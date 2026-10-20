Ab 2027 in jedem neuen Zug: Hitachi setzt auf KI - NVIDIA und Rail Vision im Rennen um die intelligente Schiene

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Künstliche Intelligenz gewinnt im Schienenverkehr zunehmend an Bedeutung. Der japanische Technologiekonzern Hitachi (ISIN: JP3788600009) hat angekündigt, ab 2027 sämtliche neuen Schienenfahrzeuge seiner Bahnsparte mit der eigenen HMAX-Sensortechnologie auszustatten. HMAX nutzt fahrzeugseitige Sensoren und Datenanalysen, um den technischen Zustand von Zügen zu überwachen, Wartungsbedarf frühzeitig vorherzusagen und die Zuverlässigkeit ganzer Fahrzeugflotten zu verbessern. Bereits heute sind rund 2.500 Züge mit der Technologie ausgestattet. Durch die bestehende Auftragspipeline soll diese Zahl in den kommenden Jahren auf nahezu 3.500 steigen. Gemeinsam mit dem US-Chiphersteller NVIDIA (ISIN: US67066G1040) arbeitet Hitachi zudem an KI-Anwendungen, die über die klassische Zustandsüberwachung hinausgehen und perspektivisch auch autonome Betriebsabläufe ermöglichen könnten. Damit rückt eine technologische Herausforderung für die gesamte Bahnindustrie stärker in den Mittelpunkt: Züge müssen ihre Umgebung zunehmend selbstständig wahrnehmen, Daten in Echtzeit verarbeiten und auf mögliche Gefahren reagieren können.

Hitachi macht intelligente Sensorik zur Standardausstattung

Auf der InnoTrans 2026 in Berlin stellte Hitachi Rail am 22. September seine Initiative "Enhanced by HMAX" vor. Die digitale Plattform soll zentrale Bereiche des Bahnbetriebs miteinander verbinden - von den Fahrzeugen über die Signaltechnik bis hin zur Infrastruktur und Betriebssteuerung. Sensoren erfassen dabei kontinuierlich technische Zustandsdaten, die anschließend mithilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet werden. So lassen sich mögliche Verschleißerscheinungen frühzeitig erkennen und Wartungsmaßnahmen gezielter planen. Die Entscheidung, ab 2027 sämtliche neu produzierten Schienenfahrzeuge der eigenen Bahnsparte mit HMAX-Sensorik auszustatten, unterstreicht den Stellenwert datenbasierter Systeme in Hitachis langfristiger Produktstrategie. Die Technologie soll nicht länger ausschließlich als nachträgliche Ergänzung dienen, sondern bereits bei der Entwicklung neuer Fahrzeugflotten berücksichtigt werden.

NVIDIA bringt Physical AI auf die Schiene

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit mit NVIDIA. Bereits im Juli 2026 hatten beide Konzerne eine vertiefte Kooperation zur Entwicklung sogenannter Physical-AI-Anwendungen angekündigt. Dabei geht es um künstliche Intelligenz, die über die Verarbeitung digitaler Informationen hinausgeht und physische Anlagen sowie Betriebsabläufe wahrnehmen, simulieren und perspektivisch steuern kann. Wie konkret dieser Ansatz im Schienenverkehr werden könnte, zeigt Hitachis Arbeit an autonomen Straßenbahnsystemen. Diese kombinieren unterschiedliche Sensortechnologien wie Radar, LiDAR, Stereokameras und Satellitennavigation, um die Fahrzeugposition zu bestimmen sowie Hindernisse zu erkennen, zu klassifizieren und zu verfolgen. Mithilfe von NVIDIA-Technologien werden zudem virtuelle Betriebsumgebungen geschaffen, in denen KI-Modelle auch auf seltene oder sicherheitskritische Situationen vorbereitet werden können. Damit erweitert sich das Einsatzgebiet künstlicher Intelligenz im Bahnsektor. Neben der vorausschauenden Wartung gewinnt die unmittelbare Wahrnehmung der Fahrzeugumgebung zunehmend an Bedeutung. Beide Anwendungsfelder erfüllen unterschiedliche Aufgaben, verdeutlichen jedoch die wachsende Integration von Sensorik, Datenverarbeitung und KI in den Bahnbetrieb.

