The following instruments on XETRA do have their first trading 22.09.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.09.2026Aktien1 SG1A67000830 Pan-United Corporation Ltd.2 AU0000237174 Adrad Holdings Ltd.3 HU0000093257 ANY Biztonsági Nyomda Nyrt4 SG1BG3000008 BRC Asia Ltd.5 US50186Q1031 LG Electronics Inc. GDR6 AU000000MXI3 MaxiPARTS Ltd.7 AU0000074221 TALI Digital Ltd.8 AU0000476863 FDC Consolidated Holdings Ltd.9 CA0926601091 Blade Resources Inc.10 SE0029856053 Sveafastigheter AB11 CA8859311059 Three Points Copper Inc.Anleihen1 XS3513205XXX Bank of Ireland Group PLC2 FR001401BXXX Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]3 FR001401BXXX Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]4 XS3452829XXX La Financiere Atalian S.A.5 XS3452830XXX La Financiere Atalian S.A.6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG7 FR001401BXXX Frankreich, Republik8 NO0013769XXX ASP Data Center AS9 US05464CAXXX Axon Enterprise Inc.10 US172967QXXX Citigroup Inc.11 XS3511196XXX Toyota Motor Credit Corp.12 USU77796AXXX RWE Finance US LLC13 USU77796AXXX RWE Finance US LLC14 CA045167GXXX Asian Development Bank (ADB)15 US172967QXXX Citigroup Inc.16 US172967QXXX Citigroup Inc.17 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale