Unterföhring (ots) -Bundesliga (https://sport.sky.de/fussball/artikel/bundesliga-uebertragung-alle-spiele-live-im-tv-und-stream/12385049/34090): Union gegen Schalke und Köln gegen WerderNachdem der FC Schalke bei seiner Heimpremiere nach der Rückkehr in die Bundesliga dem FC Bayern ein Remis abtrotzen konnte, hoffen die Königsblauen an diesem Wochenende auf den ersten Saisonsieg. Am "Flutlicht-Freitag" sind die Schalker beim 1.FC Union Berlin zu Gast, der auch auf den ersten Dreier der neuen Spielzeit hofft. Als Experte ist Mirko Slomka ab 19:30 Uhr an der Alten Försterei für Sky Sport im Einsatz, kommentiert wird die Partie von Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld. Am Samstagnachmittag stehen unter anderem die Partien zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn sowie der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart auf dem Programm, ehe am Samstagabend der 1. FC Köln und Werder Bremen im "Tipico Topspiel der Woche" aufeinandertreffen. Ab 17:30 Uhr begrüßen die RTL/Sky Experten Julia Simic und Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff Fuss die Zuschauer, zudem ist auch Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich mit von der Partie.NFL (https://sport.sky.de/nfl/artikel/nfl-live-uebertragung-im-tv-und-stream/12951341/34292): Der Saisonstart mit der Premiere der Sky NFL-KonferenzMit Sky Sport NFL startete vor einer Woche der erste 24/7-NFL-Sender im deutschsprachigen Fernsehen, in der vergangenen Nacht eröffneten die Seattle Seahawks und die New England Patriots die neue Saison. Am Sonntagabend um 19:00 Uhr feiert nun auch die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz" ihre Premiere. Darüberzeigt Sky Sport zur besten Sendezeit auch die "NFL RedZone" im US-Originalkommentar sowie die Einzelspiele der Tampa Bay Buccaneers gegen die Cincinnati Bengals, gefolgt vom Duell der Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings, die zusätzlich zum umfassenden Free-TV-Angebot bei RTL übertragen werden. Komplettiert wird der erste Spieltag der neuen NFL-Saison von "Sunday Night Football" mit den Dallas Cowboys und den New York Giants sowie "Monday Night Football" mit den Kansas City Chiefs und den Denver Broncos.Formel 1 (https://sport.sky.de/formel-1/artikel/formel-1-live-im-tv-stream-uebertragung-zeitplan-und-rennen-auf-sky-sport/12605138/34959): Die Königsklasse erstmals zu Gast in MadridDie Königsklasse des Motorsports schreibt Geschichte: Am Wochenende feiert der neu gebaute Madring beim Grand Prix von Spanien seine Premiere. Beim 14. Rennen der Saison kämpfen die Formel-1-Piloten über 57 Runden um wichtige Punkte im Kampf um den WM-Titel. Beim Ferrari-Heimspiel in Monza sicherte sich Kimi Antonelli zuletzt den Sieg vor seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell und Max Verstappen, während Charles Leclerc das Rennen nach einem heftigen Crash vorzeitig beenden musste. Können die Verfolger Mercedes-Pilot Kimi Antonelli in Madrid stoppen? Sky Sport überträgt das Rennwochenende von Freitag bis Sonntag live mit RTL/Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos sowie Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner vor Ort.US Open (https://sport.sky.de/tennis/artikel/tennis-live-im-tv-und-stream-uebertragung-auf-sky/13065908/34276): Erreicht Zverev das dritte Grand-Slam-Finale in Serie?Alexander Zverev steht im Halbfinale der US Open. Nach seinem Sieg gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp ist der Deutsche nur noch einen Sieg vom dritten Grand-Slam-Finale in Serie entfernt. Am Freitagabend ab ca. 21 Uhr trifft er nun auf Karen Khachanov. Fest steht bereits jetzt, dass in einem möglichen Finale ein US-Amerikaner warten würde. Der Sieger des Halbfinals zwischen Ben Shelton und Frances Tiafoe könnte am Sonntag den ersten Grand-Slam Titel für die USA bei den Männern seit Andy Roddick 2003 holen, der damals ebenfalls in New York triumphierte. Sky Sport überträgt alle Halbfinals und Finals der Damen und Herren live mit den Experten Philipp Kohlschreiber, Patrik Kühnen und Christopher Kas.Premier League (https://www.sky.de/sport/fussball/premier-league/sendeplan): Das Manchester Derby am SonntagabendAm Sonntagabend überträgt Sky Sport das Highlight des Spieltags in England, wenn das Stadtderby in Manchester steigt. Der RTL/Sky Experte begleitet das heiß erwartete "Match of the Week" zwischen Manchester United und Manchester City im Old Trafford, von dem Sky Sport ab 17:00 Uhr live berichtet. Weitere Höhepunkte des Spieltags in der Premier League sind die Partien des FC Liverpool gegen den FC Fulham am Samstagnachmittag sowie die des FC Arsenal in Sunderland am Abend. Komplettiert wird der 4. Spieltag am Montagabend vom Duell zwischen Leeds United und Newcastle United.2. Bundesliga (https://www.sky.de/sport/fussball/2-bundesliga/sendeplan): Das Absteiger-Duell im Topspiel am MillerntorZum Auftakt des 5. Spieltags begleitet RTL/Sky Experte Simon Terodde am Freitagabend die Begegnung zwischen dem zweitplatzierten 1. FC Nürnberg und Hannover 96. Tags darauf gastiert der 1. FC Kaiserslautern beim 1. FC Magdeburg, ehe am Abend das Topspiel zwischen zwei Bundesliga-Absteigern ansteht. RTL/Sky Experte Patrick Helmes ist beim Aufeinandertreffen zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg im Einsatz. Können die Hamburger vor heimischer Kulisse den ersten Saisonsieg einfahren oder bleiben die "Wölfe" weiter ungeschlagen? Am Sonntagmittag zeigt Sky Sport das Duell zwischen Aufsteiger VfL Osnabrück und dem aktuellen Tabellenführer Hertha BSC live mit RTL/Sky Experte Fabian Klos.Golf (https://sport.sky.de/golf/artikel/europa-gegen-die-usa-vorschau-auf-das-andere-golf-turnier-der-solheim-cup/13581211/34130): Europa trifft auf die USA beim Solheim Cup 2026Die besondere Art, Golf zu erleben: Beim Solheim Cup richtet sich der Blick der Golfwelt auf den traditionsreichen Kontinentalvergleich der Damenmannschaften. Von Donnerstag bis Sonntag treffen die besten Golferinnen Europas, darunter die Deutsche Esther Henseleit, auf die Auswahl der USA. Analog zum männlichen Kontinentalvergleich beim Ryder Cup fällt die Entscheidung in insgesamt 28 Duellen, die von Freitag bis Sonntag ausgetragen werden. Sky Sport überträgt das stimmungs- und emotionsgeladene Golfspektakel aus dem niederländischen Bernardus live.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6349555