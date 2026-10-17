Aktienmärkte diese Woche eher zurückhaltend, bis Freitag der Korken sich löste. Warsh redete in Bangkok und nahm die Angst vor weiteren Zinserhöhungen im Oktober, Defensewerte endlich wieder belebt, weil man in der EU über neue Defenseanstrengungen sprach und dazu starke Zahlen bei Nordex und Aixtron, um nur zwei zu nennen, verbunden mit Entspannung bei der KI-Angst. Als Sahnehäubchen für den automobillastigen DAX gab es Spekulationen über die Verschiebung des Verbrennerverbots in der EU. Eine Gemengelage die den DAX kräftig anspringen lässt. Und für nächste Woche Hoffnung auf weitere Avancen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin