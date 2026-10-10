Aktien - Mittwoch und Donnerstag hätten einen Dammbruch beim DAX auslösen können, charttechnische Marken durchbrochen, 200-Tagelinie unterschritten, aber am Freitag wieder etwas Erleichterung. Gegenbewegung trug zwar nicht wiet, aber immerhin. Nächste Woche wird im Schatten der Quartalsergebnisse stehen - und die Entwicklung im Nahen Osten wird weiterhin über Ölpreise, Inflation udn letztendlich auch Zinsentwicklung bestimmen. Nachdem am Donnerstag Samsung und TSMC Rekordzahlen lieferten, auch wenn nicht ganz nach den Vorstellungen der Analysten, scheint die KI-Party vorerst weiterzugehen. Fragil, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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