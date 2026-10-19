Anzeige
Mehr »
Montag, 19.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Neuentdeckung sorgt für Aufsehen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
VG

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
19.10.26 | 08:41
88,89 Euro
+1,01 % +0,89
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
88,6088,8908:46
88,6088,8908:42
PR Newswire
19.10.2026 08:06 Uhr
106 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 19

Fund NameNAV DateISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2026-10-16IE00BF541XXX464000.00063872993.34137.6573
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-10-16IE00BF540XXX754000.00055307503.1673.3521
VanEck Gold Miners UCITS ETF2026-10-16IE00BQQP9XXX43350000.0004299760767.5999.1871
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2026-10-16IE00BDFBTXXX36825000.0002276848955.1861.8289
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2026-10-16IE00BYWQWXXX9900000.000660349648.7066.7020
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2026-10-16IE00BQQP9XXX12050000.0001219267322.86101.1840
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2026-10-16IE00BDS67XXX3448000.000239143098.4669.3570
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2026-10-16IE00BQQP9XXX5850000.000402982083.3068.8858
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2026-10-16IE00BL0BMXXX4450000.000166010930.9237.3058
VanEck Semiconductor UCITS ETF2026-10-16IE00BMC38XXX84750000.0008411317055.1399.2486
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2026-10-16IE00BMDH1XXX12500000.00097404391.707.7924
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2026-10-16IE00BMDKNXXX43950000.000482573456.0010.9801
VanEck New China UCITS ETF2026-10-16IE0000H44XXX470000.0007121804.1015.1528
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-10-16IE0002PG6XXX87500000.000936836153.7010.7067
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2026-10-16IE0005B8WXXX730000.00016139142.5522.1084
VanEck Space Innovators UCITS ETF2026-10-16IE000YU9KXXX21890000.0001508616744.5968.9181
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2026-10-16IE000B9PQXXX870000.00024225738.5227.8457
VanEck Circular Economy UCITS ETF2026-10-16IE0001J5AXXX735000.00020735651.8528.2118
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-10-16IE0005TF9XXX720000.00013765230.3719.1184
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2026-10-16IE000M7V9XXX42670000.0001911390012.7344.7947
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2026-10-16IE000NXF8XXX9270000.000290287600.5031.3147
VANECK DEFENSE UCITS ETF2026-10-16IE000YYE6XXX116450000.0006744510201.8357.9176
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-10-16IE000J6CHXXX2774000.00066899428.0724.1166
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2026-10-16IE0007I99XXX1550000.00041593259.5826.8344
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2026-10-16IE000SBU1XXX510000.00013092348.5525.6713
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-10-16IE0007Y8YXXX30400000.000793235783.2026.0933
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-10-16IE000QYDXXXX1450000.00030233986.1320.8510
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF2026-10-16IE000YYVSXXX4900000.00080558154.9716.4404
VanEck Agribusiness UCITS ETF2026-10-16IE000GLK5XXX400000.0007383998.4418.4600
© 2026 PR Newswire
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.