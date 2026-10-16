Erstellt und veröffentlicht im Auftrag der Zefiro Methane Corp. Zefiro Methane schafft den operativen Turnaround, das Auftragsbuch füllt sich. LVMH zeigt erste Lichtblicke, kämpft aber weiter mit China. Bei Thyssenkrupp könnte die Aufspaltung des Konzerns verborgene Milliardenwerte sichtbar machen. Drei Aktien mit frischen Kurstreibern und vor wichtigen Weichenstellungen, aber unterschiedlichen Chancen und Risiken. Wir stellen die drei aussichtsreichen Titel im News-Check näher vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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