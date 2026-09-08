TMC, TMCR und 9,17 Mrd. US-Dollar NPV: Warum Sienna mitten in Surges Lithium-Story sitzt

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Beim Nevada North Lithium Project von Surge Battery Metals passiert derzeit etwas, das bei Rohstoffprojekten oft wichtiger wird als die nächste einzelne Bohrung: Kapital und erfahrene Personen kommen zusammen. Surge hat im Juni eine aufgestockte Finanzierung über 36 Mio. CAD abgeschlossen. Bereits bei Ankündigung der Transaktion erklärte das Unternehmen, anschließend über rund 70 Mio. CAD an liquiden Mitteln verfügen und Nevada North damit bis zu einer möglichen Bauentscheidung finanzieren zu können.

Das allein wäre eine Nachricht. Interessanter wird die Geschichte durch die Namen hinter dem Kapital: Brian Paes-Braga und Michael Hess. Beide sind eng mit mehreren US-Rohstoffunternehmen und dem Nasdaq-Kapitalmarkt vernetzt. Und genau innerhalb des von Surge aufgebauten Lithiumdistrikts liegen die beiden Elko-County-Projekte von Sienna Resources.

9,17 Mrd. US-Dollar NPV verändern die Größenordnung

Surge Battery Metals (ISIN: CA86882X1096) hat Nevada North innerhalb weniger Jahre von einer frühen Entdeckung zu einem fortgeschrittenen Entwicklungsprojekt geführt. Die aktualisierte Ressource umfasst 10,5 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent in den Kategorien Measured und Indicated bei durchschnittlich 3.007 ppm Lithium. Ein höhergradiger Kern enthält 6,7 Mio. Tonnen LCE bei durchschnittlich 3.820 ppm.

Die Preliminary Economic Assessment von 2025 errechnete bei einer Lithiumcarbonat-Preisannahme von 24.000 US-Dollar je Tonne einen Nachsteuer-NPV8 von 9,17 Mrd. US-Dollar und eine interne Rendite von 22,8%. Eine PEA ist noch keine Bauentscheidung und die tatsächliche Wirtschaftlichkeit hängt später unter anderem von Lithiumpreis, Metallurgie, Kapitalbedarf und Genehmigungen ab. Dennoch zeigt die Größenordnung, weshalb Nevada North inzwischen wesentlich mehr als ein klassisches Junior-Explorationsprojekt ist.

Die Vormachbarkeitsstudie soll im vierten Quartal 2026 folgen. Das neue Bohrprogramm zielt bereits auf Minenplanung, Hydrogeologie, Geotechnik und metallurgische Tests.

Hinter Surge stehen mittlerweile Namen mit Exit-Erfahrung

Surge-Chairman Graham Harris hat diesen Weg schon einmal begleitet. Harris war Gründer und Chairman von Millennial Lithium. Das Unternehmen entwickelte sein argentinisches Lithiumprojekt von einer frühen Phase bis zur Übernahme durch Lithium Americas für rund 490 Mio. CAD. Harris hat zudem nach Unternehmensangaben mehr als 400 Mio. CAD an Entwicklungs- und Venturekapital für öffentliche und private Unternehmen eingeworben.

Im Juni kamen zwei weitere Namen hinzu. Brian Paes-Braga gründete Lithium X Energy mit einer damaligen Marktkapitalisierung von weniger als 2 Mio. CAD. 2018 wurde das Unternehmen in einer Bartransaktion für rund 265 Mio. CAD übernommen.

Heute ist Paes-Braga CEO und Executive Co-Chairman von The Metals Royalty Company (ISIN: CA5913221027). Das Unternehmen ist seit April 2026 unter TMCR an der Nasdaq gelistet und besitzt unter anderem eine Royalty auf das NORI-Projekt von TMC the metals company.

