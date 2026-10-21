VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 21
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-20
|IE00BF541XXX
|464000.000
|63671869.85
|137.2239
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-20
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55116237.14
|73.0985
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-20
|IE00BQQP9XXX
|43600000.000
|4252556333.16
|97.5357
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-10-20
|IE00BDFBTXXX
|36825000.000
|2236512657.03
|60.7335
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-10-20
|IE00BYWQWXXX
|9900000.000
|663096350.06
|66.9794
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-20
|IE00BQQP9XXX
|12050000.000
|1200498082.99
|99.6264
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-10-20
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|239305620.26
|69.4042
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-20
|IE00BQQP9XXX
|5650000.000
|394670926.50
|69.8533
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-20
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|165601296.08
|37.2138
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-20
|IE00BMC38XXX
|84550000.000
|8501704969.42
|100.5524
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-10-20
|IE00BMDH1XXX
|12400000.000
|95355017.56
|7.6899
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-10-20
|IE00BMDKNXXX
|44200000.000
|488637100.75
|11.0551
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-10-20
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7206988.67
|15.3340
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-10-20
|IE0002PG6XXX
|86800000.000
|917100902.82
|10.5657
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-10-20
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|16061181.57
|22.0016
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-10-20
|IE000YU9KXXX
|21940000.000
|1499075071.10
|68.3261
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-10-20
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|25138593.41
|28.8949
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-10-20
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|20834363.42
|28.3461
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-10-20
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14037966.36
|19.4972
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-10-20
|IE000M7V9XXX
|42720000.000
|1884738206.75
|44.1184
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-10-20
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|291609845.33
|31.4574
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-10-20
|IE000YYE6XXX
|115500000.000
|6594320842.77
|57.0937
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-20
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|66595774.86
|24.0071
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-20
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42023085.55
|27.1117
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-10-20
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13272221.40
|26.0240
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-10-20
|IE0007Y8YXXX
|30350000.000
|792956758.60
|26.1271
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-10-20
|IE000QYDXXXX
|1450000.000
|30043947.21
|20.7200
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-10-20
|IE000YYVSXXX
|5050000.000
|81167109.48
|16.0727
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-10-20
|IE000GLK5XXX
|400000.000
|7315579.74
|18.2889
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