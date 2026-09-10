Agnico Eagle übernimmt 19,99%: Craig Parrys Vizsla Copper entwickelt sich zu einer nordamerikanischen Rohstoffplattform

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Ein Unternehmen. Zwei Länder. Mehrere Mineralsysteme. Und jetzt soll auch noch einer der weltweit bedeutendsten Goldproduzenten zu einem Großaktionär werden.

Dieser Artikel wird im Auftrag der Vizsla Copper Corp. (TSXV: VCU | WKN: A41VS3 | FSE: 97E0) veröffentlicht.



Willkommen zurück, liebe Leser. So sieht eine echte Transformation aus.

Vor 18 Monaten war Vizsla Copper noch eine Explorationsstory.

Heute entwickelt sich das Unternehmen zu einer nordamerikanischen Rohstoffplattform.

Und die jüngste Entwicklung könnte das bislang deutlichste Signal dafür sein, dass Vizsla Copper inzwischen in einer völlig anderen Liga spielt.

Die wichtigste Zahl lässt aufhorchen:

Nach Abschluss der Transaktion soll Agnico Eagle rund 19,99% an Vizsla Copper halten.

Vorbehaltlich einer zusätzlichen Zustimmung der nicht beteiligten Aktionäre könnte dieser Anteil anschließend auf rund 22% steigen.

Das ist nicht einfach nur eine weitere Übernahme im Junior-Mining-Sektor.

Hier stimmt ein bedeutender Minenkonzern zu, Mineralprojekte gegen eine erhebliche Beteiligung an Craig Parrys wachsendem Unternehmen einzutauschen.

Und das geschieht, nachdem Vizsla bereits das Palmer Critical Minerals Project in Alaska übernommen, erhebliches Kapital aufgenommen und bei Thira in British Columbia einige seiner bislang stärksten Kupferbohrergebnisse geliefert hat.

Die einzelnen Teile beginnen sich zu einem größeren Bild zusammenzufügen.

Palmer. Poplar. Thira. Delta. Helm Bay.

Ein Unternehmen. Zwei Länder. Mehrere Mineralsysteme. Und jetzt soll auch noch einer der weltweit bedeutendsten Goldproduzenten zu einem Großaktionär werden.

Der Deal, der die gesamte Geschichte verändert

Im Rahmen der Vereinbarung vom 8. September soll Vizsla Copper das Basismetall- und Edelmetallprojekt Delta sowie das Goldprojekt Helm Bay von der US-Tochtergesellschaft von Agnico Eagle erwerben.

Als Gegenleistung soll Agnico bei Abschluss der Transaktion zunächst 22.523.283 Stammaktien von Vizsla Copper erhalten. Laut Vereinbarung entspricht dies rund 19,99% der derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktien.

Weitere 2.903.490 Aktien können nach Zustimmung der nicht beteiligten Aktionäre und vorbehaltlich der weiteren Bedingungen der Transaktion ausgegeben werden.

Zusammen haben diese Aktien bei einem angenommenen Ausgabepreis von 1,26 CAD je Aktie einen Wert von rund 32,04 Mio. CAD.

Darüber hinaus soll Agnico Eagle 3.041.480 Warrants erhalten, die zwei Jahre lang zu einem Preis von 1,95 CAD je Aktie ausgeübt werden können.

Hinzu kommen eine 2%ige Net-Smelter-Return-Royalty auf Delta sowie eine 3%ige NSR-Royalty auf Helm Bay. Vizsla hat das Recht, jeweils die Hälfte dieser Royalties für 5 Mio. CAD zurückzukaufen.

Die Vereinbarung sieht außerdem mögliche Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu 20 Mio. CAD im Zusammenhang mit Delta vor. Diese sind an die Veröffentlichung einer entsprechenden Mineralressource, den Abschluss einer Machbarkeitsstudie und einen möglichen zukünftigen kommerziellen Produktionsbeginn gekoppelt.

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet und steht unter anderem noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange sowie weiterer Abschlussbedingungen.

Doch der entscheidende Punkt ist nicht allein die Gegenleistung.

Es ist die Beziehung, die durch diesen Deal entstehen soll.

