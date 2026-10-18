54-Milliarden-Megafusion: China kämpft um Kupfer - und erhöht den Druck auf neue Minen

Anzeige / Werbung

Kupfer wird zum geopolitischen Engpass. China verlangt nach Reuters-Informationen Lieferzusagen für Kupferkonzentrat als Bedingung für die Freigabe der rund 54 Mrd. US-Dollar schweren Fusion von Anglo American (ISIN: GB00BTK05J60) und Teck Resources (ISIN: CA8787422044). Der Hintergrund: China verarbeitet rund 60 Prozent des weltweiten Kupferkathodenangebots, gleichzeitig fehlt den Schmelzen ausreichend Konzentrat. Die geplante Anglo-Teck-Gruppe soll zu den fünf größten Kupferproduzenten der Welt gehören. Für De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) ist die Meldung kein direkter Auftrag, sie zeigt aber, wie strategisch neue Kupferminen und bestehende Produktionskapazitäten inzwischen geworden sind - und wie wichtig die Infrastruktur rund um diese Minen bleibt.

China macht Kupfer zur Bedingung für den 54-Milliarden-Deal

Anglo American und Teck hatten ihren Zusammenschluss bereits 2025 vereinbart. Nun ist China nach Unternehmensangaben die letzte noch ausstehende große kartellrechtliche Freigabe. Reuters berichtete am 2. Oktober, dass die chinesische Marktaufsicht Lieferzusagen für Kupferkonzentrat verlangt. Dabei geht es nach den Informationen der Nachrichtenagentur um Mengen, die direkt oder über Händler an chinesische Abnehmer geliefert werden. Anglo American erklärte, die Gespräche mit der Behörde verliefen konstruktiv.

Bemerkenswert ist die Größenordnung: Die Fusion wird von Reuters mit rund 54 Mrd. US-Dollar bewertet. Trotzdem kontrolliert das kombinierte Unternehmen voraussichtlich nur rund fünf Prozent des weltweiten Kupferangebots. Dass China dennoch Lieferzusagen diskutiert, zeigt, wie angespannt die Versorgung mit Konzentrat ist. Chinesische Schmelzen verarbeiten rund 60 Prozent des weltweiten Kupferkathodenangebots und benötigen dafür kontinuierlich Rohmaterial.

Anglo Teck soll mehr als 70 Prozent Kupfer-Exposure bieten

Die strategische Logik der Fusion ist ohnehin stark auf Kupfer ausgerichtet. Anglo American und Teck beschreiben die künftige Anglo Teck als globalen Critical-Minerals-Champion und Top-Fünf-Kupferproduzenten. Mehr als 70 Prozent des wirtschaftlichen Exposure sollen auf Kupfer entfallen. Zu den zentralen Assets gehören unter anderem Collahuasi und Quebrada Blanca in Chile sowie Quellaveco in Peru und Highland Valley Copper in Kanada.

Die Unternehmen erwarten rund 800 Mio. US-Dollar jährliche Vorsteuersynergien bis zum Ende des vierten Jahres nach Abschluss. Zusätzlich sollen die benachbarten chilenischen Minen Collahuasi und Quebrada Blanca langfristig gemeinsam optimiert werden. Anglo American und Teck beziffern das potenzielle zusätzliche Produktionsvolumen daraus auf rund 175.000 Tonnen Kupfer pro Jahr. Die Fusion ist noch nicht abgeschlossen; der aktuelle Zeitplan sieht den Abschluss spätestens bis März 2027 vor.

Der Engpass verschiebt den Fokus auf neue Minen

Die chinesischen Forderungen machen deutlich, dass nicht nur die Nachfrage nach Kupfer zählt. Entscheidend ist, ob genügend neue Minen entwickelt und bestehende Anlagen erweitert werden können. Elektrifizierung, Stromnetze, erneuerbare Energien und Rechenzentren erhöhen den langfristigen Bedarf, während große neue Bergwerke Jahre bis zur Produktion benötigen und hohe Investitionen erfordern.

Für den Mining-Sektor erhöht das den strategischen Wert vorhandener Reserven und einer verlässlichen Produktion. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der Infrastruktur, die Minen über Jahrzehnte betreiben lässt. Dazu gehören Energie, Straßen und Verarbeitung ebenso wie Wasser. Wasser muss gefördert, bewegt, aufbereitet oder nach der Nutzung behandelt werden. Diese Aufgaben verschwinden nicht mit einem höheren Kupferpreis - sie gehören zum laufenden Betrieb.