Hess verbindet Surge zusätzlich mit TMC und dem US-Kapitalmarkt

Michael Hess ist Chief Investment Officer von Hess Capital und Non-Executive Co-Chairman von TMCR. Zudem sitzt er im Board von TMC the metals company (ISIN: CA87261Y1060), dessen Börsenwert Anfang September bei rund 2 Mrd. US-Dollar lag.

Damit entsteht um Surge ein bemerkenswertes Netzwerk: Paes-Braga und Hess führen die strategische Investorengruppe an, TMCR ist eine börsennotierte US-Rohstoffplattform und TMC gehört inzwischen zu den größeren an der Nasdaq gehandelten Critical-Minerals-Unternehmen.

Zusätzlich sitzt mit Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) bereits ein etablierter Produzent direkt im Nevada-North-Joint-Venture. Evolution hat insgesamt 10 Mio. CAD zur Finanzierung der Vormachbarkeitsarbeiten beigesteuert und hält nach Abschluss der vereinbarten Finanzierung 32,5% an Nevada North Lithium LLC. Surge verbleiben 67,5%.

Sienna liegt nicht einfach irgendwo "neben" Nevada North

Hier wird die Geschichte für Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) besonders interessant. Sienna besitzt in Elko County das 1.828 Acres große Elko Lithium Project sowie das 1.231 Acres große Cave Creek Lithium Project zu 100%.

Die Positionierung geht über eine gewöhnliche Nachbarschaft hinaus. Sienna beschreibt die Projekte selbst als direkt angrenzend und nahezu vollständig von der größeren Nevada-North-Landposition umschlossen; in der Unternehmenspräsentation wird eines der Projekte als praktisch von Surge eingeschlossen dargestellt.

Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich die Ressource oder die hohen Lithiumgehalte von Nevada North auf Siennas Flächen fortsetzen. Dafür benötigt Sienna eigene Exploration und eigene Bohrdaten. Die geografische Lage sorgt jedoch dafür, dass jede neue geologische Erkenntnis aus dem Nevada-North-Distrikt auch das Verständnis der Region erweitert.

45 Mio. Aktien treffen auf einen vollständig finanzierten Explorationsplan

Und dann kommt ein weiterer Punkt hinzu. Sienna hatte nach der jüngsten Unternehmensmeldung nur etwas mehr als 45 Mio. Aktien ausstehend. Gleichzeitig erklärte das Management, dass die vorhandene Liquidität ausreiche, um mehrere geplante Arbeitsprogramme in der zweiten Jahreshälfte 2026 voranzutreiben.

Das unterscheidet Sienna von vielen sehr frühen Explorern, bei denen jeder neue Bohrschritt zunächst eine weitere Kapitalerhöhung voraussetzt. Es beseitigt das geologische Risiko selbstverständlich nicht. Aber es schafft die Möglichkeit, Exploration durchzuführen, ohne dass zuvor für jedes Programm neues Eigenkapital aufgenommen werden muss.

Surge hat inzwischen Ressource, technische Studien, Evolution Mining und ein neues Netzwerk um Paes-Braga und Hess aufgebaut. Sienna steht geologisch sehr viel früher. Genau deshalb wird die nächste Frage so interessant: Was zeigen eigene Explorationsdaten auf zwei Flächen, die geografisch mitten in einem Lithiumdistrikt liegen, dessen Nachbarprojekt mittlerweile mit einem NPV von 9,17 Mrd. US-Dollar gerechnet wird?

Quellen

Surge Battery Metals - strategische Finanzierung mit Brian Paes-Braga und Michael Hess

Surge Battery Metals - Nevada North Project und aktuelle Ressource

Sienna Resources - Stonesthrow-Update und Positionierung der Lithiumprojekte

The Metals Royalty Company - Investor Resources / ISIN und Nasdaq-Listing

TMC the metals company - Verbindung zu TMCR

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Sienna Resources Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA82621E2050

Sienna Resources Inc. - TSX.V:SIEN | USA:SNNAD | WKN:A418KR

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Enthaltene Werte: AU000000EVN4,CA86882X1096,CA87261Y1060,CA82621E2050,CA5913221027