Agnico verkauft die Projekte nicht einfach gegen Bargeld und verschwindet anschließend von der Bildfläche.

Stattdessen soll das Unternehmen über Aktien, Warrants, Royalties und mögliche Meilensteinzahlungen weiterhin an der zukünftigen Entwicklung beteiligt bleiben.

Das unterscheidet diese Transaktion fundamental von einem gewöhnlichen Asset-Verkauf.

Ein bedeutender Produzent nimmt mit am Tisch Platz

Die geplante Investor-Rights-Vereinbarung verleiht dem Deal eine weitere strategische Dimension.

Solange bestimmte Beteiligungsschwellen eingehalten werden, soll Agnico Eagle das Recht erhalten, eine Person für den Verwaltungsrat von Vizsla Copper zu nominieren. Sollte der Verwaltungsrat auf acht oder mehr Mitglieder anwachsen, könnte Agnico sogar zwei Personen nominieren.

Darüber hinaus soll Agnico Beteiligungsrechte an bestimmten zukünftigen Eigenkapitalfinanzierungen und verwässernden Emissionen erhalten.

Und es geht noch weiter.

Agnico hat sich bereit erklärt, sich unter bestimmten Bedingungen mit bis zu 5 Mio. CAD an der ersten qualifizierenden Eigenkapitalfinanzierung von Vizsla Copper nach Abschluss der Vereinbarung zu beteiligen.

Dabei handelt es sich nicht um eine uneingeschränkte Verpflichtung, die zukünftige Entwicklung von Vizsla zu finanzieren. Die Zusage ist an konkrete Bedingungen hinsichtlich Größe, Zeitpunkt und Struktur der Finanzierung geknüpft.

Aber sie schafft einen Rahmen für eine potenziell längerfristige strategische Beziehung.

Für ein Unternehmen, das vor gerade einmal 18 Monaten in erster Linie ein Explorationsunternehmen war, ist das eine bemerkenswerte Entwicklung.

Der Markt muss Vizsla Copper nun nicht mehr ausschließlich danach beurteilen, was seine Geologen möglicherweise entdecken könnten.

Jetzt geht es zunehmend auch darum, welche Assets das Unternehmen zusammenstellt, welches Kapital es anziehen kann und welche Partner bereit sind, an seinem Wachstum teilzuhaben.

Craig Parry: Der "Mining-Magnet" baut wieder

Und genau hier wird Craig Parrys Erfahrung besonders interessant.

Parry verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung beim Aufbau, der Finanzierung und Weiterentwicklung von Rohstoffunternehmen.

Seine Karriere umfasst Gründungs- und Führungspositionen bei IsoEnergy und NexGen Energy, den Vorsitz bei Vizsla Silver sowie seine Tätigkeit als Lead Independent Director von Skeena Resources.

Er war mit bedeutenden Entdeckungen verbunden, darunter die Arrow-Uranlagerstätte von NexGen, die Hurricane-Uranlagerstätte von IsoEnergy sowie der Panuco-Copala-Silberdistrikt von Vizsla Silver.

Natürlich garantiert diese Erfolgsbilanz nicht, dass sich die bisherigen Erfolge bei Vizsla Copper wiederholen werden.

Sie erklärt jedoch, warum Investoren genau hinschauen, wenn Parry beginnt, eine weitere Rohstoffplattform aufzubauen.

Das Muster ist bekannt:

Vielversprechende Assets identifizieren. Ein starkes technisches Team aufbauen. Kapital sichern. Entdeckungen vorantreiben. Und schließlich ein Unternehmen schaffen, das größere institutionelle und strategische Kapitalquellen anziehen kann.

Mit Palmer brachte Parry ein fortgeschrittenes US-amerikanisches Critical-Minerals-Projekt in das Unternehmen.

Mit den jüngsten Bohrergebnissen bei Thira zeigte Vizsla, dass auch das Explorationsportfolio in British Columbia weiterhin bedeutende Ergebnisse liefern kann.

