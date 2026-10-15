Ob Zinssorgen, Geopolitik oder hohe Ölpreise: derzeit ist es nicht ganz leicht, am Markt Geld zu verdienen. In diesen Zeiten gilt es auf die operative Entwicklung einzelner Unternehmen zu blicken. Wer die Gewinne solide steigern und Gegenwinden am Markt trotzen kann, sollte auch in einem schwierigen Umfeld am Aktienmarkt punkten können. Dabei könnte die immer noch anhaltende Euphorie um die Künstliche Intelligenz möglicherweise das Endstadium des Booms erreicht haben. Wie Analysten errechnet haben, fließen allein in den USA inzwischen Beträge im Bereich von 3 % des BIP in die KI-Industrie. Damit ist dieser Boom noch größer als der Börsenrun auf Eisenbahn-Aktien im 19. Jahrhundert. Wir blicken heute deshalb auf die Aktie von ASML und prüfen die Chancen und Risiken bei Almonty Industries und Lynas Rare Earths.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de