Gold Fields bietet 38,7 Milliarden für Northern Star - während De.mem sein Geschäft mit Australiens Goldminen ausbaut

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Australiens Goldminen werden zum Ziel eines milliardenschweren Übernahmekampfes. Northern Star Resources (ISIN: AU000000NST8), Australiens größter Goldproduzent, hat ein unaufgefordertes Übernahmeangebot des südafrikanischen Goldkonzerns Gold Fields (ISIN: ZAE000018123) zurückgewiesen. Das Angebot bewertete Northern Star zum Zeitpunkt seiner Vorlage mit rund 38,7 Mrd. AUD beziehungsweise 27,1 Mrd. US-Dollar. Allein die Dimension zeigt, welchen strategischen Wert große australische Goldassets inzwischen besitzen. Für De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) ist diese Entwicklung aus einer anderen Perspektive interessant: Das Unternehmen hat sich mit der Übernahme von Core Chemicals gezielt stärker im australischen Goldbergbau positioniert und meldet inzwischen erste zusätzliche Kunden. Während Milliarden um die Produzenten selbst geboten werden, versucht De.mem am laufenden Betrieb der Minen mit Wassertechnik, Pumpen, Spezialchemikalien und wiederkehrenden Services zu verdienen.

38,7 Milliarden AUD reichen Northern Star nicht

Gold Fields hatte Northern Star am 13. September einen Zusammenschluss über ein Scheme of Arrangement vorgeschlagen. Northern-Star-Aktionäre sollten je Aktie 7,25 AUD in bar und 0,3125 neue Gold-Fields-Aktien erhalten. Auf Basis des Gold-Fields-Schlusskurses vom 11. September entsprach dies 27,00 AUD je Northern-Star-Aktie und damit einem Aufschlag von rund 22 Prozent auf den damaligen Börsenkurs. Der implizite Eigenkapitalwert lag bei etwa 38,7 Mrd. AUD. Northern Star wies den Vorstoß zurück. Das Board bezeichnete das Angebot als opportunistisch und nach seiner Einschätzung als deutlich zu niedrig. Gold Fields wiederum sieht weiterhin strategische und finanzielle Vorteile in einer Kombination und will den Dialog mit Northern Star fortsetzen. Ein Deal ist damit keineswegs beschlossen. Die Offerte zeigt aber, welche Größenordnung der Konsolidierungsdruck im Goldsektor inzwischen erreicht hat. Reuters zufolge wäre eine erfolgreiche Übernahme eine der größten Transaktionen in der australischen Unternehmensgeschichte.

Die Börse reagierte entsprechend: Northern Star sprang am Montag zeitweise um mehr als zehn Prozent nach oben. Gleichzeitig würde eine Kombination zwei große internationale Goldportfolios zusammenführen. Northern Star betreibt drei Produktionszentren in Western Australia und Alaska und verfolgt eine Fünfjahresstrategie, die auf eine Goldproduktion von rund zwei Millionen Unzen jährlich abzielt.

Im Zentrum steht eine der wichtigsten Goldregionen der Welt

Für De.mem ist vor allem die geografische Dimension interessant. Ein wesentlicher Teil des Northern-Star-Portfolios befindet sich in Western Australia. Dazu gehören die Produktionszentren Kalgoorlie und Yandal mit Minen wie KCGM, Kanowna Belle, Carosue Dam, Jundee und Thunderbox. Allein KCGM zeigt die Dimension dieses Marktes. Der Komplex umfasst den berühmten Super Pit sowie Untertageminen und mehrere Verarbeitungsanlagen. Im Geschäftsjahr 2026 produzierte KCGM nach Angaben von Northern Star rund 468.000 Unzen Gold. Die bestehende Fimiston-Aufbereitungsanlage verarbeitet mehr als 13 Mio. Tonnen Erz jährlich und soll bis zum Geschäftsjahr 2029 auf eine Kapazität von 27 Mio. Tonnen erweitert werden.

