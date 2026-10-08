30 Kilometer weiter, 475 Kilometer Korridor: Warum MAX Powers Wasserstoffsuche auch Makenita in den Fokus rückt

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Wie groß kann ein natürliches Wasserstoffsystem werden? In Saskatchewan versucht MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001), diese Frage mit einem ungewöhnlich weiten Bohrschritt zu beantworten. Lawson 5 liegt rund 30 Kilometer nordöstlich der vorherigen Bohrung Lawson 4. Das Unternehmen prüft damit, ob sich sein geologisches Modell über das bisher untersuchte Gebiet hinaus anwenden lässt.

Im Mittelpunkt steht eine mächtige Salzformation, die Wasserstoff im Untergrund zurückhalten könnte. Der zugehörige "Salt Wall Corridor" erstreckt sich nach Unternehmensangaben über ungefähr 475 Kilometer entlang des Genesis Trend bis zur Grenze zu North Dakota.

Die Dimension macht neugierig. Sie beschreibt jedoch einen geologischen Explorationskorridor, keine nachgewiesene Wasserstofflagerstätte dieser Länge. Gerade deshalb ist Lawson 5 interessant: Die Bohrung soll zeigen, wie weit die bisher gewonnenen Erkenntnisse tatsächlich tragen.

Wasserstoff finden statt herstellen

Wasserstoff wird bislang überwiegend industriell produziert. Natürlicher Wasserstoff eröffnet einen anderen Ansatz: Geologische Prozesse erzeugen das Gas im Untergrund, wo es sich unter geeigneten Bedingungen ansammeln kann.

Für eine mögliche Förderung müssen mehrere Voraussetzungen zusammenkommen. Es braucht eine Quelle, Wege für die Gaswanderung, geeignete Speichergesteine und eine Abdichtung, die das Gas zurückhält. Der Nachweis hoher Konzentrationen beantwortet deshalb nur einen Teil der wirtschaftlichen Frage.

Sollten nutzbare Ansammlungen gefunden werden, könnte der industrielle Herstellungsschritt entfallen. Exploration, Förderung, Aufbereitung und Transport bleiben dennoch notwendig. Entscheidend sind am Ende die kontinuierlich verfügbaren Mengen und die Kosten, zu denen sie bereitgestellt werden können.

Warum MAX Power auf Salz setzt

Nach der Unternehmensmeldung vom 29. September hatte Lawson 5 seine Zwischenverrohrung bei ungefähr 1.100 Metern gemessener Bohrlochlänge abgeschlossen. Als nächster wichtiger Horizont wird die Prairie-Evaporite-Formation erwartet.

MAX Power interpretiert diese Salzformation als mögliches Speicher- und Abdichtungselement. Die Bohrung untersucht, ob sich die bei den ersten vier Lawson-Bohrungen erkannte geologische Architektur in Richtung des Salzrandes fortsetzt. Auch tiefere Störungs- und Bruchsysteme sollen untersucht werden.

Das Unternehmen beschreibt die Ergebnisse von Lawson 4 als besonders vielversprechend. Neue Erkenntnisse aus Bohrkernen sollen das Verständnis des Systems erweitern. Lawson 5 wird nun zum Test, ob dieses Modell auch in deutlich größerer Entfernung funktioniert.

Die bereits mittels dreidimensionaler Seismik umrissene Lawson-Struktur umfasst laut MAX Power rund 28 Quadratkilometer. Ein erfolgreicher Bohrschritt könnte zusätzliche Ansatzpunkte für weitere Exploration liefern. Er würde aber nicht automatisch die gesamte dazwischenliegende Fläche als wasserstoffführend bestätigen.

Der nächste Schritt betrifft die Förderbarkeit

Parallel zur Bohrung plant MAX Power ein umfangreiches Programm zur Fertigstellung und Untersuchung der Lawson-Bohrlöcher. Dabei sollen Gaszusammensetzung, Wasserstoffkonzentrationen, Flussraten und verfügbare Mengen bewertet werden.

