VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-19
|IE00BF541XXX
|464000.000
|63736451.37
|137.3630
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-19
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55136887.31
|73.1258
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-19
|IE00BQQP9XXX
|43450000.000
|4266498029.39
|98.1933
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-10-19
|IE00BDFBTXXX
|36825000.000
|2257515474.96
|61.3039
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-10-19
|IE00BYWQWXXX
|9900000.000
|658147887.67
|66.4796
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-19
|IE00BQQP9XXX
|12050000.000
|1208836254.72
|100.3184
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-10-19
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|238796844.18
|69.2566
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-19
|IE00BQQP9XXX
|5750000.000
|395605134.51
|68.8009
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-19
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|165248264.61
|37.1344
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-19
|IE00BMC38XXX
|84500000.000
|8543199721.64
|101.1030
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-10-19
|IE00BMDH1XXX
|12500000.000
|96867208.02
|7.7494
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-10-19
|IE00BMDKNXXX
|44200000.000
|482243199.95
|10.9105
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-10-19
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7172946.70
|15.2616
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-10-19
|IE0002PG6XXX
|87050000.000
|914172678.85
|10.5017
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-10-19
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|16002595.67
|21.9214
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-10-19
|IE000YU9KXXX
|21940000.000
|1515098994.67
|69.0565
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-10-19
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|24535115.60
|28.2013
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-10-19
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|20711647.37
|28.1791
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-10-19
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|13805918.34
|19.1749
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-10-19
|IE000M7V9XXX
|42720000.000
|1905210281.89
|44.5976
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-10-19
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|292292303.81
|31.5310
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-10-19
|IE000YYE6XXX
|116100000.000
|6740432294.13
|58.0571
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-19
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|66758289.45
|24.0657
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-19
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|41541747.66
|26.8011
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-10-19
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13056235.07
|25.6005
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-10-19
|IE0007Y8YXXX
|30350000.000
|791944586.57
|26.0937
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-10-19
|IE000QYDXXXX
|1450000.000
|29923891.59
|20.6372
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-10-19
|IE000YYVSXXX
|5050000.000
|82192788.36
|16.2758
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-10-19
|IE000GLK5XXX
|400000.000
|7295507.57
|18.2388
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