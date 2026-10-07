SpaceX, Rheinmetall, DroneShield und Focus Graphite: Warum der Rüstungsboom immer mehr kritische Rohstoffe braucht

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Der moderne Rüstungsboom erreicht die nächste Dimension. Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) hat gemeinsam mit dem italienischen Raumfahrtunternehmen Argotec erstmals einen Satelliten mit einer Falcon-9-Rakete von SpaceX (ISIN US84615Q1031) ins All gebracht. Die gewonnenen Daten sollen mithilfe künstlicher Intelligenz verarbeitet und direkt in bestehende Verteidigungs- und Luftabwehrsysteme integriert werden. Gleichzeitig erhielt DroneShield Ltd. (ISIN: AU000000DRO2) in den USA Zugang zu einem neuen Beschaffungsrahmen für Drohnenabwehrsysteme mit einem Maximalvolumen von 500 Millionen US-Dollar. Satelliten, Drohnen, Sensoren, autonome Plattformen und KI verändern damit nicht nur die Art der Kriegsführung. Sie schaffen auch neue Anforderungen an Energieversorgung, Elektronik und die Materialien dahinter. Genau an dieser Stelle wird Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) interessant: Das kanadische Unternehmen entwickelt hochgradige Graphitressourcen und qualifiziert Material aus seinem Lac-Knife-Projekt ausdrücklich für Batterie-, Verteidigungs- und andere Advanced-Materials-Anwendungen.

Rheinmetall bringt militärische Überwachung ins All

Am 1. Oktober startete von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien eine Falcon 9 von SpaceX mit einem besonderen Passagier: dem ersten Satelliten aus der neuen strategischen Zusammenarbeit zwischen Rheinmetall Italia und Argotec. Das Programm soll eine satellitengestützte Fähigkeit zur Luftraumüberwachung und militärischen Lageerfassung aufbauen. Sensoren im Orbit sollen Indikatoren möglicher Bedrohungen erkennen, während KI die gewonnenen Daten verarbeitet. Rheinmetall plant, die Informationen anschließend direkt in bestehende Verteidigungs- und Luftabwehrsysteme einzuspeisen. Der Satellit soll dabei erst der Anfang sein: Das Programm ist modular angelegt, eine größere Konstellation ist vorgesehen und ein weiterer Start bereits für 2028 geplant.

Von der Drohne bis zum Satelliten entsteht ein vernetztes Schlachtfeld

Die Entwicklung passt zu einem größeren Trend. Rheinmetall testet parallel autonome Systeme an Land und auf dem Wasser, während nun auch weltraumgestützte Sensorik stärker in die Verteidigungsarchitektur integriert wird. Moderne Streitkräfte entwickeln sich damit zu vernetzten Systemen aus Sensoren, Kommunikation, Software, KI, unbemannten Plattformen und elektronischer Kampfführung. Der sichtbare Rüstungsboom dreht sich deshalb längst nicht mehr ausschließlich um Panzer, Artillerie und Munition. Immer mehr militärische Fähigkeiten benötigen leistungsfähige Elektronik und eine zuverlässige mobile Energieversorgung.

DroneShield bekommt einen Rahmen von bis zu 500 Millionen Dollar

Wie schnell allein der Markt für Drohnenabwehr wächst, zeigt die jüngste Meldung von DroneShield. Ende September erhielt das australische Unternehmen einen dreijährigen IDIQ-Vertrag im Rahmen der amerikanischen JIATF-401-Initiative "Domestic Shield". Der maximale Vertragswert liegt bei 500 Millionen US-Dollar. Entscheidend ist allerdings die genaue Einordnung: Die 500 Millionen Dollar sind kein garantierter Auftrag und auch kein zugesicherter Umsatz. Der Vertrag schafft vielmehr einen vereinfachten Beschaffungsweg, über den die US-Regierung während der dreijährigen Laufzeit einzelne Aufträge für DroneShields Counter-UAS-Technologien vergeben kann.

