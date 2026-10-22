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VM

WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
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VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
22.10.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 22

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2026-10-21IE00BF541XXX464000.00063698553.50137.2814
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-10-21IE00BF540XXX754000.00055206665.1773.2184
VanEck Gold Miners UCITS ETF2026-10-21IE00BQQP9XXX43700000.0004280646948.0597.9553
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2026-10-21IE00BDFBTXXX36925000.0002234171963.2560.5057
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2026-10-21IE00BYWQWXXX9900000.000660254578.3666.6924
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2026-10-21IE00BQQP9XXX12050000.0001201141883.0799.6798
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2026-10-21IE00BDS67XXX3448000.000239029290.7169.3240
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2026-10-21IE00BQQP9XXX5650000.000394379552.3169.8017
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2026-10-21IE00BL0BMXXX4450000.000165535961.3637.1991
VanEck Semiconductor UCITS ETF2026-10-21IE00BMC38XXX84950000.0008708597742.16102.5144
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2026-10-21IE00BMDH1XXX12400000.00096563574.167.7874
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2026-10-21IE00BMDKNXXX44650000.000512908599.9511.4873
VanEck New China UCITS ETF2026-10-21IE0000H44XXX470000.0007128735.1615.1675
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-10-21IE0002PG6XXX86800000.000914067202.3410.5307
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2026-10-21IE0005B8WXXX730000.00015983534.8621.8953
VanEck Space Innovators UCITS ETF2026-10-21IE000YU9KXXX21840000.0001537618953.5170.4038
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2026-10-21IE000B9PQXXX870000.00025397277.3629.1923
VanEck Circular Economy UCITS ETF2026-10-21IE0001J5AXXX735000.00020753891.7728.2366
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-10-21IE0005TF9XXX720000.00013878619.4019.2759
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2026-10-21IE000M7V9XXX42570000.0001899833230.7044.6285
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2026-10-21IE000NXF8XXX9270000.000297830832.8932.1285
VANECK DEFENSE UCITS ETF2026-10-21IE000YYE6XXX115500000.0006638370750.4857.4751
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-10-21IE000J6CHXXX2774000.00066799261.9524.0805
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2026-10-21IE0007I99XXX1550000.00041923582.5627.0475
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2026-10-21IE000SBU1XXX510000.00013219056.2725.9197
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-10-21IE0007Y8YXXX30350000.000806687294.6926.5795
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-10-21IE000QYDXXXX1450000.00030195556.2120.8245
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF2026-10-21IE000YYVSXXX5050000.00081987392.5516.2351
VanEck Agribusiness UCITS ETF2026-10-21IE000GLK5XXX400000.0007326619.1818.3165
© 2026 PR Newswire
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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