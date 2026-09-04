Fehlerkorrektur statt Rechenleistung: Das eigentliche Nadelöhr der Quantencomputer und was Google damit zu tun hat

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Ein US-Small-Cap schlägt Googles eigene Benchmark auf dessen Hardware-Datensatz

In der öffentlichen Wahrnehmung wird der Fortschritt im Quantencomputing meist an der Zahl der Qubits gemessen. Fachleute verweisen jedoch zunehmend auf eine andere Größe als eigentliches Nadelöhr der Branche: die Fehlerkorrektur. Quantensysteme sind extrem störanfällig gegenüber Rauschen, weshalb sogenannte Quantum Error Correction (QEC) als Voraussetzung dafür gilt, experimentelle Quantenprozessoren in verlässliche, fehlertolerante Rechensysteme zu überführen. Alphabet (WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059) hat mit seinem Willow-Chip zuletzt eigene Fortschritte bei der Fehlerkorrektur demonstriert und zählt zu den international bekanntesten Referenzpunkten in diesem Teilbereich der Quantenforschung.

Vor diesem Hintergrund erhält eine aktuelle Meldung eines kleineren, in Tel Aviv ansässigen Nasdaq-gelisteten Unternehmens zusätzliches Gewicht.

Ein Decoder, der auf Googles eigenem Datensatz antritt

Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) meldete am 21. August 2026 neue Ergebnisse aus seinem KI-gestützten Fehlerkorrektur-Programm. Der firmeneigene Decoder wurde dabei gegen die sogenannten PyMatching-Benchmarks auf einem öffentlich zugänglichen Surface-Code-Datensatz getestet, der aus realen Hardware-Experimenten von Google stammt. Nach Unternehmensangaben habe der Decoder eine verbesserte Erkennungsgenauigkeit gezeigt und dabei auch auf realer Hardware generalisiert - obwohl das Modell ausschließlich mit synthetischen Daten trainiert wurde, nicht mit den tatsächlichen Hardware-Messwerten von Google.

Für die technische Umsetzung nutzt Quantum X Labs die Software-Plattform NVIDIA CUDA-Q (NVIDIA WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040), die eine GPU-beschleunigte Verarbeitung großer Datenmengen für Quantensimulationen und Fehlerkorrektur-Algorithmen ermöglicht. Das Unternehmen kündigte an, die Tests künftig auf weitere Hardware-Zentren und Code-Konfigurationen auszuweiten, mit dem langfristigen Ziel einer niedrig-latenten und perspektivisch echtzeitfähigen Fehlerkorrektur.

Warum Fehlerkorrektur der eigentliche Flaschenhals ist

Quantencomputer sind hochsensibel gegenüber Störeinflüssen aus ihrer Umgebung. Ohne wirksame Fehlerkorrektur akkumulieren sich Rechenfehler mit zunehmender Schaltungstiefe so schnell, dass belastbare Ergebnisse bei komplexen Problemstellungen kaum erreichbar sind. Die Entwicklung effizienter Decoder - Algorithmen, die aus den gemessenen Fehlersignaturen (Syndromdaten) auf den tatsächlichen Fehler rückschließen - gilt daher als eine der zentralen technischen Voraussetzungen auf dem Weg zu praktisch nutzbaren, fehlertoleranten Quantencomputern.

Der Umstand, dass ein vergleichsweise kleines Unternehmen mit einem KI-gestützten Ansatz auf öffentlich zugänglichen Datensätzen antritt, spiegelt einen breiteren Trend in der Quantenbranche wider: Fortschritte werden zunehmend nicht nur von den großen Technologiekonzernen mit eigener Hardwareentwicklung erzielt, sondern auch von spezialisierten Softwareanbietern, die auf bestehender Infrastruktur aufsetzen.

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Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/21/3349064/0/en/quantum-x-labs-announces-additional-advancement-in-quantum-error-correction-using-nvidia-cuda-q-with-new-results-on-google-s-dataset.html

https://thequantuminsider.com/2026/08/21/quantum-x-labs-ai-quantum-error-correction-results/

https://www.stocktitan.net/news/QXL/quantum-x-labs-announces-additional-advancement-in-quantum-error-u110qiy7h6uy.html

https://www.onvista.de/aktien/Alphabet-A-Google-Aktie-US02079K3059

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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Enthaltene Werte: US02079K3059,US67066G1040,US9267113002