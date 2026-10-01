Warum KI jetzt die Suche nach natürlichem Wasserstoff verändern könnte - und Makenita direkt daneben liegt

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Die Suche nach natürlichem Wasserstoff bekommt eine neue technologische Dimension. Während weltweit Milliarden in Wasserstoffprojekte fließen, geht es bei geologischem Wasserstoff zunächst um eine fundamental andere Herausforderung: Wo muss überhaupt gebohrt werden?

Genau hier setzt MAX Power Mining an. Das kanadische Unternehmen verbindet seine laufende Wasserstoffexploration in Saskatchewan inzwischen mit künstlicher Intelligenz - und hat dafür einen international bekannten Technologiepartner eingeschaltet.

Am 18. September gab MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) bekannt, Kyndryl mit der Entwicklung einer Kommerzialisierungs- und Go-to-Market-Strategie für seine KI-gestützte Plattform MAXX LEMI beauftragt zu haben. Kyndryl ist an der New York Stock Exchange notiert und bietet IT-Infrastruktur- und Technologiedienstleistungen für Tausende Kunden in mehr als 60 Ländern an.

Für Anleger von Makenita Resources (ISIN: CA5609251098; CSE: KENY; WKN: A40X6P) ist diese Entwicklung besonders interessant: Makenitas 116.149 Acres großes Serpentinization Iron-Magnetite Project grenzt direkt an MAX Powers Landposition.

KI soll Millionen geologischer Datenpunkte verbinden

MAXX LEMI wurde entwickelt, um große Mengen geologischer, geophysikalischer und anderer Untergrunddaten zusammenzuführen und potenzielle Natural-Hydrogen-Ziele zu identifizieren und zu priorisieren.

Ein entscheidender Vorteil könnte dabei der wachsende eigene Datensatz sein. In die Plattform fließen Daten aus MAX Powers laufender Exploration ein - einschließlich Informationen aus dem Lawson Discovery und dem aktuellen kommerziellen Validierungsprogramm.

Damit entsteht ein interessanter Kreislauf: Neue Bohrungen liefern zusätzliche Daten. Diese können wiederum das Modell verbessern, das bei der Auswahl zukünftiger Bohrziele helfen soll.

MAX Power will MAXX LEMI zunächst über seine rund 2,5 Millionen Acres umfassende Landposition in Saskatchewan einsetzen. Kyndryl soll nun zusätzlich untersuchen, ob daraus ein eigenständiges kommerzielles Produkt entstehen könnte.

Vom Explorationstool zum zweiten Geschäftsmodell?

Der Auftrag an Kyndryl umfasst eine technologische Prüfung, Markt- und Wettbewerbsanalyse sowie die Bewertung möglicher Geschäftsmodelle. Neben natürlichem Wasserstoff sollen auch mögliche Anwendungen in Helium, Geothermie und Carbon Capture untersucht werden. Die Arbeiten sollen rund neun Wochen dauern.

Damit könnte MAX Power perspektivisch nicht nur Wasserstoff suchen, sondern auch die Technologie vermarkten, mit der entsprechende Lagerstätten gefunden werden sollen.

Noch ist das allerdings Zukunftsmusik. Kyndryl bewertet zunächst die Möglichkeiten; eine tatsächliche Kommerzialisierung ist nicht beschlossen und hängt unter anderem von weiterer technischer Validierung, Finanzierung und möglichen zukünftigen Vereinbarungen ab.

Lawson liefert die Daten

Das Timing ist interessant. MAX Power befindet sich gleichzeitig mitten in seinem Lawson-Bohrprogramm, bei dem zuletzt die bislang höchsten Natural-Hydrogen-Messwerte gemeldet wurden.

Genau solche realen Bohr-, Kern- und geologischen Daten könnten MAXX LEMI von rein theoretischen Explorationsmodellen unterscheiden. MAX Power beschreibt seine proprietären Daten aus Kanadas erstem bestätigten unterirdischen Natural-Hydrogen-System als wichtigen Bestandteil der Plattform.

Auch finanziell hat MAX Power zuletzt deutlich aufgerüstet. Der bekannte kanadische Rohstoffinvestor Eric Sprott hält inzwischen rund 24,35% des Unternehmens. Damit treffen in Saskatchewan derzeit Kapital, neue Bohrdaten und KI-gestützte Exploration aufeinander.

Und direkt daneben: 116.149 Acres von Makenita

Für Makenita ist vor allem die Geografie interessant.

Das Unternehmen kontrolliert unmittelbar neben MAX Power eine zusammenhängende Landposition von 116.149 Acres. Der Fokus liegt auf eisen- und magnetitreichen Strukturen und dem möglichen Zusammenhang mit Serpentinisierungsprozessen - einem der bekannten geologischen Mechanismen, durch die natürlicher Wasserstoff entstehen kann.

Makenita hat auf seinem eigenen Projekt bislang keinen natürlichen Wasserstoff nachgewiesen. Auch MAX Powers Ergebnisse lassen sich nicht automatisch auf angrenzende Flächen übertragen.

Doch die Situation verändert sich: MAX Power bohrt nicht nur weiter, sondern baut gleichzeitig einen immer größeren proprietären Datensatz auf und versucht nun gemeinsam mit einem globalen Technologieunternehmen herauszufinden, ob daraus ein kommerzielles Explorationstool entstehen kann.

Für einen noch jungen Sektor könnte das entscheidend sein. Denn bevor natürlicher Wasserstoff gefördert werden kann, muss zunächst bekannt sein, wo er sich wirtschaftlich suchen lässt.

Und genau diese Suche wird unmittelbar neben Makenitas 116.149 Acres zunehmend datengetrieben.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69376242-max-power-mining-corp-max-power-shareholders-approve-sprott-control-person-resolution-399.htm

https://www.cbc.ca/news/science/natural-hydrogen-white-hydrogen-explainer-9.7304934

https://www.makenitaresources.com/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949821X26000141

https://jpt.spe.org/twa/natural-hydrogen-the-next-frontier-in-clean-energy-exploration

https://nhventures.dk/

https://www.reuters.com/business/energy/global-clean-hydrogen-investment-tops-130-billion-amid-energy-security-push-2026-09-10/

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