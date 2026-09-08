New York - Die US-Börsen haben am Dienstag nachgegeben. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.786 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.675 Punkten 0,6 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.505 Punkten 0,2 Prozent im Minus.



Besonders deutlich gaben die Aktien von Amgen nach, die teilweise über zehn Prozent schwächer notierten. Der Schweizer Konkurrent Novartis hatte zuletzt mit einem Cholesterin-Medikament in einer Studie einen Rückschlag erlitten. Das sorgte für Zweifel an Amgens experimentellem Cholesterin-Wirkstoff Olpasiran, der auf einem ähnlichen Mechanismus beruht.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1625 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8602 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.358 US-Dollar gezahlt (-1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 120,54 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 98,76 US-Dollar, das waren 1,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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