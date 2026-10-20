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WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
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PR Newswire
20.10.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 20

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2026-10-19IE00BF541XXX464000.00063736451.37137.3630
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-10-19IE00BF540XXX754000.00055136887.3173.1258
VanEck Gold Miners UCITS ETF2026-10-19IE00BQQP9XXX43450000.0004266498029.3998.1933
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2026-10-19IE00BDFBTXXX36825000.0002257515474.9661.3039
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2026-10-19IE00BYWQWXXX9900000.000658147887.6766.4796
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2026-10-19IE00BQQP9XXX12050000.0001208836254.72100.3184
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2026-10-19IE00BDS67XXX3448000.000238796844.1869.2566
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2026-10-19IE00BQQP9XXX5750000.000395605134.5168.8009
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2026-10-19IE00BL0BMXXX4450000.000165248264.6137.1344
VanEck Semiconductor UCITS ETF2026-10-19IE00BMC38XXX84500000.0008543199721.64101.1030
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2026-10-19IE00BMDH1XXX12500000.00096867208.027.7494
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2026-10-19IE00BMDKNXXX44200000.000482243199.9510.9105
VanEck New China UCITS ETF2026-10-19IE0000H44XXX470000.0007172946.7015.2616
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-10-19IE0002PG6XXX87050000.000914172678.8510.5017
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2026-10-19IE0005B8WXXX730000.00016002595.6721.9214
VanEck Space Innovators UCITS ETF2026-10-19IE000YU9KXXX21940000.0001515098994.6769.0565
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2026-10-19IE000B9PQXXX870000.00024535115.6028.2013
VanEck Circular Economy UCITS ETF2026-10-19IE0001J5AXXX735000.00020711647.3728.1791
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-10-19IE0005TF9XXX720000.00013805918.3419.1749
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2026-10-19IE000M7V9XXX42720000.0001905210281.8944.5976
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2026-10-19IE000NXF8XXX9270000.000292292303.8131.5310
VANECK DEFENSE UCITS ETF2026-10-19IE000YYE6XXX116100000.0006740432294.1358.0571
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-10-19IE000J6CHXXX2774000.00066758289.4524.0657
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2026-10-19IE0007I99XXX1550000.00041541747.6626.8011
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2026-10-19IE000SBU1XXX510000.00013056235.0725.6005
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-10-19IE0007Y8YXXX30350000.000791944586.5726.0937
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-10-19IE000QYDXXXX1450000.00029923891.5920.6372
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF2026-10-19IE000YYVSXXX5050000.00082192788.3616.2758
VanEck Agribusiness UCITS ETF2026-10-19IE000GLK5XXX400000.0007295507.5718.2388
© 2026 PR Newswire
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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