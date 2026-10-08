Am Goldmarkt herrscht derzeit wieder Trauerstimmung. Mit Riesenschritten hat sich Gold von seinem Top bei mehr als 4.600 USD je Unze entfernt und scheint fast zwangsläufig wieder einmal die runde Marke von 4.000 USD testen zu wollen. Charttechniker sehen zwar erst darunter eine Todeszone. Dennoch gibt es auch Stimmen, die auf fundamentale Faktoren verweisen. So weisen Analysten in diesen Tagen auf die anhaltenden Käufe von Vermögensverwaltern über Gold-ETF, den Erwerb durch Notenbanken sowie das hohe Verschuldungsproblem der Welt hin. Daher zeige Gold derzeit eine erstaunliche Resilienz, wie in aktuellen Studien Großbanken wie J.P. Morgan und Morgan Stanley betonten. Dementsprechend können Anleger in solch schwächeren Marktphasen aussichtsreiche Werte einsammeln. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von K92 Mining, B2Gold und Kobo Resources.Den vollständigen Artikel lesen ...
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