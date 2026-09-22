The following instruments on XETRA do have their first trading 22.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.09.2026
Aktien
1 SG1A67000830 Pan-United Corporation Ltd.
2 AU0000237174 Adrad Holdings Ltd.
3 HU0000093257 ANY Biztonsági Nyomda Nyrt
4 SG1BG3000008 BRC Asia Ltd.
5 US50186Q1031 LG Electronics Inc. GDR
6 AU000000MXI3 MaxiPARTS Ltd.
7 AU0000074221 TALI Digital Ltd.
8 AU0000476863 FDC Consolidated Holdings Ltd.
9 CA0926601091 Blade Resources Inc.
10 SE0029856053 Sveafastigheter AB
11 CA8859311059 Three Points Copper Inc.
Anleihen
1 XS3513205XXX Bank of Ireland Group PLC
2 FR001401BXXX Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
3 FR001401BXXX Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
4 XS3452829XXX La Financiere Atalian S.A.
5 XS3452830XXX La Financiere Atalian S.A.
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 FR001401BXXX Frankreich, Republik
8 NO0013769XXX ASP Data Center AS
9 US05464CAXXX Axon Enterprise Inc.
10 US172967QXXX Citigroup Inc.
11 XS3511196XXX Toyota Motor Credit Corp.
12 USU77796AXXX RWE Finance US LLC
13 USU77796AXXX RWE Finance US LLC
14 CA045167GXXX Asian Development Bank (ADB)
15 US172967QXXX Citigroup Inc.
16 US172967QXXX Citigroup Inc.
17 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.09.2026
Aktien
1 SG1A67000830 Pan-United Corporation Ltd.
2 AU0000237174 Adrad Holdings Ltd.
3 HU0000093257 ANY Biztonsági Nyomda Nyrt
4 SG1BG3000008 BRC Asia Ltd.
5 US50186Q1031 LG Electronics Inc. GDR
6 AU000000MXI3 MaxiPARTS Ltd.
7 AU0000074221 TALI Digital Ltd.
8 AU0000476863 FDC Consolidated Holdings Ltd.
9 CA0926601091 Blade Resources Inc.
10 SE0029856053 Sveafastigheter AB
11 CA8859311059 Three Points Copper Inc.
Anleihen
1 XS3513205XXX Bank of Ireland Group PLC
2 FR001401BXXX Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
3 FR001401BXXX Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
4 XS3452829XXX La Financiere Atalian S.A.
5 XS3452830XXX La Financiere Atalian S.A.
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 FR001401BXXX Frankreich, Republik
8 NO0013769XXX ASP Data Center AS
9 US05464CAXXX Axon Enterprise Inc.
10 US172967QXXX Citigroup Inc.
11 XS3511196XXX Toyota Motor Credit Corp.
12 USU77796AXXX RWE Finance US LLC
13 USU77796AXXX RWE Finance US LLC
14 CA045167GXXX Asian Development Bank (ADB)
15 US172967QXXX Citigroup Inc.
16 US172967QXXX Citigroup Inc.
17 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
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