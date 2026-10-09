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WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
08.10.26 | 17:35
39,025 Euro
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39,14039,57507:12
zukunftsbilanzen.de
09.10.2026 06:46 Uhr
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Rüstung und Autos straucheln: Mercedes-Benz und Renk Group suchen Halt, während Lahontan Gold glänzende Fantasien weckt!

Muss man sich als Anleger aktuell ernsthaft Sorgen um die Vorzeige-Industrien machen? Der Blick auf die Kurse der letzten Wochen spricht jedenfalls Bände. Während sich dunkle Wolken über dem Stuttgarter Autohimmel zusammenbrauen und selbst Hollywood-Stars die Talfahrt kaum bremsen können, kämpft auch die erfolgsverwöhnte Rüstungsbranche plötzlich mit unerwartetem Gegenwind. Doch in jedem volatilen Markt verbergen sich aber auch tolle Chancen, die oft eher abseits des Mainstreams sind. Wir schauen uns nachfolgend drei Unternehmen an, die aktuell oder aber künftig, jeder auf seine eigene Art, interessant sein könnten. Dabei geht unser Blick zuerst zu den kriselnden automobilen Werkshallen bei Mercedes, dann hinüber zu Renk, wo die Rüstungsmargen entscheidend werden könnten. Abschließend schauen wir uns noch im meist sonnigen Nevada einen vielversprechenden Rohstoff-Player an, der künftig noch für Furore sorgen könnte. Lesen Sie weiter! Es erwartet Sie eine Aktien-Analyse, die interessante Fakten liefert und Perspektiven für interessante Depotwerte aufzeigt!

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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