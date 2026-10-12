107 USD für ein Barrel Brent, Kupfer nähert sich der 15.000 USD-Marke! Der globale Energiemarkt steht Kopf, nachdem Donald Trump überraschend Diesel-Lieferungen direkt von Wladimir Putin gekauft hat. Dieser geopolitische Paukenschlag wirft die westliche Sanktionspolitik über den Haufen und sorgt weltweit für heftige Reaktionen. Fast zeitgleich eskaliert die Lage im Nahen Osten, wo Huthi-Rebellen den internationalen Flughafen von Riad angegriffen haben. Die Explosionen in Saudi-Arabien versetzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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