Aus einem Nischenmarkt wird strategische Infrastruktur

Der neue Rahmen folgt auf konkrete operative Fortschritte. Bereits im September hatte DroneShield seine DroneSentry-X-Mk2-Systeme auf Infantry Squad Vehicles des US-Militärs installiert und die Abnahme abgeschlossen. Damit wird Drohnenabwehr zunehmend mobil und direkt in militärische Plattformen integriert. Hinter dieser Entwicklung steckt eine größere Veränderung: Sensoren, elektronische Gegenmaßnahmen und unbemannte Systeme benötigen Energie dort, wo sie eingesetzt werden. Je stärker Streitkräfte elektrifiziert und digitalisiert werden, desto wichtiger wird deshalb die Lieferkette hinter ihrer Energieversorgung.

Militärische Batterienachfrage wächst mit Drohnen und autonomen Systemen

Benchmark Mineral Intelligence bezifferte die weltweite Batterienachfrage aus Verteidigungsanwendungen für 2025 auf rund 4,34 GWh. Im Vergleich zum gesamten Batteriemarkt ist das noch ein kleiner Bereich. Doch Benchmark verweist ausdrücklich auf wachsende Nachfrage durch Drohnen und unbemannte Waffensysteme sowie durch Militärbasen, Kampfflugzeuge, U-Boote und Bodenfahrzeuge. Nicht jedes dieser Systeme verwendet dieselbe Batteriechemie und nicht jede militärische Batterie benötigt Naturgraphit. Eine direkte Graphitmenge aus dem Rüstungsboom abzuleiten wäre deshalb nicht seriös. Klar ist jedoch: Mit der zunehmenden Elektrifizierung militärischer Systeme steigt die strategische Bedeutung leistungsfähiger Energiespeicher - und damit auch bestimmter Batteriematerialien.

Warum Graphit plötzlich Teil der Sicherheitsfrage wird

Bei vielen Lithium-Ionen-Batterien ist Graphit das zentrale aktive Material auf der Anodenseite. Doch Graphit aus einer Mine kann nicht einfach in eine Batterie eingebaut werden. Je nach Anwendung folgen Konzentration, Reinigung, Mikronisierung, Sphäronisierung, Beschichtung und schließlich umfangreiche Qualifizierungstests. Gerade im Verteidigungsbereich kommt ein zusätzlicher Faktor hinzu: Neben technischer Performance gewinnt die Herkunft strategischer Materialien an Bedeutung. Eine Batterie kann technisch hervorragend funktionieren und trotzdem eine Lieferkettenfrage aufwerfen, wenn entscheidende Vorprodukte aus geopolitisch unsicheren oder stark konzentrierten Quellen stammen.

Genau hier setzt Focus Graphite an

Focus entwickelt mit Lac Knife in Québec eines der hochgradigeren Graphitprojekte Nordamerikas und versucht gleichzeitig, den Schritt vom Rohstoff zum qualifizierten Advanced Material vorzubereiten. Bei einem 2026 abgeschlossenen Pilotprogramm wurden rund acht Tonnen Lac-Knife-Material verarbeitet. Daraus entstanden etwa 850 Kilogramm Graphitkonzentrat mit 95,0 bis 98,7 Prozent Kohlenstoff - allein durch mechanische Aufbereitung und noch vor chemischer oder thermischer Reinigung. Besonders relevant für die aktuelle Entwicklung: Focus nennt für die anschließenden Qualifizierungsprogramme ausdrücklich höherwertige Lithium-Ionen-Anwendungen einschließlich unbemannter Systeme in der Luft, an Land und im maritimen Bereich.

Von 98,7 Prozent bis 99,9996 Prozent

Für anspruchsvollere Anwendungen untersucht Focus zusätzlich die weitere Reinigung des Materials. Bei elektrothermischen Tests erreichte Lac-Knife-Graphit 99,9996 Gewichtsprozent Kohlenstoff beziehungsweise 5N+ sowie eine Equivalent Boron Concentration von 2,03 ppm. Focus sieht deshalb neben Batterien auch mögliche Anwendungen in Verteidigung, Nukleartechnik und anderen Advanced-Materials-Märkten. Wichtig bleibt die Unterscheidung: Diese Werte sind technische Testergebnisse und bedeuten nicht, dass Focus heute bereits kommerzieller Lieferant der Rüstungs- oder Nuklearindustrie ist. Sie zeigen jedoch, dass das Ausgangsmaterial auf sehr hohe Reinheitsgrade gebracht werden konnte.

