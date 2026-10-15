Über 9 % konnte die Aktie von Evotec gestern zulegen. Grund waren besser als erwartete Zahlen für die ersten neun Monate. In einer ersten Reaktion wurde die Aktie von Analysten erneut zum Kauf empfohlen. Positive Impulse gab es in den vergangenen Tagen auch bei Nel ASA. Die Norweger konnten in den USA einen Auftrag an Land ziehen. Außerdem sorgt eine Kooperation mit Rheinmetall für Aufsehen. Ziel ist es, gemeinsam Lösungen zur lokalen Herstellung emissionsarmer Kraftstoffe zu entwickeln. Diese sollen insbesondere im Verteidigungssektor und für kritische Infrastrukturen eingesetzt werden. Startet bald die Aktie von DRC Gold durch? Das Unternehmen mit deutschem CEO will sich in einer der traditionsreichsten Goldregionen Afrikas positionieren. Dabei hat man zuletzt einen wichtigen Meilenstein erreicht. Ziel ist es, die Lagerstätte Kebigada mit einer historischen Ressourcenschätzung von rund 4,1 Mio. Unzen Gold möglichst schnell in Produktion zu bringen. Außerdem kann man sich weitere Übernahmen vorstellen.

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