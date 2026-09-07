Größte Lithiummine Chinas stoppt erneut: Warum ein Angebotsausfall von 30.500 Tonnen Lithium-Aktien aus Nevada in den Fokus rücken könnte

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China hat Lithium-Investoren gerade erneut vor Augen geführt, wie schnell sich die Angebotslage verändern kann. Die Jianxiawo-Mine des Batteriekonzerns CATL (ISIN: CNE100006WS8), die von der Australian Financial Review als Chinas kapazitätsstärkste Lithiummine bezeichnet wird, hat die Produktion abermals eingestellt. Nach Angaben von Benchmark Mineral Intelligence haben die Behörden die Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts aufgehoben. Eine Wiederaufnahme des Betriebs hängt nun von einer erneuten Umweltprüfung ab, die sich bis ins vierte Quartal 2026 oder sogar bis 2027 hinziehen könnte.

Die Größenordnung ist erheblich. Benchmark hat seine Produktionsprognose für Jianxiawo im Jahr 2026 von 62.500 Tonnen auf nur noch 32.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) gesenkt. Das entspricht einer um 30.500 Tonnen niedrigeren Produktion als bislang erwartet. In einem Lithiummarkt, in dem einzelne große Minen das Verhältnis von Angebot und Nachfrage spürbar beeinflussen können, sorgt der Ausfall für zusätzliche Unsicherheit.

94 Prozent Wachstum treffen auf ein unsicheres Angebot

Besonders relevant werden die Nachrichten aus China durch die Entwicklung auf der Nachfrageseite. Dem Bericht der AFR zufolge sind die Auslieferungen von Energiespeichersystemen in diesem Jahr um 94 Prozent gestiegen, nachdem sie sich bereits 2025 nahezu verdoppelt hatten. Neben Elektrofahrzeugen entwickelt sich die Batteriespeicherung damit zu einer zunehmend wichtigen Quelle der Lithiumnachfrage.

Gleichzeitig bleibt das Angebot störungsanfällig. Jianxiawo hat bereits gezeigt, wie schnell sich die Erwartungen ändern können: Eine frühere Unterbrechung des CATL-Betriebs löste einen deutlichen Anstieg der Lithiumpreise aus. Auch Simbabwe, ein weiterer bedeutender Lithiumproduzent, setzte im Februar die Ausfuhr von Lithiumkonzentrat aus. Damit sollte die heimische Verarbeitung gefördert und illegalen Exporten entgegengewirkt werden. Vor diesem angespannteren Hintergrund stieg der Spodumenpreis im Mai auf ein knappes Dreijahreshoch von rund 3.000 US-Dollar je Tonne.

Die Einschätzung von Morgan Stanley verdeutlicht, wie knapp der Markt ausbalanciert sein könnte. Die Bank hatte erwartet, dass Lithium nach einem Defizit in diesem Jahr 2027 in einen kleinen Überschuss übergeht. Sie warnte jedoch: Sollte die CATL-Mine nicht wieder anlaufen und Simbabwe keine zusätzlichen Exportquoten freigeben, könnte aus dem für 2027 prognostizierten kleinen Überschuss stattdessen ein leichtes Defizit werden.

Für westliche Volkswirtschaften rückt damit eine altbekannte Frage wieder in den Mittelpunkt: Woher soll zusätzliches Lithium kommen, wenn wichtige bestehende Bezugsquellen eingeschränkt bleiben?

Warum Nevada für die USA wichtig ist

Eine mögliche Antwort liegt in den Vereinigten Staaten selbst. Nevada entwickelt sich zu einem wichtigen Standort für den Aufbau einer heimischen Lithiumproduktion. Besondere Aufmerksamkeit erhält dabei Nevada North, ein Projekt von Surge Battery Metals (ISIN: CA86882X1096) Nevada North verfügt inzwischen über eine auf die Tagebaugrube begrenzte Ressource der Kategorien Measured & Indicated von rund 10,51 Millionen Tonnen LCE mit einem Lithiumgehalt von 3.007 ppm. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) weist einen Kapitalwert nach Steuern bei einem Abzinsungssatz von 8 Prozent (NPV8) von 9,17 Milliarden US-Dollar, eine interne Verzinsung nach Steuern von 22,8 Prozent sowie Betriebskosten von 5.243 US-Dollar je Tonne LCE aus. Zugrunde gelegt wurde ein LCE-Preis von 24.000 US-Dollar je Tonne. Wichtig ist: Die PEA ist weiterhin vorläufig und bezieht Inferred Resources ein, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um als Mineral Reserves eingestuft zu werden.

