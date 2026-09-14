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Focus Graphite richtet revolvierende Kreditfazilität über 2,0 Mio. C$ bei CIBC zur Unterstützung staatlich geförderter Arbeitsprogramme und des Betriebskapitals ein



14.09.2026 / 11:01 CET/CEST

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Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 14. September 2026) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei der Canadian Imperial Bank of Commerce ("CIBC") eine besicherte revolvierende Kreditfazilität von bis zu 2,0 Mio. C$ (die "Fazilität") eingerichtet hat. Die Fazilität verschafft Focus zusätzliche Flexibilität beim Betriebskapital, während das Unternehmen Arbeitsprogramme vorantreibt, die durch bereits angekündigte, nicht verwässernde staatliche Fördervereinbarungen unterstützt werden. Insbesondere soll die Fazilität dazu dienen, den zeitlichen Abstand zwischen der Zahlung förderfähiger Projektausgaben durch Focus, der anschließenden Einreichung und Prüfung von Erstattungsanträgen im Rahmen der anwendbaren Beitragsvereinbarungen und dem Eingang der entsprechenden staatlichen Beiträge zu überbrücken. Focus hat sich mehr als 15 Mio. C$ an bereits angekündigten, nicht verwässernden Bundesfördermitteln gesichert, um die Entwicklung des Graphitprojekts Lac Knife und nachgelagerte Graphitverarbeitungsinitiativen zu unterstützen. Dazu zählen bis zu rund 14,1 Mio. C$ an nicht rückzahlbaren Fördermitteln von Natural Resources Canada ("NRCan") im Rahmen der Global Partnerships Initiative ("GPI"), wie am 8. Dezember 2025 bekannt gegeben, sowie bis zu 1.378.700 C$ an nicht rückzahlbaren Fördermitteln im Rahmen des First and Last Mile Fund ("FLMF") von NRCan, wie am 3. Juni 2026 bekannt gegeben. Die GPI-Förderung unterstützt das Programm von Focus zur Weiterentwicklung der elektrothermischen Reinigung von kanadischem natürlichem Flockengraphit sowie die Entwicklung, Pilotierung und Demonstration von Produktionskapazitäten für ultrahochreinen Graphit. Die FLMF-Förderung unterstützt technische Planung, Umweltarbeiten, Genehmigungsverfahren, die Einbindung indigener Gemeinschaften und Machbarkeitsaktivitäten im Zusammenhang mit der geplanten Straßen- und Strominfrastruktur für das Graphitprojekt Lac Knife des Unternehmens in Québec. Mit dem Übergang dieser Programme in eine intensivere Umsetzungsphase erwartet Focus eine Zunahme des Umfangs und der Häufigkeit förderfähiger Ausgaben. Die Fazilität soll Liquidität für den Zeitraum zwischen der Zahlung förderfähiger Projektkosten durch das Unternehmen und dem Eingang förderfähiger staatlicher Beiträge bereitstellen, sodass Kapital nach Eingang der Erstattungen erneut eingesetzt werden kann und zugleich die Kontinuität der geförderten Arbeitsprogramme gewahrt bleibt. Sämtliche Fördermittel unterliegen weiterhin den Bedingungen, Anforderungen an förderfähige Ausgaben und Erstattungsverfahren der jeweiligen Beitragsvereinbarungen. Wichtig ist, dass im Zusammenhang mit der Fazilität keine Stammaktien, Warrants oder sonstigen Wertpapiere von Focus ausgegeben wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Aufnahme einer konventionellen Bankfinanzierung mehr Flexibilität bei der Steuerung kurzfristiger Betriebskapitalanforderungen schafft und zugleich die Notwendigkeit verringert, allein zur Überbrückung des Zeitraums bis zur Erstattung auf die Eigenkapitalmärkte zurückzugreifen. Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite, kommentierte: "Der Umfang der nicht verwässernden staatlichen Fördermittel, die Focus gesichert hat, bietet eine wichtige Möglichkeit, Lac Knife, die zugehörige Infrastruktur und unsere nachgelagerten Technologieprogramme voranzutreiben und zugleich das Kapital der Aktionäre zu schonen. Da diese Förderprogramme im Allgemeinen voraussetzen, dass förderfähige Ausgaben zunächst getätigt werden, bevor die Erstattung erfolgt, bietet uns diese revolvierende Fazilität ein effizientes Instrument, um diese zeitliche Lücke zu überbrücken und die Dynamik unserer geförderten Arbeitsprogramme aufrechtzuerhalten. Wir beabsichtigen, die Fazilität als Betriebskapitalbrücke zu nutzen, die Inanspruchnahme bei Eingang genehmigter staatlicher Beiträge zu reduzieren und die dadurch wieder verfügbare Kreditlinie, soweit angemessen, für nachfolgende Arbeitsphasen erneut einzusetzen. Der Zugang zu konventionellem Bankkredit verschafft uns zusätzliche finanzielle Flexibilität, ohne Eigenkapital oder Warrants auszugeben, und unterstützt unser übergeordnetes Ziel, bei der Umsetzung dieser Programme eine unnötige Verwässerung der Aktionärsanteile zu minimieren." Revolvierende CIBC-Kreditfazilität Im Rahmen der Fazilität steht Focus eine revolvierende Kreditlinie auf Abruf von bis zu 2,0 Mio. C$ zur Verfügung. In Anspruch genommene Beträge werden zum CIBC-Prime-Zinssatz zuzüglich 2,00 % p. a. verzinst. Zurückgezahlte Kapitalbeträge können erneut in Anspruch genommen werden, wodurch Focus Flexibilität erhält, wiederkehrende Betriebskapitalanforderungen im Zuge des Fortschritts seiner geförderten Programme zu steuern. Ausstehende Beträge im Rahmen der Fazilität sind auf Verlangen rückzahlbar. Die Fazilität ist durch ein erstrangiges Sicherungsrecht an den gegenwärtigen und künftig erworbenen beweglichen Vermögenswerten von Focus Graphite Inc. besichert und wird durch eine unbeschränkte Garantie des Chairman von Focus Graphite unterstützt. Die Fazilität kann für den laufenden Liquiditätsbedarf verwendet werden, einschließlich Betriebskapital im Zusammenhang mit dem zeitlichen Abstand zwischen Ausgaben und Erstattungen im Rahmen der staatlich geförderten Programme des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke des Unternehmens. Obwohl die Fazilität darauf abzielt, die Abhängigkeit des Unternehmens von Eigenkapitalfinanzierungen für diese kurzfristigen Anforderungen zu reduzieren, schließt sie nicht aus, dass Focus künftig auf die Eigenkapitalmärkte oder andere Kapitalquellen zugreift, wenn das Unternehmen eine solche Finanzierung zur Umsetzung seiner übergeordneten Entwicklungsstrategie für angemessen erachtet. Über Focus Graphite Inc. Focus Graphite baut eine integrierte Graphitplattform auf, um die Industrien zu beliefern, die die Zukunft gestalten. Durch die Entwicklung erstklassiger Graphitressourcen, fortschrittlicher Verarbeitungstechnologien und höherwertiger Spezialmaterialien positioniert sich das Unternehmen, um die Batterie-, Verteidigungs- und fortschrittliche Fertigungsindustrie sowie weitere strategisch wichtige Sektoren in Nordamerika und verbündeten Märkten zu unterstützen. Die Plattform basiert auf den beiden zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten in Quebec. Lac Knife ist eine der hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas im Machbarkeitsstadium, während Lac Tetepisca zu den größten bislang identifizierten Graphitressourcen weltweit zählt. Gemeinsam mit strategischen Technologiepartnerschaften und staatlich unterstützten Innovationsinitiativen bilden diese Projekte die Grundlage für eine sichere, skalierbare und zunehmend integrierte Graphitlieferkette. Weitere Informationen über Focus Graphite Inc. finden Sie unter: http://www.focusgraphite.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

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