischer Bedeutung des Distrikts und geophysikalischen Daten. Ein Bohrprogramm würde erstmals direkte Informationen aus dem Untergrund liefern. Dann könnte überprüft werden, welche Gesteine die magnetischen Anomalien verursachen und ob überhaupt relevante Antimon-, Wolfram-, Gold- oder andere Mineralisierung vorhanden ist. Für einen Early-Stage-Explorer ist das ein fundamentaler Unterschied: Erst der Bohrer kann aus einem geophysikalischen Ziel eine geologische Entdeckung machen.

Warum interessiert sich ein Goldgigant überhaupt für kritische Rohstoffe?

Agnico Eagles Entscheidung, Avenir aufzubauen, zeigt gleichzeitig, wie stark sich die strategische Bedeutung des Rohstoffsektors verändert hat. Das Unternehmen ist vor allem für Gold bekannt und besitzt mit Minen wie Canadian Malartic, Detour Lake oder Meliadine ein großes Produktionsportfolio. Trotzdem beschäftigte sich ein eigenes Team bereits mehrere Jahre mit kritischen Rohstoffen und baute kleinere strategische Beteiligungen außerhalb von Gold und Kupfer auf. Ende 2025 kam Agnico Eagle schließlich zu dem Schluss, dass der Zeitpunkt gekommen sei, diese Aktivitäten unter einer eigenen Gesellschaft zu bündeln. Avenir soll sich zunächst auf Kanada konzentrieren. Besonders bemerkenswert ist der Auftrag, nicht nur eigene Projekte zu evaluieren, sondern auch strategische Partnerschaften und staatliche Unterstützung zu suchen. Damit passt das Modell in einen größeren Trend. Westliche Regierungen betrachten kritische Mineralien zunehmend als Bestandteil von Industrie-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Bei Lake George formuliert die kanadische Regierung diesen Zusammenhang ungewöhnlich deutlich: Antimon sei für saubere Technologien, fortgeschrittene Fertigung und die nationale Sicherheit relevant, und Kanada wolle zu einem verlässlichen Rohstofflieferanten für sich selbst und seine Verbündeten werden.

Für Adelayde könnte der Standort plötzlich wichtiger werden als zuvor

Für Adelayde ergibt sich daraus eine interessante, aber hochspekulative Konstellation. Das Unternehmen kontrolliert mit George Lake South rund 4.722 Acres in unmittelbarer Nähe des historischen Lake-George-Distrikts. Dort hat es nun erstmals mehrere konkrete, ungebohrte magnetische Ziele definiert. Gleichzeitig wurde mit Avenir eine mit Agnico Eagle verbundene Gesellschaft ausgewählt, um über die Exploration des historischen Zentrums dieses Distrikts zu verhandeln. Hinzu kommt die politische Ebene: New Brunswick möchte seine Produktion kritischer Rohstoffe ausbauen, während die kanadische Bundesregierung Antimon explizit mit Versorgungssicherheit und nationaler Sicherheit verbindet. Das macht Adelayde allerdings nicht zu einem zweiten Agnico Eagle und George Lake South nicht automatisch zu einem bedeutenden Antimonprojekt. Die Unternehmen befinden sich in vollkommen unterschiedlichen Größenordnungen und Entwicklungsstadien. Adelayde ist ein kleiner Early-Stage-Explorer. Das Unternehmen hat auf George Lake South bislang weder eine wirtschaftliche Lagerstätte noch eine Mineralressource nachgewiesen. Die neu identifizierten Ziele sind geophysikalische Anomalien, die erst durch weitere Arbeiten getestet werden müssen. Auch Avenirs Auswahl für Verhandlungen über Lake George garantiert nicht, dass dort eine neue Mine entstehen wird.

Gerade diese Unterschiede machen die Situation aus Sicht spekulativer Anleger aber interessant. Bei einem großen Produzenten geht es vor allem um bestehende Minen, Reserven, Cashflows und Kapitalallokation. Bei einem Early-Stage-Explorer wie Adelayde hängt ein erheblicher Teil der möglichen Wertentwicklung davon ab, ob aus bislang ungeprüften Zielen durch Exploration überhaupt etwas Substanzielles entsteht. Das potenzielle Upside kann entsprechend groß sein - das Risiko eines negativen Explorationsergebnisses aber ebenso.

