Ein Wirkstoff, drei Kontinente: Wie Newron Substanzen weltweit auslizenziert - und warum Emyria dasselbe Prinzip auf die Therapie anwendet

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Während klassische Pharmaunternehmen Vermarktungsrechte für einzelne Länder verkaufen, will ein australischer Kliniknetzwerk-Betreiber sein Behandlungs-Know-how nach demselben Muster weltweit exportieren

Das Wichtigste in Kürze

Newron Pharmaceuticals (WKN: A0LF18 | ISIN: IT0004147952) vermarktet seine Wirkstoffe über ein Netz regionaler Lizenzpartner in Europa, den USA und Asien, statt selbst in jedem Markt aktiv zu werden

Ein im April 2026 verhängter FDA-Einschreibestopp für eine laufende Phase-3-Studie zeigt zugleich, wie abhängig klassische Wirkstoffentwickler von einzelnen klinischen Ereignissen bleiben

Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) plant nach eigenen Angaben keinen eigenen Klinikbetrieb im Ausland, sondern will Behandlungsprotokolle, Trainingsprogramme und klinische Erfahrung an internationale Partner lizenzieren

Über eine laufende Studie mit dem Nasdaq-gelisteten Unternehmen Science Group testet Emyria bereits Psilocybin bei Anpassungsstörungen nach einer terminalen Krebsdiagnose

Das Management sieht mittelfristig Potenzial für weitere Indikationen wie Suchterkrankungen, Essstörungen, Rauchentwöhnung und generalisierte Angststörungen

Das Lizenzmodell der Pharmabranche: Ein Wirkstoff, viele Vermarkter

In der etablierten Pharmaindustrie ist die geografische Auslizenzierung von Wirkstoffen ein gängiges Geschäftsmodell. Ein anschauliches Beispiel liefert Newron Pharmaceuticals (WKN: A0LF18 | ISIN: IT0004147952), ein auf Erkrankungen des zentralen Nervensystems spezialisiertes Biopharma-Unternehmen mit Sitz bei Mailand. Das bereits zugelassene Parkinson-Präparat Xadago wird von einem Partnerunternehmen in Europa vermarktet, während ein weiteres Unternehmen die US-Vermarktungsrechte hält und ein japanisches Unternehmen für Entwicklung und Vertrieb in Japan sowie weiteren asiatischen Märkten zuständig ist. Für den in Entwicklung befindlichen Wirkstoffkandidaten Evenamide, der bei therapieresistenter Schizophrenie eingesetzt werden soll, bestehen vergleichbare regionale Lizenzvereinbarungen für Asien.

Dieses Modell erlaubt es einem vergleichsweise kleinen Unternehmen, ohne eigene globale Vertriebsorganisation von der internationalen Vermarktung seiner Wirkstoffe zu profitieren. Gleichzeitig bleibt das grundsätzliche Risiko der Wirkstoffentwicklung bestehen: Im April 2026 verhängte die US-Zulassungsbehörde FDA einen Einschreibestopp für neue Studienteilnehmer an US-Zentren einer laufenden Phase-3-Studie zu Evenamide, nachdem ein Studienteilnehmer außerhalb der USA verstorben war. Der Vorfall wurde von den Prüfärzten als nicht mit der Studienbehandlung im Zusammenhang stehend eingestuft, verdeutlicht aber, wie unmittelbar einzelne klinische Ereignisse den Entwicklungsfortschritt eines Wirkstoffkandidaten beeinflussen können.

Emyrias Exportstrategie: Protokolle statt Kliniken

Einen strukturell anderen Ansatz verfolgt Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645). Im Gespräch stellt das Management klar, dass geplant sei, das eigene Klinikmodell nicht eins zu eins im Ausland zu replizieren - ein eigener Klinikbetrieb außerhalb Australiens sei unter anderem wegen unterschiedlicher regulatorischer Rahmenbedingungen und Länderrisiken nicht das bevorzugte Szenario. Stattdessen soll das über gut drei Jahre klinischen Betriebs aufgebaute Wissen selbst zum Exportgut werden: Behandlungsprotokolle, Schulungsprogramme für Therapeuten und Psychiater sowie die klinische Erfahrung im sicheren Umgang mit psychedelisch-assistierter Therapie.

Ein zentrales Element dieses Trainingsangebots ist nach Unternehmensangaben die praktische Komponente: Angehende Therapeuten werden gemeinsam mit einem erfahrenen Kollegen im Behandlungsraum eingesetzt, während ein Patient die Therapie durchläuft. Diese Art der praktischen Ausbildung unterscheide sich von rein theoretischen Schulungsangeboten, die es andernorts bereits gebe, so das Management.

Neue Indikationen über klinische Studien

Ein weiterer Baustein der Strategie ist die Ausweitung auf zusätzliche Krankheitsbilder über klinische Studien mit externen Wirkstoffentwicklern. Emyria ist bereits an einer Studie mit dem Nasdaq-gelisteten Unternehmen Science Group beteiligt, die den Einsatz von Psilocybin bei Anpassungsstörungen nach einer terminalen Krebsdiagnose untersucht. Nach Angaben des Managements gebe es Gespräche mit weiteren internationalen Unternehmen über eine Nutzung der bestehenden Infrastruktur, sowohl für klinische Studien als auch für eine anschließende kommerzielle Anwendung. Als mögliche künftige Indikationen nennt das Unternehmen unter anderem Sucht- und Alkoholerkrankungen, Essstörungen, Rauchentwöhnung sowie generalisierte Angst- und Stimmungsstörungen.

Einordnung

Newrons Geschäftsmodell zeigt, dass sich geografische Lizenzierung in der Pharmabranche seit Langem bewährt hat, gleichzeitig aber das zugrunde liegende Entwicklungsrisiko einzelner Wirkstoffe nicht beseitigt - wie der Einschreibestopp im laufenden Evenamide-Programm belegt. Emyrias Ansatz überträgt das Lizenzprinzip auf eine andere Ebene: nicht auf einen Wirkstoff, sondern auf ein Behandlungssystem das unabhängig von einzelnen Anbietern funktioniert.

Quellen:

https://www.newron.com/news-and-media/regulatory-news/newron-reports-pause-enrollment-new-study-participants-us-centers

https://www.newron.com/news-and-media/regulatory-news/newron-provides-update-following-type-meeting-fda

https://www.newron.com/news-and-media/regulatory-news/newron-announces-agm-2026-results

https://www.newron.com/news-and-media/regulatory-news/newron-presents-2025-financial-results-and-provides-2026-outlook

https://de.finance.yahoo.com/quote/NWRN.SW/

https://kalkine.com.au/news/healthcare/emyria-asxemd-takes-its-psychedelic-playbook-global-as-clinic-rollout-and-drug-partnerships-accelerate

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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Enthaltene Werte: IT0004147952,AU0000073645