Warum AstraZeneca, Pfizer und NurExone die Wirkstoffabgabe als Teil des Arzneimitteldesigns verstehen

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In der Arzneimittelentwicklung entscheidet nicht nur, welcher Wirkstoff eingesetzt wird. Ebenso wichtig ist, ob er in ausreichender Menge das richtige Gewebe erreicht, auf dem Weg dorthin stabil bleibt und erst am gewünschten Ort freigesetzt wird. Besonders sichtbar wird dieses Prinzip bei Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, kurz ADCs. Sie verbinden einen zielgerichteten Antikörper mit einer hochwirksamen Fracht und einem chemischen Linker zu einem einzigen Arzneimittel.

AstraZeneca und Pfizer haben ADCs zu einem zentralen Teil ihrer Onkologiestrategien gemacht. NurExone arbeitet in einem anderen Krankheitsgebiet und in einem deutlich früheren Entwicklungsstadium, folgt mit seiner Exosomenplattform aber einer verwandten Produktlogik: Transportvehikel und therapeutische Fracht werden als Einheit konzipiert. Der Vergleich betrifft deshalb weder dieselben Wirkstoffe noch denselben Reifegrad. Er zeigt, warum intelligente Verabreichungssysteme zu eigenständigen Arzneimittelplattformen werden können.

AstraZeneca kombiniert Zielerkennung, Linker und Fracht

AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292) entwickelt gemeinsam mit Daiichi Sankyo Co., Ltd. (ISIN: JP3475350009) das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Enhertu. Das Produkt verbindet einen gegen HER2 gerichteten Antikörper über einen spaltbaren Linker mit einem zellschädigenden Wirkstoff. Der Antikörper soll HER2-exprimierende Krebszellen erkennen, die Fracht an den Tumor bringen und dort ihre Freisetzung ermöglichen.

Enhertu ist bereits in mehreren Ländern und Tumorarten zugelassen. Im August 2026 meldeten die Partner zudem positive Phase-III-Ergebnisse für die Erstlinienbehandlung von metastasiertem, HER2-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Das Beispiel macht die industrielle Logik deutlich: Zielstruktur, Linker, Wirkstärke und Freisetzung lassen sich nicht getrennt optimieren. Verändert sich ein Bestandteil, kann sich das Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil des gesamten Produkts verschieben.

Pfizer baut mit Seagen eine breitere ADC-Plattform auf

Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035) zahlte Ende 2023 rund 43 Milliarden US-Dollar für die Übernahme von Seagen und stärkte damit gezielt seine Position bei ADCs. Zum übernommenen Portfolio gehören unter anderem die Krebsmedikamente Adcetris, Padcev und Tivdak. Pfizer kaufte damit nicht nur einzelne Produkte, sondern langjährige Erfahrung in der Auswahl von Zielmolekülen, Linkern und zelltoxischen Frachten.

Wie relevant diese Plattform bleibt, zeigte sich im Juli 2026: Die FDA erweiterte die Zulassung von Padcev in Kombination mit Pembrolizumab auf die Behandlung bestimmter Patienten mit muskelinvasivem Blasenkrebs vor und nach einer Operation. Laut Pfizer reduzierte das Regime in der Phase-III-Studie das Risiko für Rückfall, Fortschreiten oder Tod gegenüber dem Vergleichsarm um nahezu 50 Prozent. Die Zahlen sind kein Maßstab für andere Transporttechnologien. Sie belegen aber, dass ein abgestimmtes Träger-Fracht-System klinische und kommerzielle Bedeutung erreichen kann.

NurExone überträgt die Plattformlogik auf biologische Vesikel

NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) nutzt keine Antikörper und entwickelt kein ADC. Die ExoTherapy-Plattform setzt stattdessen auf Exosomen, natürliche Nanovesikel, mit denen Zellen Moleküle transportieren. Aus mesenchymalen Stammzellen gewonnene Exosomen werden nach ihrer Herstellung mit einer definierten Fracht beladen. Der führende präklinische Kandidat ExoPTEN soll eine gegen PTEN gerichtete siRNA-Fracht in verletztes Nervengewebe bringen und dort regenerative Prozesse unterstützen.

Der mögliche Vorteil liegt in den natürlichen biologischen Eigenschaften der Exosomen als zelluläre Transportvehikel. Exosomen können komplexe Moleküle schützen, mit Zellen interagieren und bestimmte Gewebebarrieren überwinden. Durch die nachgelagerte Beladung könnte NurExone zudem einen standardisierten Träger mit unterschiedlichen Frachten kombinieren, ohne für jedes Programm die Ausgangszelle grundlegend verändern zu müssen. Das ist eine Plattformchance, aber noch kein klinischer Beweis. Beladungsgrad, Stabilität, Biodistribution, Zielspezifität und biologische Aktivität müssen für jedes Produkt reproduzierbar gezeigt werden.

Gute Verabreichung ist Teil des Wirkstoffs

Die ADC-Erfolge von AstraZeneca und Pfizer beweisen nicht, dass Exosomen denselben Entwicklungsweg nehmen werden. ADCs basieren auf jahrzehntelanger Antikörperforschung, mehrere Produkte sind zugelassen und ihre Herstellung ist regulatorisch etabliert. NurExones ExoPTEN befindet sich dagegen in der präklinischen Entwicklung. Sicherheit und Wirksamkeit beim Menschen sind noch nicht untersucht.

Trotzdem liefert der Vergleich eine wichtige strategische Erkenntnis. Moderne Arzneimittel entstehen zunehmend nicht aus einem isolierten Wirkstoff, sondern aus dem Zusammenspiel von Zielerkennung, Transport, Schutz und kontrollierter Freisetzung. Für NurExone liegt der potenzielle Vorteil darin, diese Funktionen mit einem natürlichen biologischen Vehikel zu verbinden und die Fracht separat definieren zu können. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen die Plattform in ein exakt charakterisiertes, reproduzierbar herstellbares und klinisch wirksames Produkt übersetzen kann. Gelingt das, wäre ExoTherapy nicht bloß eine Verpackung für Wirkstoffe, sondern der Kern einer neuen Klasse regenerativer Arzneimittel.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com





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