Kanada unterstützt den Aufbau der Verarbeitungskette

Interessant ist deshalb, dass Kanada nicht nur die Mine, sondern auch die Verarbeitung in den Blick nimmt. Die kanadische Regierung stellt Focus 14,06 Millionen kanadische Dollar bereit, um ein chemiefreies elektrothermisches Reinigungsverfahren für Naturgraphit aus Lac Knife und Lac Tétépisca zu pilotieren und kommerziell zu demonstrieren. Genau diese Verarbeitungsebene ist für westliche Rohstoffstrategien entscheidend. Eine Lagerstätte in Kanada schafft wenig strategische Unabhängigkeit, wenn das Material anschließend für zentrale Verarbeitungsschritte wieder in bestehende asiatische Lieferketten geschickt werden muss.

Mit Forge Nano geht es um Performance statt nur um Reinheit

Parallel arbeitet Focus mit dem US-Technologieunternehmen Forge Nano an einer weiteren Stufe. Lac-Knife-Naturgraphit soll mittels Atomic Layer Deposition beschichtet und anschließend elektrochemisch getestet werden. Untersucht werden unter anderem mögliche Verbesserungen bei Zyklenlebensdauer, Schnellladefähigkeit und Materialstabilität. Focus und Forge Nano nennen ausdrücklich anspruchsvolle Dual-Use-Anwendungen als Zielbereich. Auch dieses Programm befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Es zeigt aber, wie sich die Anforderungen an Rohstoffunternehmen verändern: Entscheidend ist nicht mehr nur, wie viel Graphit im Boden liegt, sondern welche technische Performance daraus nach Verarbeitung und Beschichtung erreicht werden kann.

C4V soll zusätzlich den Weg von der Mine bis zur Anode untersuchen

Mit C4V verfolgt Focus einen zweiten Downstream-Ansatz. Beide Unternehmen unterzeichneten im August ein unverbindliches Memorandum of Understanding zur Evaluierung einer nordamerikanischen Mine-to-Anode-Plattform. Lac-Knife-Konzentrat soll mit C4Vs Green Anode Technology zu beschichtetem sphärischem gereinigtem Graphit, kurz cSPG, weiterverarbeitet werden. C4V benötigt dafür laut Focus ein Ausgangskonzentrat von ungefähr 98 Prozent Kohlenstoff - ein Niveau, das Lac Knife im Pilotmaßstab durch mechanische Aufbereitung bereits übertroffen hat. Das MoU garantiert weder eine spätere Produktion noch einen Abnahmevertrag. Es zeigt jedoch, wohin Focus strategisch will: weg vom reinen Rohstoffprojekt und näher an spezifikationsgerechte Materialien für nordamerikanische Lieferketten.

SpaceX, Rheinmetall und DroneShield sind keine Focus-Kunden

An dieser Stelle ist eine klare Trennung entscheidend. Es gibt keine bekannte Liefer- oder Geschäftsbeziehung zwischen Focus Graphite und SpaceX, Rheinmetall oder DroneShield. Ebenso gibt es keinen Beleg dafür, dass Graphit aus Lac Knife in den genannten Satelliten, Drohnenabwehrsystemen oder militärischen Plattformen eingesetzt wird. Die großen Rüstungskonzerne dienen hier als Beispiele für einen belegbaren technologischen Wandel: Verteidigung wird digitaler, autonomer, stärker vernetzt und in vielen Bereichen elektrifiziert. Focus wiederum entwickelt Materialien für Märkte, die von genau dieser Entwicklung beeinflusst werden könnten.

Der eigentliche Rohstofftrend liegt hinter der sichtbaren Technologie

Das macht die Geschichte für Anleger interessant. Bei SpaceX steht die Rakete im Mittelpunkt, bei Rheinmetall der Satellit und bei DroneShield die Drohnenabwehr. Doch hinter der sichtbaren Technologie entsteht eine zweite industrielle Ebene aus Halbleitern, Batterien, Spezialmaterialien und kritischen Rohstoffen. Moderne Verteidigungspolitik beschäftigt sich deshalb zunehmend nicht nur mit der Zahl verfügbarer Waffensysteme, sondern auch mit der Frage, ob deren Lieferketten im Krisenfall funktionieren. Genau deshalb investieren westliche Staaten parallel in Verteidigungsproduktion und kritische Mineralien.

Fazit

Rheinmetall bringt mit SpaceX erstmals einen Satelliten für seine neue weltraumgestützte Verteidigungsstrategie ins All. DroneShield erhält in den USA Zugang zu einem Beschaffungsrahmen von bis zu 500 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig wächst laut Benchmark die Batterienachfrage durch Drohnen, unbemannte Systeme und weitere Verteidigungsanwendungen. Daraus folgt nicht automatisch ein Auftrag für Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743). Doch die Entwicklung erklärt, warum kritische Rohstoffe zunehmend Teil der Sicherheitsdebatte werden. Focus versucht mit hochgradigem Lac-Knife-Graphit, elektrothermischer Reinigung sowie Entwicklungsprogrammen mit Forge Nano und C4V genau den Schritt vom Rohstoff zum höherwertigen Material zu schaffen. Ob daraus kommerzielle Lieferverträge entstehen, hängt von technischer Validierung, Finanzierung, Projektentwicklung und Kundenqualifizierung ab. Der Rüstungsboom zeigt jedoch immer deutlicher: Wer künftig Satelliten, Drohnen und autonome Systeme bauen will, muss nicht nur die Technologie beherrschen - sondern auch die Lieferketten hinter ihr.

Quelle:

SpaceX - EU Prospectus, 05.06.2026

https://content.spacex.com/cms-assets/FINAL_Documents%20and%20Updates/SpaceX%20%20EU%20Prospectus%20%28Approved%20by%20Bafin%29%20%20June%205%2C%202026.pdf

Rheinmetall - Rheinmetall und Argotec bringen mit SpaceX ersten Satelliten ins All, 02.10.2026

https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2026/10/2026-10-02-rheinmetall-und-argotec-bringen-mit-spacex-ersten-satelliten-ins-all

DroneShield - DroneShield Awarded JIATF-401 Domestic Shield IDIQ Contract, 30.09.2026

https://www.droneshield.com/media/press-releases/droneshield-awarded-jiatf-401-domestic-shield-idiq-contract

DroneShield - DroneShield Completes Installation and Acceptance of DroneSentry-X Mk2 Under U.S. JIATF-401 Program, 15.09.2026

https://www.droneshield.com/media/press-releases/droneshield-completes-installation-acceptance-dronesentryx-mk2-us-jiatf-401-program

Benchmark Mineral Intelligence - Battery demand from defence applications launched in Benchmark's Non-Road Mobile Machinery report, 28.07.2026

https://source.benchmarkminerals.com/article/battery-demand-from-defence-applications-launched-in-benchmark-s-non-road-mobile-machinery-report

Focus Graphite - Focus Graphite Achieves Up to 98.7% Carbon Concentrate Through Mechanical Processing and Activates Downstream Qualification Platform, 28.07.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

Focus Graphite - Focus Graphite Achieves 99.9996 wt% Ultra-High Purity and 2.03 ppm EBC in Follow-On Testing, 11.12.2025

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-99-9996-wt-ultra-high-purity-and-2-03-ppm-ebc-in-follow-on-testing/

Focus Graphite - Joint Development with Forge Nano, 09.04.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-initiates-joint-development-with-forge-nano-to-evaluate-advanced-coating-technology-for-lac-knife-graphite/

Focus Graphite - Focus Graphite and C4V to Evaluate Mine-to-Anode Platform, 26.08.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-and-c4v-to-evaluate-mine-to-anode-platform-combining-lac-knife-graphite-with-c4vs-green-anode-technology/

Government of Canada - Global Partnerships Initiative / Focus Graphite

https://www.canada.ca/en/campaign/critical-minerals-in-canada/federal-support-for-critical-mineral-projects-and-value-chains/global-partnerships-initiative.html

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