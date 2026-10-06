Preisschock voraus? Warum das Uran-Rennen im Athabasca-Becken jetzt in die heiße Phase geht

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Paladin Energy hat die Produktion in Namibia planmäßig hochgefahren, Uranium Energy Corp legt am 29. September 2026 Jahreszahlen vor. Blast Resources steht dagegen noch am Anfang der geologischen Bewertung seiner Claims im Athabasca-Becken - ein Vergleich der Entwicklungsstufen.

Im aktuellen Uranzyklus lassen sich börsennotierte Unternehmen grob in zwei Gruppen einteilen: produzierende Bergbaukonzerne mit laufenden Verkaufserlösen und Explorationsunternehmen, die noch keine wirtschaftlich abbaubare Ressource ausgewiesen haben. Der Unterschied zeigt sich exemplarisch an Paladin Energy Ltd. (WKN: 890889 | ISIN: AU000000PDN8) und Uranium Energy Corp (WKN: A0JDRR | ISIN: US9168961038) auf der einen sowie Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) auf der anderen Seite.

Paladin Energy: Produktionsrampe in Namibia abgeschlossen

Paladin Energy betreibt mit der Langer-Heinrich-Mine in Namibia eine bereits produzierende Uranmine. Nach Unternehmensangaben wurde die Produktionsrampe im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 planmäßig abgeschlossen; das Unternehmen erreichte dabei das obere Ende seiner zuvor angehobenen Förderprognose von 4,5 bis 4,8 Millionen Pfund U3O8. Für das Geschäftsjahr 2026 meldete Paladin einen durchschnittlichen realisierten Verkaufspreis von 70 US-Dollar je Pfund bei Produktionskosten von 43,30 US-Dollar je Pfund - besser als die eigene Prognose von 44 bis 48 US-Dollar. Zusätzlich verfolgt das Unternehmen mit dem Projekt Patterson Lake South in der kanadischen Provinz Saskatchewan ein Wachstumsprojekt, für das im April 2026 eine umweltrechtliche Genehmigung der Provinzregierung erteilt wurde.

Im Zuge der Explorationsarbeiten am Projekt Patterson Lake South meldete Paladin im Sommer 2026 zudem die Entdeckung einer neuen, hochgradigen Uranmineralisierung mit dem Namen Atlas, rund 3,5 Kilometer südlich der bekannten Triple-R-Lagerstätte.

Uranium Energy Corp: Unbesicherte Preisexposition als Strategie

Uranium Energy Corp legt seine Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026 am 29. September 2026 vor. Nach Marktbeobachtungen verfolgt das Unternehmen bewusst eine zu 100 Prozent unbesicherte Preisstrategie, das heißt, es verzichtet auf langfristige Festpreisverträge und ist damit vollständig der Entwicklung des Uranspotpreises ausgesetzt - ein Ansatz, der in Phasen steigender Preise überproportional von der Marktentwicklung profitiert, in fallenden Marktphasen jedoch auch ein entsprechend höheres Ertragsrisiko mit sich bringt. Aktuelle Marktkommentare vor der Zahlenvorlage fokussieren sich unter anderem auf Produktionskosten, Lagerbestände und die im Marktvergleich als anspruchsvoll eingeschätzte Bewertung des Unternehmens.

Blast Resources: Geologische Frühphase

Blast Resources befindet sich demgegenüber in einer deutlich früheren Entwicklungsphase. Das Unternehmen hält mehrere Claim-Gruppen - Wales Lake, Brazier South und Britts Lake - im südwestlichen Randbereich des Athabasca-Beckens, innerhalb des sogenannten Patterson-Lake-Korridors, in dem auch die Lagerstätten Triple R und Arrow liegen. Bisherige Arbeiten umfassten nach Unternehmensangaben eine luftgestützte Magnetfeldvermessung, die Identifikation von Uran-Thorium-Anomalien sowie - zuletzt im September 2026 gemeldet - die Interpretation eines tektonischen Bruchs, der als potenzieller Fließweg für uranhaltige Flüssigkeiten gelten könnte. Eine nach dem kanadischen Standard NI 43-101 ausgewiesene Ressourcenschätzung liegt für die Projekte von Blast Resources bislang nicht vor.

Der Unterschied zu Paladin Energy und Uranium Energy Corp ist damit struktureller Natur: Während beide etablierten Unternehmen bereits über Produktionsanlagen und laufende Verkaufserlöse verfügen, steht bei Blast Resources noch die grundlegende geologische Bewertung der eigenen Claims im Vordergrund.

Quellen

https://www.marketbeat.com/instant-alerts/paladin-energy-q4-earnings-call-highlights-2026-07-21/

https://www.fool.com.au/2026/04/22/paladin-energy-boosts-uranium-production-and-lifts-fy26-guidance/

https://nsx.com.na/june-2026-quarterly-report/

https://finance.yahoo.com/quote/UEC/

https://www.prnewswire.com/news-releases/blast-resources-reviews-tectonic-break-at-the-wales-lake-uranium-project-in-the-athabasca-basin-region-saskatchewan-302882474.html

https://www.newsfilecorp.com/release/305420/Blast-Resources-Announces-Strong-UraniumThorium-Anomalies-on-Britts-Lake-Claims-in-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://blastresources.com/

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