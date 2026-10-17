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Samstag, 17.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der CEO hat rund eine Milliarde Dollar an Übernahmen integriert, bevor es dieses Unternehmen gab
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WKN: 888351 | ISIN: US22160K1051 | Ticker-Symbol: CTO
Tradegate
16.10.26 | 21:53
879,30 Euro
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Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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USA 500
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COSTCO WHOLESALE CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
878,20879,9016.10.
878,90881,6016.10.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
2G ENERGY
2G ENERGY AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
2G ENERGY AG47,300+1,20 %
ALMONTY INDUSTRIES INC8,746-0,16 %
COMFORT SYSTEMS USA INC1.281,00+0,08 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION879,30-0,10 %
QUANTA SERVICES INC562,80+0,11 %
ROCKET LAB CORPORATION45,350+0,22 %
VERISK ANALYTICS INC170,000,00 %
VINCORION SE19,495+4,84 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.