VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 03
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-02
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62059048.99
|140.0881
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-02
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57420001.46
|76.1538
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-09-02
|IE00BQQP9XXX
|40350000.000
|4441454648.52
|110.0732
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-09-02
|IE00BDFBTXXX
|34225000.000
|2362688534.66
|69.0340
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-09-02
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|603063436.81
|63.4804
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-09-02
|IE00BQQP9XXX
|11950000.000
|1400424230.38
|117.1903
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-09-02
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|238646371.12
|70.4387
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-02
|IE00BQQP9XXX
|5650000.000
|395895328.08
|70.0700
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-02
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|165998333.62
|37.3030
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-09-02
|IE00BMC38XXX
|82650000.000
|8481204338.39
|102.6159
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-09-02
|IE00BMDH1XXX
|13100000.000
|113592091.16
|8.6712
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-09-02
|IE00BMDKNXXX
|43350000.000
|573699155.21
|13.2341
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-09-02
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7473399.19
|15.9008
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-09-02
|IE0002PG6XXX
|88750000.000
|1325173508.33
|14.9315
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-09-02
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14217990.41
|22.5682
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-09-02
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|1732296933.95
|78.7766
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-09-02
|IE000B9PQXXX
|660000.000
|18083300.11
|27.3989
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-09-02
|IE0001J5AXXX
|665000.000
|19157914.86
|28.8089
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-09-02
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|13925658.20
|19.3412
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-09-02
|IE000M7V9XXX
|42620000.000
|2268018320.89
|53.2149
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-09-02
|IE000NXF8XXX
|9670000.000
|340897486.59
|35.2531
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-09-02
|IE000YYE6XXX
|118850000.000
|7151836365.45
|60.1753
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-02
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68547308.12
|25.1642
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-02
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42345177.30
|27.3195
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-09-02
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13311618.59
|26.6232
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-09-02
|IE0007Y8YXXX
|30450000.000
|869107996.72
|28.5421
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-09-02
|IE000QYDXXXX
|1150000.000
|24463193.23
|21.2723
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-09-02
|IE000YYVSXXX
|3450000.000
|59566157.79
|17.2656
© 2026 PR Newswire