130 Millionen Dollar sind erst der Anfang der eigentlichen Geschichte

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis ist deshalb nicht die bloße Zahl von 130 Mio. US-Dollar. Agnico Eagle stellt diese Summe nicht für Lake George bereit. Die rund 130 Mio. US-Dollar ergeben sich aus dem zum Zeitpunkt der Ankündigung rund 80 Mio. US-Dollar schweren Portfolio strategischer Beteiligungen und 50 Mio. US-Dollar Cash, die Avenir als Ausgangsbasis erhalten sollte. Interessanter ist, wofür diese Plattform geschaffen wurde: Sie soll kritische Rohstoffchancen evaluieren, Partnerschaften eingehen und staatliche Unterstützung nutzen, um zukünftige Projekte voranzubringen. Dass eine solche Gesellschaft nun ausgerechnet am historischen Lake-George-Antimonstandort auftaucht, während Adelayde direkt daneben mehrere bislang ungebohrte Ziele definiert, sorgt für eine ungewöhnliche Ausgangslage. Noch ist vollkommen offen, ob beide Entwicklungen jemals geologisch oder wirtschaftlich miteinander verbunden sein werden. Aber der Distrikt bekommt plötzlich Aufmerksamkeit von mehreren Seiten: Provinzregierung, Bundesregierung, Agnico Eagles Critical-Minerals-Tochter und einem kleinen Explorer, der unmittelbar neben der historischen Mine neue Ziele gefunden hat.

Fazit: Jetzt entscheidet sich, ob aus der Nachbarschaft mehr wird

Agnico Eagle hat aus seinen Aktivitäten bei kritischen Rohstoffen eine eigene Plattform gemacht. Avenir Minerals sollte mit rund 80 Mio. US-Dollar an strategischen Beteiligungen und 50 Mio. US-Dollar Cash ausgestattet werden und erhielt den Auftrag, kritische Rohstoffprojekte zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Wenige Monate später wurde Avenir von New Brunswick ausgewählt, um über die Exploration der historischen Lake-George-Antimonmine zu verhandeln. Direkt südöstlich davon kontrolliert Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) sein George Lake South Project. Dort hat der Early-Stage-Explorer nun mehrere bislang ungebohrte magnetische Ziele identifiziert, die nach Angaben des Unternehmens ähnliche geophysikalische Eigenschaften wie das mineralisierte System von Lake George aufweisen. Adelayde will die Ergebnisse mit detaillierteren Arbeiten verfolgen und plant, möglichst schnell in Richtung Bohrungen zu gehen. Für Adelayde ist das eine spannende, aber weiterhin hochspekulative Situation. Die Nähe zu Lake George, das Interesse von Avenir und die neuen Magnetikziele liefern noch keinen Nachweis für eine Lagerstätte. Exploration kann scheitern, Bohrungen können enttäuschen und ein möglicher späterer Projektaufbau würde zusätzlich erhebliche Zeit und Kapital erfordern. Doch erstmals treffen hier drei Entwicklungen unmittelbar aufeinander: ein großer Bergbaukonzern baut eine 130-Millionen-Dollar-Plattform für kritische Rohstoffe auf, diese Plattform landet am historischen Lake-George-Standort - und Adelayde definiert direkt daneben neue Ziele, die nun gebohrt werden sollen. Die nächste entscheidende Nachricht dürfte deshalb nicht mehr aus einem Sitzungssaal kommen, sondern aus dem Boden: Was findet Adelayde, wenn der Bohrer die neuen Ziele erstmals testet?

Quellen:

Agnico Eagle launches $130M Avenir unit for critical minerals

https://www.mining.com/agnico-eagle-launches-130m-avenir-unit-for-critical-minerals/

Company chosen to negotiate exploration agreement for former Lake George mine site

https://www.gnb.ca/en/news/n-b.2026.07.company-chosen-negotiate-exploration-agreement-for-former-lake-george-mine-site.html

Adelayde Exploration Identifies Multiple Untested Magnetic Targets on George Lake South Antimony/Tungsten Project Adjacent to Past-Producing Lake George Mine

https://www.adelaydeexp.com/2026/08/adelayde-exploration-identifies-multiple-untested-magnetic-targets-on-george-lake-south-antimony-tungsten-project-adjacent-to-past-producing-lake-george-mine/

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Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

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