Bis zu 2.000 Meter voraus: Rail Vision entwickelt spezialisierte KI-Wahrnehmungssysteme

Auch Rail Vision (ISIN: IL0011475949) beschäftigt sich mit diesem technologischen Wandel. Das an der Nasdaq unter dem Kürzel RVSN gelistete Unternehmen entwickelt KI-gestützte Wahrnehmungssysteme, die Hindernisse und potenzielle Gefahren auf und neben Bahngleisen erkennen und klassifizieren sollen. Das für den regulären Güter- und Personenverkehr entwickelte TrackScout-System kombiniert multispektrale elektrooptische Sensoren mit proprietären Deep-Learning-Algorithmen. Nach Unternehmensangaben ermöglicht die Technologie eine Gefahrenerkennung auf Entfernungen von bis zu 2.000 Metern, auch unter anspruchsvollen Wetter- und Sichtbedingungen. Neben Personen, Tieren und Fahrzeugen kann das System weitere potenzielle Gefahren im Gleisbereich identifizieren. Zu seinen Funktionen zählen außerdem die Anomalieerkennung für bislang nicht klassifizierte Hindernisse sowie eine nach Herstellerangaben branchenweit erstmals verfügbare Erkennung von Weichenstellungen. Während Hitachi mit HMAX eine übergreifende Plattform zur Digitalisierung von Fahrzeugen, Infrastruktur und Betriebsabläufen verfolgt, konzentriert sich Rail Vision auf spezialisierte KI-gestützte Wahrnehmungstechnologie. Eine geschäftliche Zusammenarbeit zwischen Hitachi, NVIDIA und Rail Vision ist nicht bekannt. Die jeweiligen Entwicklungen verdeutlichen jedoch, wie unterschiedliche Unternehmen an den technologischen Voraussetzungen für einen zunehmend automatisierten Schienenverkehr arbeiten.

Vom Rangierbahnhof bis zur automatischen Bremsung

Neben dem Fernverkehr adressiert Rail Vision auch industrielle Rangier- und Güterbahnhöfe. Mit YardFlow und YardFlow Flex bietet das Unternehmen zwei spezialisierte Lösungen, die laut Hersteller Gefahren auf Entfernungen von bis zu 200 Metern erkennen können. YardFlow wurde im September 2026 als führende Lösung von Rail Vision für unterschiedliche industrielle und kommerzielle Rangierumgebungen vorgestellt. YardFlow Flex, zuvor unter der Bezeichnung ShuntingYard vermarktet, ist insbesondere für anspruchsvolle Betriebsbedingungen mit eingeschränkter Sicht und schwierigen Wetterverhältnissen ausgelegt. Die Systeme sollen dabei mehr leisten, als lediglich die Wahrnehmung des Bedienpersonals zu verbessern. Eine optionale Bremsschnittstelle ermöglicht die direkte Integration in bestehende Fahrzeugsteuerungen und kann eine automatische Notbremsung auslösen, wenn auf eine kritische Warnung nicht reagiert wird. Mit dieser Fähigkeit liefert Rail Vision einen wichtigen technologischen Baustein für autonome Bahnabläufe, indem die Gefahrenerkennung unmittelbar mit einem aktiven Sicherheitseingriff verknüpft wird.

US-Bahnindustrie wählt Rail Vision für Testprogramm aus

Parallel zur Produktentwicklung hat Rail Vision einen weiteren Fortschritt auf dem nordamerikanischen Markt bekannt gegeben. Anfang September wurde das Unternehmen für ein Sensor-Testprogramm von MxV Rail ausgewählt. Die Organisation ist eine Tochtergesellschaft der Association of American Railroads (AAR) und beschäftigt sich unter anderem mit der Erprobung neuer Bahntechnologien sowie der Weiterentwicklung technischer Branchenanforderungen. Das Programm steht im Zusammenhang mit der Entwicklung sogenannter Restricted Speed Enforcement (RSE)-Funktionen. Diese sollen im nordamerikanischen Güterverkehr dazu beitragen, sichere Geschwindigkeiten unter eingeschränkten Betriebsbedingungen einzuhalten. Die KI-gestützte Wahrnehmungstechnologie von Rail Vision soll dabei im Rahmen einer vorbereitenden Integrationsprüfung unter realen Einsatzbedingungen evaluiert werden. Bereits im Dezember 2024 war Rail Vision in das entsprechende Technology-Roadmap-Programm aufgenommen worden. Mit der Auswahl für die nächste Testphase geht das Unternehmen nun von der konzeptionellen Einbindung zur praktischen Bewertung seiner Sensortechnologie über. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, die Technologie auch großen nordamerikanischen Güterbahnbetreibern, den sogenannten Class-I-Railroads, näherzubringen. Diese Testphase stellt einen bedeutenden technischen Meilenstein dar, bei dem Rail Vision seine fortschrittliche Wahrnehmungstechnologie wichtigen Entscheidungsträgern der nordamerikanischen Class-I-Güterbahnnetze unmittelbar demonstrieren kann. Durch die Bewertung der Leistungsfähigkeit unter realen Betriebsbedingungen positioniert sich das Unternehmen, um an der Weiterentwicklung künftiger Leistungsstandards für die nächste Generation von Bahnsicherheits- und Automatisierungssystemen mitzuwirken.

