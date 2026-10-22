VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-21
|IE00BF541XXX
|464000.000
|63698553.50
|137.2814
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-21
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55206665.17
|73.2184
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-21
|IE00BQQP9XXX
|43700000.000
|4280646948.05
|97.9553
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-10-21
|IE00BDFBTXXX
|36925000.000
|2234171963.25
|60.5057
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-10-21
|IE00BYWQWXXX
|9900000.000
|660254578.36
|66.6924
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-21
|IE00BQQP9XXX
|12050000.000
|1201141883.07
|99.6798
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-10-21
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|239029290.71
|69.3240
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-21
|IE00BQQP9XXX
|5650000.000
|394379552.31
|69.8017
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-21
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|165535961.36
|37.1991
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-21
|IE00BMC38XXX
|84950000.000
|8708597742.16
|102.5144
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-10-21
|IE00BMDH1XXX
|12400000.000
|96563574.16
|7.7874
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-10-21
|IE00BMDKNXXX
|44650000.000
|512908599.95
|11.4873
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-10-21
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7128735.16
|15.1675
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-10-21
|IE0002PG6XXX
|86800000.000
|914067202.34
|10.5307
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-10-21
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|15983534.86
|21.8953
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-10-21
|IE000YU9KXXX
|21840000.000
|1537618953.51
|70.4038
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-10-21
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|25397277.36
|29.1923
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-10-21
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|20753891.77
|28.2366
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-10-21
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|13878619.40
|19.2759
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-10-21
|IE000M7V9XXX
|42570000.000
|1899833230.70
|44.6285
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-10-21
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|297830832.89
|32.1285
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-10-21
|IE000YYE6XXX
|115500000.000
|6638370750.48
|57.4751
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-21
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|66799261.95
|24.0805
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-21
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|41923582.56
|27.0475
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-10-21
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13219056.27
|25.9197
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-10-21
|IE0007Y8YXXX
|30350000.000
|806687294.69
|26.5795
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-10-21
|IE000QYDXXXX
|1450000.000
|30195556.21
|20.8245
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-10-21
|IE000YYVSXXX
|5050000.000
|81987392.55
|16.2351
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-10-21
|IE000GLK5XXX
|400000.000
|7326619.18
|18.3165
© 2026 PR Newswire