Und nun soll das Unternehmen mit Delta und Helm Bay seine Präsenz in Alaska durch eine Transaktion ausbauen, die Agnico Eagle gleichzeitig zu einem bedeutenden Aktionär von Vizsla Copper machen würde.

Hier geht es längst nicht mehr nur darum, Kupfer zu finden. Es geht darum, ein Unternehmen rund um Kupfer und kritische Rohstoffe aufzubauen.

Palmer: Das Fundament der Alaska-Strategie

Die Übernahme von Palmer war der erste große Schritt bei der Transformation von Vizsla Copper.

Das im Südosten Alaskas gelegene Palmer-Projekt ist ein fortgeschrittenes polymetallisches VMS-Projekt mit Kupfer-, Zink-, Silber-, Gold- und Barytmineralisierung.

Die Mineralressourcenschätzung vom Januar 2025 umfasst eine angezeigte Ressource von 4,77 Mio. Tonnen mit 1,69% Kupfer, 5,17% Zink und 3,5% CuEq.

Hinzu kommen 12,00 Mio. Tonnen in der abgeleiteten Kategorie mit 0,57% Kupfer, 3,92% Zink und 3,1% CuEq.

Die angezeigte Ressource enthält rund 178 Mio. Pfund Kupfer und 543 Mio. Pfund Zink. Die abgeleitete Ressource enthält weitere rund 151,5 Mio. Pfund Kupfer und mehr als 1,0 Mrd. Pfund Zink, zusätzlich zu Edelmetallen und Baryt.

Wichtig: Hierbei handelt es sich um Mineralressourcen und nicht um Mineralreserven. Eine wirtschaftliche Abbaubarkeit ist damit noch nicht nachgewiesen.

Dennoch verfügt Vizsla mit Palmer über etwas, das viele Explorationsunternehmen erst nach jahrelanger Arbeit erreichen: eine bereits vorhandene bedeutende Mineralressource, umfangreiche historische Investitionen und zahlreiche Möglichkeiten für weitere Exploration.

Historisch wurden bereits mehr als 116 Mio. US-Dollar in Palmer investiert.

Das Projekt verfügt außerdem über Straßenanbindung und liegt rund 60 Kilometer von einem Zugang zum Meer entfernt.

Diese Infrastruktur beseitigt die Entwicklungsrisiken nicht. Sie bietet jedoch eine bedeutende Ausgangsbasis für zukünftige technische und wirtschaftliche Studien.

Alaska entwickelt sich zu einer strategisch wichtigen Bergbauregion

Die Lage von Palmer gewinnt gleichzeitig an Bedeutung.

Die Vereinigten Staaten haben die Sicherung heimischer Lieferketten für kritische Rohstoffe zu einem wichtigen politischen Ziel gemacht. Kupfer, Zink und andere strategische Materialien spielen dabei eine zentrale Rolle für Energieinfrastruktur, Industrie und Verteidigung.

Alaska verfügt über enormes geologisches Potenzial, bringt aber gleichzeitig die für große Rohstoffprojekte typischen Herausforderungen hinsichtlich Infrastruktur, Umwelt, Genehmigungen und lokaler Interessen mit sich.

Vizsla erhielt bereits ein formelles Unterstützungsschreiben von Alaskas Gouverneur Mike Dunleavy, in dem die strategische Bedeutung von Palmer und die Bedeutung einer verantwortungsvollen Rohstoffentwicklung hervorgehoben wurden.

Diese Unterstützung ist relevant.

Sie stellt jedoch weder eine bundesstaatliche Baugenehmigung noch eine Finanzierungszusage oder einen Ersatz für die notwendigen Genehmigungen zur Errichtung einer Mine dar.

Genau diese Unterscheidung ist wichtig.

Die Chance besteht darin, dass Vizsla Assets in einer Region zusammenstellt, in der die Entwicklung kritischer Rohstoffe zunehmend politische Aufmerksamkeit erhält.

Die Herausforderung besteht darin, diese strategische Positionierung in größere Ressourcen, technische Studien, Genehmigungen und letztendlich wirtschaftlich tragfähige Projekte umzuwandeln.

Der Agnico-Deal fügt dieser Strategie nun eine weitere Dimension hinzu.