Solche Anlagen benötigen über ihre gesamte Lebensdauer weit mehr als Fördertechnik. Erz muss aufbereitet, Wasser bewegt und behandelt, Pumpen betrieben und Verbrauchsmaterial regelmäßig ersetzt werden. Je nach Prozess kommen zusätzlich Chemikalien für die Goldgewinnung und -rückgewinnung zum Einsatz. Genau diese laufende Infrastruktur macht den Goldsektor auch für spezialisierte Zulieferer interessant.

Eine Geschäftsbeziehung zwischen De.mem und Northern Star ist nach derzeit öffentlich verfügbaren Informationen nicht bekannt. Die 38,7-Mrd.-AUD-Offerte darf deshalb keinesfalls als konkretes Geschäftspotenzial für De.mem verstanden werden. Sie zeigt vielmehr, wie hoch große australische Goldminen derzeit strategisch bewertet werden.

De.mem hat sich gezielt in diesen Markt eingekauft

De.mem hat seine Position im Goldsektor Ende 2025 mit der Übernahme von Core Chemicals deutlich verbreitert. Das Unternehmen aus Perth liefert Spezialchemikalien und Dienstleistungen an Goldminen und Raffineriekunden in Western Australia. Die Produkte werden unter anderem bei der Goldgewinnung und der Rückgewinnung von Gold aus Raffinerierückständen eingesetzt. De.mem bezifferte die Gegenleistung für Core Chemicals bei Bekanntgabe der Transaktion auf insgesamt bis zu rund 2,68 Mio. AUD.

Zum Zeitpunkt der Übernahme belieferte Core Chemicals bereits 18 Goldminen in Western Australia, während De.mem selbst 15 Goldminen in Australien zu seinen Kunden zählte. Die kombinierte Ausgangsbasis lag damit bei 33 Goldminenkunden. Dem stellte De.mem einen australischen Markt von insgesamt rund 175 Goldminen gegenüber. Entscheidend ist dabei weniger die theoretische Zahl möglicher Neukunden als die Cross-Selling-Strategie: Core-Chemicals-Kunden können grundsätzlich zusätzliche Produkte und Dienstleistungen von De.mem beziehen, während bestehenden De.mem-Kunden Spezialchemikalien angeboten werden können. Diese Strategie zeigt inzwischen erste operative Fortschritte. Im ersten Halbjahr 2026 steuerte Core Chemicals rund 2,4 Mio. AUD Umsatz zum Konzern bei. De.mem bezifferte das Wachstum gegenüber dem Umsatzniveau vor der Übernahme auf ungefähr 20 Prozent. Im Juni-Quartalsbericht erklärte das Unternehmen zudem, seit Abschluss der Akquisition bereits neue Kunden gewonnen zu haben und weitere potenzielle Kunden aktiv anzusprechen.

Der Goldboom wird für De.mem zur wiederkehrenden Umsatzstory

Gerade darin unterscheidet sich das Geschäftsmodell von einer direkten Wette auf den Goldpreis. De.mem verdient nicht an jeder Unze Gold, die teurer verkauft wird. Spezialchemikalien, Pumpen, Membranen und Wartungsleistungen werden jedoch im laufenden Minenbetrieb benötigt und können damit wiederkehrende Erlöse erzeugen. Diese Struktur prägt inzwischen den gesamten Konzern. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 17,6 Mio. AUD, während die Zahlungseingänge um 28 Prozent auf 20,0 Mio. AUD zunahmen. Mehr als 90 Prozent der Umsätze entfielen auf wiederkehrende Geschäftsbereiche. Das bereinigte EBITDA erreichte 1,582 Mio. AUD nach 556.000 AUD im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig kamen rund 49 Prozent des Konzernumsatzes aus dem Geschäft in Western Australia, einschließlich Core Chemicals.

Damit sitzt De.mem geografisch genau in einem Markt, dessen strategischer Wert gerade durch milliardenschwere Transaktionsversuche sichtbar wird. Das bedeutet allerdings nicht, dass Übernahmen wie Northern Star/Gold Fields automatisch zusätzliche Aufträge für De.mem erzeugen. Entscheidend bleibt, ob das Unternehmen weitere Minenkunden gewinnt und seine Cross-Selling-Strategie erfolgreich umsetzt.