Nevada North hat zudem einen finanzstarken Partner aus der Bergbaubranche gewonnen. Nach Abschluss des vereinbarten Finanzierungsbeitrags hält Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) nun 32,5 Prozent an Nevada North Lithium LLC, während Surge 67,5 Prozent behält. Das laufende Bohrprogramm soll zusätzliche Informationen für die Minenplanung sowie für hydrogeologische, geotechnische und metallurgische Untersuchungen liefern, während das Projekt auf weitere Machbarkeitsarbeiten zusteuert.

Surge zeigt damit zunehmend, wie sich eine US-Lithiumentdeckung von der Exploration in Richtung eines potenziell großen Entwicklungsprojekts bewegen kann.

Und was ist mit den Flächen neben Surge?

Hier kommt Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) ins Spiel.

Sienna kontrolliert zwei Lithiumprojekte in einem frühen Explorationsstadium unmittelbar neben dem Nevada-North-Projekt von Surge. Das Elko Lithium Project umfasst rund 1.840 zusammenhängende Acres, das Cave Creek Lithium Project weitere etwa 1.230 Acres.

Das Investmentprofil unterscheidet sich deutlich von dem von Surge. Nevada North verfügt bereits über eine große definierte Ressource, eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse und einen bedeutenden Joint-Venture-Partner. Sienna befindet sich dagegen noch in der Explorationsphase. Laut der Unternehmenspräsentation vom Mai ist die Gesellschaft für mehrere geplante Bohrprogramme finanziert und erarbeitet derzeit die Arbeitsprogramme für ihre Projekte in Nevada.

Diese Unterscheidung ist entscheidend. Die 10,51 Millionen Tonnen umfassende LCE-Ressource von Surge lässt sich nicht allein aufgrund der räumlichen Nähe auf Siennas Liegenschaften übertragen. Nachbarschaft garantiert weder vergleichbare Gehalte noch eine ähnliche Geologie oder eine wirtschaftlich erschließbare Lagerstätte. Sienna muss das Potenzial der eigenen Flächen erst durch Exploration und Bohrungen belegen.

Genau darin liegt jedoch auch der stärker spekulative Zugang, den Sienna zu diesem Bergbaurevier bietet. Je klarer sich Nevada North abzeichnet, desto eher erhalten Investoren einen Referenzpunkt, anhand dessen sich deutlich frühere Explorationsflächen in der Umgebung einordnen lassen.

Fazit

Die erneute Stilllegung von Jianxiawo zeigt, wie schnell sich die Angebotslage am Lithiummarkt verengen kann. Benchmark hat seine Produktionsprognose für die CATL-Mine im Jahr 2026 um 30.500 Tonnen LCE reduziert, während die Auslieferungen von Energiespeichersystemen Berichten zufolge in diesem Jahr um 94 Prozent gestiegen sind. Unter bestimmten Annahmen zur Angebotsentwicklung hält Morgan Stanley es sogar für möglich, dass der erwartete kleine Lithiumüberschuss im Jahr 2027 wieder in ein Defizit kippt.

Solche Entwicklungen erhöhen die strategische Bedeutung einer möglichen heimischen Lithiumversorgung der USA. Surge Battery Metals liefert mit Nevada North das weiter fortgeschrittene Beispiel: Das Projekt verfügt über eine umfangreiche definierte Ressource, eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse und Evolution Mining als Joint-Venture-Partner mit einem Anteil von 32,5 Prozent. Sienna Resources steht mit seinen benachbarten Flächen für eine wesentlich frühere und deutlich risikoreichere Explorationschance. Aus der räumlichen Nähe ergibt sich keinerlei wirtschaftliche Verbindung, und Sienna muss auf den eigenen Liegenschaften erst noch relevante Mineralisierung nachweisen. Damit werden die bevorstehenden Explorationsarbeiten und Bohrungen zu den entscheidenden Meilensteinen. Sollte das Lithiumangebot erneut zum Engpass der Branche werden, könnten Flächen rund um ein zunehmend validiertes US-Projekt deutlich stärker in den Blick der Investoren rücken.

Quellen:

https://www.siennaresourcesinc.com/

https://surgebatterymetals.com/investors/presentation

https://www.afr.com/markets/commodities/lithium-traders-on-edge-after-china-s-biggest-mine-closes-again-20260903-p60u1l

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