Delta und Helm Bay: Mehr als zwei neue Namen

Durch die angekündigte Übernahme würden das Basismetall- und Edelmetallprojekt Delta sowie das Goldprojekt Helm Bay zum Alaska-Portfolio von Vizsla hinzukommen.

Die Mitteilung vom 8. September enthält noch nicht genügend geologische Einzelheiten, um das Ressourcenpotenzial der beiden Projekte unabhängig beurteilen oder ihnen einen belastbaren eigenständigen Wert zuweisen zu können.

Dafür werden weitere technische Veröffentlichungen notwendig sein.

Was die Transaktion jedoch bereits zeigt: Vizsla baut seine Präsenz in Alaska über ein einzelnes Projekt hinaus aus.

Interessant ist außerdem die Struktur der möglichen Meilensteinzahlungen bei Delta.

Diese sind an drei konkrete Ereignisse geknüpft: die Veröffentlichung einer Mineralressourcenschätzung mit mindestens 300.000 Tonnen Kupferäquivalent-Metall, den Abschluss einer Machbarkeitsstudie und den Beginn der kommerziellen Produktion.

Diese Schwellenwerte sind keine Prognose, dass Delta sie tatsächlich erreichen wird.

Sie zeigen vielmehr, wie beide Parteien den möglichen zukünftigen Wert des Projekts vertraglich strukturiert haben.

Für Anleger stellen sich nun entscheidende Fragen:

Welche geologischen Arbeiten wurden bereits durchgeführt? Welche Ziele haben Priorität? Wie viel Kapital wird benötigt? Und wie werden Delta und Helm Bay in die bestehende Strategie rund um Palmer und Poplar integriert?

Die Antworten darauf werden letztendlich bestimmen, welchen Wert diese neuen Assets schaffen können.

Und währenddessen liefert Thira weiter Kupfer

Die Expansion in Alaska ist nur die eine Hälfte der Geschichte.

Vizslas jüngste Bohrungen bei der Thira-Entdeckung innerhalb des Poplar-Projekts in Zentral-British-Columbia haben das bislang längste zusammenhängende Intervall porphyrbezogener Kupfer-Molybdän-Mineralisierung bei Thira geliefert.

Bohrloch TH26-151 durchteufte:

675,2 Meter mit 0,40% CuEq ab 31,8 Metern Bohrlochtiefe, einschließlich 435,0 Metern mit 0,49% CuEq ab 198,0 Metern Bohrlochtiefe.

Das breitere Intervall enthielt 0,26% Kupfer, 0,015% Molybdän, 1,06 g/t Silber und 0,04 g/t Gold.

Das höhergradige Teilintervall enthielt 0,31% Kupfer, 0,022% Molybdän, 1,24 g/t Silber und 0,04 g/t Gold.

Und das war nicht der einzige Treffer.

Bohrloch TH26-148 lieferte:

483,0 Meter mit 0,40% CuEq ab nur 9,0 Metern Bohrlochtiefe, einschließlich 205,5 Metern mit 0,50% CuEq.

Mit diesen Ergebnissen wurde die bekannte mineralisierte Ausdehnung auf mindestens 800 Meter in Ost-West-Richtung und 700 Meter in Nord-Süd-Richtung erweitert.

Die Mineralisierung bleibt weiterhin offen.

Und genau das ist die entscheidende geologische Entwicklung.

Thira wird längst nicht mehr anhand eines einzelnen Entdeckungsbohrlochs bewertet.

Vizsla beginnt, Kontinuität innerhalb einer wachsenden mineralisierten Zone zu demonstrieren und testet gleichzeitig den größeren Alterationskorridor.

Bis zu 8.000 Meter Bohrungen sind bei Thira sowie den Zielen Camp Lake und Copper Pond vorgesehen.

Die tatsächlichen Mächtigkeiten, die endgültige Ressourcengröße und die Wirtschaftlichkeit müssen noch ermittelt werden.

Doch die jüngsten Ergebnisse schaffen eine starke Grundlage für die nächste Explorationsphase.