38,7 Milliarden sind ein Signal - aber kein De.mem-Auftrag

Für Anleger ist diese Trennung entscheidend. Northern Star hat das Angebot von Gold Fields abgelehnt. Es gibt derzeit weder eine abgeschlossene Transaktion noch eine bekannte direkte Verbindung von De.mem zu Northern Star. Auch ein hoher Unternehmenswert eines Goldproduzenten lässt sich nicht unmittelbar auf dessen Zulieferer übertragen. Interessant ist vielmehr das Signal hinter dem Angebot. Internationale Bergbaukonzerne sind bereit, zweistellige Milliardenbeträge für etablierte australische Goldportfolios zu bieten. Gleichzeitig investiert Northern Star selbst weiter in seine bestehenden Verarbeitungsanlagen und Entwicklungsprojekte. Das unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung des australischen Goldsektors und damit auch die Größe des Ökosystems aus Dienstleistern und Zulieferern, das diese Minen im laufenden Betrieb benötigt.

Für De.mem kommt es nun darauf an, aus der übernommenen Kundenbasis tatsächlich mehr Geschäft zu entwickeln. Die ersten 2,4 Mio. AUD Umsatz von Core Chemicals im ersten Halbjahr und die bereits gemeldeten Neukundengewinne sind dafür positive Signale. Die Integrationshistorie ist allerdings noch kurz und muss sich über weitere Quartale bestätigen.

Fazit: Milliarden für die Minen - wiederkehrende Erlöse für die Zulieferer?

38,7 Mrd. AUD reichen Northern Star bislang nicht. Das abgelehnte Angebot von Gold Fields zeigt eindrucksvoll, welchen Wert internationale Konzerne großen australischen Goldassets beimessen. Gleichzeitig liegt ein erheblicher Teil des Northern-Star-Portfolios in Western Australia - genau jener Region, die inzwischen auch für De.mem zum wichtigsten australischen Wachstumsmarkt geworden ist.

De.mem verfolgt dabei eine andere Strategie als die großen Produzenten. Das Unternehmen muss keine Goldmine besitzen und ist nicht vom Verkaufspreis jeder einzelnen Unze abhängig. Mit Core Chemicals, Wasser- und Abwassertechnik, Pumpen, Membranen und langfristigen Dienstleistungen versucht De.mem vielmehr, am laufenden Betrieb der Branche zu verdienen.

Eine Beteiligung an Northern Star oder der möglichen Gold-Fields-Transaktion gibt es nach öffentlich verfügbaren Informationen nicht. Doch während Milliarden um Australiens Goldminen geboten werden, hat De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) seine Position als Zulieferer genau dieses Marktes ausgebaut. Ob daraus ein dauerhaft stärkeres Wachstum entsteht, werden die kommenden Quartale zeigen.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

Reuters - Australia's Northern Star rejects $27 billion takeover approach from Gold Fields, 28. September 2026

https://www.reuters.com/world/africa/australias-northern-star-rejects-27-billion-takeover-approach-gold-fields-2026-09-28/

Northern Star Resources - Our Assets

https://www.nsrltd.com/our-assets/

Northern Star Resources - KCGM Operations

https://www.nsrltd.com/our-assets/kalgoorlie-production-centre/kcgm-operations/

Northern Star Resources - About Us / Strategy

https://www.nsrltd.com/about-us/

Gold Fields - Comment on Northern Star announcement regarding non-binding indicative proposal, 28. September 2026

https://www.goldfields.com/news-article.php?articleID=15532

De.mem Limited - Acquisition of Core Chemicals to increase exposure to surging gold mining sector, 17. Oktober 2025

https://demembranes.com/wp-content/uploads/2025/10/Core-Chemicals-release.pdf

De.mem Limited - Core Chemicals Acquisition Presentation, Oktober 2025

https://demembranes.com/wp-content/uploads/2025/10/Core-Chemicals-presentation.pdf

De.mem Limited - Record Half Year Results, 27. August 2026

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03127157-6A1340635

De.mem Limited - June Quarter 2026 Quarterly Activities Report, 29. Juli 2026

https://www.marketindex.com.au/asx/dem/announcements/quarterly-activities-appendix-4c-cash-flow-report-6A1335949

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