Diese Arbeiten verbinden die geologische Suche mit den entscheidenden kommerziellen Fragen. Ein Bohrloch kann interessante Wasserstoffwerte liefern, ohne dauerhaft genügend Gas für eine wirtschaftliche Nutzung bereitzustellen. Umgekehrt könnten belastbare Fördertests wesentlich mehr über das Potenzial aussagen als ein weiterer Spitzenwert während des Bohrens.

Für Anleger entstehen damit zwei Untersuchungsebenen: Lawson 5 prüft die räumliche Reichweite des Modells, während das geplante Testprogramm die Leistungsfähigkeit der bisher untersuchten Strukturen bewerten soll.

Nova Scotia

Auch in Nova Scotia besitzt Makenita eine bemerkenswerte Nachbarschaft: Das 45.967 Acres große Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project grenzt nach Unternehmensangaben direkt an Explorationsflächen von Koloma. Das private US-Unternehmen konzentriert sich auf natürlichen Wasserstoff und wird unter anderem von Breakthrough Energy Ventures unterstützt, dem Investmentarm der von Bill Gates gegründeten Organisation Breakthrough Energy. Damit liegt Makenitas Projekt unmittelbar neben einem Unternehmen, hinter dem namhafte Kapitalgeber stehen. Die geologische und wirtschaftliche Bewertung der eigenen Flächen bleibt jedoch eine eigenständige Explorationsaufgabe.

Makenita hält eine Position neben MAX Power

Für Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) ist diese Entwicklung relevant, weil das Unternehmen in Saskatchewan eine angrenzende Landposition besitzt. Sein Serpentinization Iron-Magnetite Project umfasst nach der Septembermeldung 102.110 zusammenhängende Acres.

Makenita verbindet diese Position inzwischen mit einer zweiten Wasserstoffregion. Im September vereinbarte das Unternehmen eine Option zum Erwerb des 45.967 Acres großen Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project in Nova Scotia, das laut Unternehmensangaben an Flächen von Koloma und Québec Innovative Materials Corp. (ISIN: CA7480331072) grenzt.

Hinzu kommt Makenitas enge Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien. In Sommermeldungen nannte das Unternehmen etwas mehr als 35 Millionen Aktien; die für die Nova-Scotia-Option vorgesehenen zusätzlichen Aktien und Warrants sind bei einer aktuellen Bewertung zu berücksichtigen.

Die Positionierung bietet mehrere Explorationsansätze. Eigene Ergebnisse bleiben jedoch erforderlich: MAX Powers Lawson-Daten belegen weder Wasserstoff auf Makenitas Flächen noch eine Fortsetzung derselben Strukturen.

Fazit

Der 30-Kilometer-Bohrschritt macht die Wasserstoffsuche in Saskatchewan zu einem konkreten Test geologischer Größenordnung. MAX Power untersucht, ob ein bereits erkanntes System Teil einer weiter reichenden Architektur sein könnte. Gleichzeitig sollen geplante Bohrlochtests klären, welche Konzentrationen und Fördermengen tatsächlich erreichbar sind.

Makenita ist mit seiner angrenzenden Saskatchewan-Position und der Option in Nova Scotia in zwei aktiven Explorationsregionen aufgestellt. Die enge Aktienstruktur ergänzt dieses Unternehmensprofil, ersetzt aber keinen technischen Nachweis. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einem frühen Stadium und muss das Potenzial seiner eigenen Grundstücke durch eigene Arbeiten belegen.

Anleger sollten auf Ergebnisse von Lawson 5, die angekündigten Fördertests und Makenitas konkrete Explorationsprogramme achten. Auch Finanzierung, Optionsverpflichtungen und mögliche Verwässerung bleiben relevant. Der 475-Kilometer-Korridor liefert eine große Forschungsfrage; wirtschaftlichen Wert schaffen erst nachgewiesene, dauerhaft nutzbare Wasserstoffvorkommen.

Quellen:

https://www.defensenews.com/news/pentagon-congress/2026/09/30/why-the-pentagon-just-dropped-450m-on-tungsten-mining/

https://www.makenitaresources.com/

https://www.ft.com/content/0cd95b53-4b99-42c9-9b3e-b1074ed88e12?syn-25a6b1a6=1

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