Aus zwei Wachstumsmotoren wird eine Multi-Asset-Plattform

Die ursprüngliche Investmentstory war relativ einfach:

Kupferexploration in British Columbia unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams.

Diese Geschichte hat sich verändert.

Vizsla verfügt heute über ein fortgeschrittenes polymetallisches Projekt in Alaska, eine wachsende Porphyrentdeckung in British Columbia und nun eine geplante Akquisition, durch die zwei weitere Projekte in Alaska hinzukommen würden.

Mit der Agnico-Transaktion folgt nun der nächste Schritt dieser Entwicklung.

Sie macht Vizsla nicht automatisch zu einem Produzenten.

Und sie bedeutet auch nicht, dass jedes dieser Projekte irgendwann zu einer Mine werden wird.

Aber sie erweitert die Möglichkeiten des Unternehmens erheblich und würde gleichzeitig einen der bedeutendsten Minenkonzerne der Welt als strategischen Großaktionär an Bord bringen.

Genau solche Entwicklungen können verändern, wie der Kapitalmarkt ein Junior-Rohstoffunternehmen einordnet.

Worauf Anleger jetzt achten sollten

Der unmittelbar bevorstehende Meilenstein ist der Abschluss der Agnico-Transaktion, der derzeit für das vierte Quartal 2026 erwartet wird.

Danach werden Anleger vor allem auf weitere technische Informationen zu Delta und Helm Bay, die Fortsetzung der Exploration bei Palmer, zusätzliche Bohrergebnisse aus Thira und Vizslas Strategie zur Kapitalallokation innerhalb des schnell wachsenden Portfolios achten.

Auch die geplante zukünftige Finanzierung und die Beteiligungsrechte von Agnico dürften genau beobachtet werden.

Denn mit einem größeren Portfolio steigen nicht nur die Chancen.

Es steigen auch die Anforderungen an das Management.

Mehr Projekte bedeuten mehr potenzielle Katalysatoren - gleichzeitig erfordern sie aber auch eine disziplinierte Kapitalallokation und klare Prioritäten.

Genau hier wird Craig Parrys Erfahrung auf die Probe gestellt.

Fazit: 18 Monate haben alles verändert

Vor 18 Monaten war Vizsla Copper eine Explorationsstory.

Heute entwickelt sich das Unternehmen zu einer nordamerikanischen Rohstoffplattform.

Palmer brachte eine fortgeschrittene Critical-Minerals-Ressource in Alaska in das Portfolio.

Thira liefert eine sich ausweitende Kupfer-Molybdän-Mineralisierung in British Columbia.

Und jetzt hat Agnico Eagle zugestimmt, zwei weitere Alaska-Projekte gegen eine erhebliche Beteiligung an Vizsla Copper einzubringen.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter verschiedenen Bedingungen.

Doch ihre strategische Bedeutung ist bereits heute schwer zu übersehen.

Craig Parry baut nicht länger einfach nur ein Explorationsunternehmen auf. Er stellt eine nordamerikanische Rohstoffplattform zusammen - und einer der bedeutendsten Minenkonzerne der Welt hat zugestimmt, daran beteiligt zu sein.

Das nächste Kapitel wird durch die operative Umsetzung entschieden werden: Abschluss der Transaktion, Weiterentwicklung der Projekte, Vergrößerung der Ressourcen und der Nachweis wirtschaftlichen Potenzials.

Doch die Transformation selbst lässt sich kaum noch ignorieren.

Vizsla Copper hat sich von einer einzelnen Explorationsstory zu einer Multi-Asset-Strategie in Nordamerika entwickelt.

Offenlegung: Dieser Artikel wird im Auftrag der Vizsla Copper Corp. veröffentlicht und hat werblichen Charakter. Er stellt keine Anlageberatung dar. Mineralexploration und Projektentwicklung sind mit erheblichen Risiken verbunden, darunter geologische, finanzielle, genehmigungsrechtliche, rohstoffpreisbezogene und operative Risiken. Die Transaktion mit Agnico Eagle steht noch unter Abschlussbedingungen und regulatorischen Genehmigungen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Abbaubarkeit ist nicht nachgewiesen. Anleger sollten die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen und ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen.



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