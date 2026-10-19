VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 19
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-16
|IE00BF541XXX
|464000.000
|63872993.34
|137.6573
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-16
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55307503.16
|73.3521
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-16
|IE00BQQP9XXX
|43350000.000
|4299760767.59
|99.1871
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-10-16
|IE00BDFBTXXX
|36825000.000
|2276848955.18
|61.8289
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-10-16
|IE00BYWQWXXX
|9900000.000
|660349648.70
|66.7020
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-16
|IE00BQQP9XXX
|12050000.000
|1219267322.86
|101.1840
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-10-16
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|239143098.46
|69.3570
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-16
|IE00BQQP9XXX
|5850000.000
|402982083.30
|68.8858
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-16
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|166010930.92
|37.3058
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-16
|IE00BMC38XXX
|84750000.000
|8411317055.13
|99.2486
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-10-16
|IE00BMDH1XXX
|12500000.000
|97404391.70
|7.7924
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-10-16
|IE00BMDKNXXX
|43950000.000
|482573456.00
|10.9801
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-10-16
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7121804.10
|15.1528
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-10-16
|IE0002PG6XXX
|87500000.000
|936836153.70
|10.7067
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-10-16
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|16139142.55
|22.1084
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-10-16
|IE000YU9KXXX
|21890000.000
|1508616744.59
|68.9181
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-10-16
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|24225738.52
|27.8457
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-10-16
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|20735651.85
|28.2118
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-10-16
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|13765230.37
|19.1184
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-10-16
|IE000M7V9XXX
|42670000.000
|1911390012.73
|44.7947
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-10-16
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|290287600.50
|31.3147
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-10-16
|IE000YYE6XXX
|116450000.000
|6744510201.83
|57.9176
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-16
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|66899428.07
|24.1166
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-16
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|41593259.58
|26.8344
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-10-16
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13092348.55
|25.6713
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-10-16
|IE0007Y8YXXX
|30400000.000
|793235783.20
|26.0933
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-10-16
|IE000QYDXXXX
|1450000.000
|30233986.13
|20.8510
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-10-16
|IE000YYVSXXX
|4900000.000
|80558154.97
|16.4404
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-10-16
|IE000GLK5XXX
|400000.000
|7383998.44
|18.4600
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