De.mem verdient nicht am Kupferpreis, sondern am Minenbetrieb

De.mem ist nach öffentlich verfügbaren Informationen weder an der Anglo-Teck-Fusion beteiligt noch besteht daraus ein konkreter Auftrag. Die Verbindung liegt im Geschäftsmodell des Unternehmens. De.mem liefert dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung, Pumpen, Membranen, Spezialchemikalien und Services an industrielle Kunden, darunter auch den Bergbausektor.

Für Anleger ist genau diese Trennung wichtig. De.mem ist keine Kupferwette und besitzt keine Mine. Das Unternehmen versucht vielmehr, an den wiederkehrenden Anforderungen industrieller Standorte zu verdienen. Operations-&-Maintenance-Verträge, Pumpenwartung, Membranwechsel, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien können über lange Zeiträume Erlöse erzeugen. Damit ist für De.mem nicht nur der Bau neuer Minen relevant, sondern auch der kontinuierliche Betrieb bestehender Anlagen.

90 Prozent wiederkehrendes Geschäft

Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz von De.mem um 26 Prozent auf 17,6 Mio. AUD. Die Zahlungseingänge erreichten 20,0 Mio. AUD und lagen 28 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich von 556.000 AUD auf 1,582 Mio. AUD. Rund 90 Prozent der Umsätze beziehungsweise Zahlungseingänge stammen aus wiederkehrenden Geschäftsbereichen. Western Australia steht inzwischen für rund 49 Prozent des Konzernumsatzes. Dort ist De.mem mit Wassertechnik, Pumpen und seit der Core-Chemicals-Übernahme auch stärker mit Spezialchemikalien im Mining-Umfeld vertreten. 2025 war jedoch erst das erste vollständige Kalenderjahr mit positivem bereinigtem EBITDA. Die operative Entwicklung ist stark, muss sich aber über weitere Perioden bestätigen.

Fazit: Kupfer wird strategisch - Infrastruktur bleibt unverzichtbar

Wenn China bei einer 54-Mrd.-US-Dollar-Fusion Lieferzusagen für Kupfer diskutiert, zeigt das, wie strategisch der Rohstoff geworden ist. Anglo American und Teck wollen einen Top-Fünf-Kupferproduzenten schaffen, während Chinas Schmelzen um ausreichend Konzentrat kämpfen. Der Engpass erhöht den Druck, bestehende Minen effizient zu betreiben und neue Kapazitäten zu entwickeln.

Für De.mem entsteht daraus kein direkter Auftrag. Doch neue Minen und Erweiterungsprojekte benötigen in vielen Fällen zusätzliche Prozess- und Wasserinfrastruktur. De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) positioniert sich genau auf dieser Zuliefererseite - mit einem Geschäftsmodell, das überwiegend auf wiederkehrenden Erlösen basiert. Ob der globale Kupferboom in zusätzliche Aufträge mündet, muss das Unternehmen selbst beweisen; das strukturelle Umfeld dafür bleibt jedoch attraktiv.

-

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" und/oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

Reuters - China demands copper supply commitments for Anglo Teck merger approval, sources say, 2. Oktober 2026

https://www.reuters.com/business/energy/china-demands-copper-supply-commitments-anglo-teck-merger-approval-sources-say-2026-10-02

Anglo American - Merger of Anglo American and Teck Resources

https://www.angloamerican.com/investors/anglo-american-teck-merger

Anglo American - Anglo American and Teck to combine through a merger of equals, 9. September 2025

https://www.angloamerican.com/media/press-releases/2025/09-09-2025

Anglo American - Interim Results 2026, 30. Juli 2026

https://www.angloamerican.com/media/press-releases/2026/30-07-2026

Teck Resources - Teck and Anglo American announce future Anglo Teck Executive Leadership Team

https://www.teck.com/news/news-releases/2026/teck-and-anglo-american-announce-future-anglo-teck-executive-leadership-team

De.mem Limited - Record Half Year Results, 27. August 2026

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03127157-6A1340635

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post 54-Milliarden-Megafusion: China kämpft um Kupfer - und erhöht den Druck auf neue Minen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA8787422044,AU000000DEM4,GB00BTK05J60