Die intelligente Schiene nimmt Gestalt an

Hitachis Entscheidung, ab 2027 sämtliche neu produzierten Schienenfahrzeuge der eigenen Bahnsparte mit KI-gestützter Sensorik auszustatten, verdeutlicht den wachsenden Stellenwert digitaler Systeme in der Bahnindustrie. Die Zusammenarbeit mit NVIDIA erweitert diese Entwicklung um Anwendungen, die perspektivisch auch autonome Betriebsabläufe ermöglichen könnten. Für spezialisierte Technologieanbieter entsteht dadurch ein relevantes industrielles Umfeld. Rail Vision entwickelt Wahrnehmungssysteme, die Gefahren erkennen und klassifizieren und bei entsprechender Integration auch aktive Sicherheitseingriffe ermöglichen. Die Auswahl für das US-Testprogramm bietet dem Unternehmen nun eine weitere Gelegenheit, seine Technologie unter praxisnahen Betriebsbedingungen bewerten zu lassen. In welchem Umfang sich diese Entwicklungen langfristig in größere kommerzielle Aufträge übersetzen lassen, bleibt ungewiss. Die zunehmende Verbindung von künstlicher Intelligenz, Sensorik und automatisierter Steuerung verdeutlicht jedoch das technologische Umfeld, in dem sich Rail Vision (ISIN: IL0011475949) positioniert.

Quellen

Hitachi Rail - Hitachi Rail launches 'Enhanced by HMAX', committing to embed technology in all new rolling stock from 2027, 22.09.2026

https://www.hitachi.com/en/press/articles/2026/09/0924a/

Hitachi - Hitachi and NVIDIA collaborate to advance HMAX and enable end-to-end autonomous operations through the integrated control of physical AI, 16.07.2026

https://www.hitachi.com/en-us/press/hitachi-and-nvidia-collaborate-to-advance-hmax-and-enable-end-to-end-autonomous-operations/

Rail Vision - Rail Vision Selected for U.S. Rail Industry Testing Program, Advancing AI-Powered Technology from Roadmap to Real-World Evaluation, 03.09.2026

https://railvision.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/rail-vision-selected-us-rail-industry-testing-program-advancing

Rail Vision - Form 6-K, 03.09.2026

https://ir.railvision.io/node/8526/html

Rail Vision - Rail Vision Introduces TrackScout and YardFlow Flex as New Brand Names for its Mainline and Switchyard Solutions, 09.09.2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-introduces-trackscout-and-yardflow-flex-new-brand

Rail Vision - Rail Vision Launches YardFlow, its Leading AI Perception Solution for Industrial and Freight Railyard Operations, 17.09.2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-launches-yardflowtm-its-leading-ai-perception

Rail Vision - Rail Vision to Showcase Newly Launched YardFlow Alongside Its Proven AI-Powered Railway Perception Solutions at InnoTrans 2026, 18.09.2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-showcase-newly-launched-yardflowtm-alongside-its

Rail Vision - TrackScout, Official Product Information

https://railvision.io/trackscout/

Rail Vision - YardFlow, Official Product Information

https://railvision.io/yardflow/

Rail Vision - YardFlow Flex, Official Product Information

https://railvision.io/yardflow-flex/

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Land: Israelisch

ISIN: IL0011475949 / FSE: C8O

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