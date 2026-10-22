Nvidias "ChatGPT-Moment" für Roboter: Warum die KI-Revolution auch Rohstoffe braucht

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Nvidia (ISIN: US67066G1040) will den nächsten Entwicklungsschub künstlicher Intelligenz in die physische Welt bringen. Auf der GTC in Berlin stellte der Konzern am 21. Oktober neue Werkzeuge für Robotik vor. Sie sollen Entwicklung, Training und praktischen Einsatz autonomer Maschinen enger verbinden.

"Der ChatGPT-Moment für die Robotik rückt schnell näher", erklärte Konzernchef Jensen Huang, aus dem Englischen übersetzt. Hinter dieser Erwartung steht eine industrielle Aufgabe: Roboter müssen ihre Umgebung verstehen und anschließend zuverlässig handeln können.

Dafür reichen Modelle und Rechenleistung allein nicht aus. Bewegliche Maschinen brauchen leistungsfähige Antriebe - und geeignete Materialien für deren Herstellung.

Nvidia verbindet Software mit realen Maschinen

Mit seiner offenen Isaac-Plattform stellt Nvidia Entwicklern Modelle, Simulation und Trainingswerkzeuge bereit. Neu hinzu kommen unter anderem das Laufzeitsystem Isaac OS und die allgemein verfügbare Version Isaac Lab 3.0.

Ein konkretes Beispiel liefert Agile Robots mit dem humanoiden Referenzsystem Agile ONE SN. Es kombiniert Nvidias Isaac GR00T mit dem KI-Rechner Jetson Thor und soll Anfang 2027 verfügbar sein.

Die Plattform richtet sich an Forschung und Entwicklung. Sie soll den Aufwand verringern, bislang getrennte Werkzeuge für Simulation, Training und Steuerung zusammenzuführen.

Auch europäische Industrieanbieter nutzen Nvidia-Technologien. KUKA setzt Omniverse-Bibliotheken für Fabriksimulationen ein; Sereact verwendet Isaac GR00T und Cosmos für seine Warenhandhabungssysteme. Die Ankündigungen zeigen, wie sich KI zunehmend mit industrieller Hardware verbindet.

Präzise Bewegung benötigt leistungsfähige Magnete

Der Rohstoffbezug entsteht über die Antriebstechnik. Permanentmagnete auf Basis Seltener Erden ermöglichen kompakte und leistungsfähige Motoren. Neodym und Praseodym sind wichtige Bestandteile solcher Magnete.

Der Vermögensverwalter Sprott beschreibt Robotik deshalb als möglichen zusätzlichen Nachfragetreiber. Die Anwendungen reichen von industrieller Automatisierung und Lagerlogistik bis zu humanoiden Systemen.

Wie viel Material tatsächlich benötigt wird, hängt von Konstruktion, Motorenzahl und technischen Alternativen ab. Die Entwicklung einer Forschungsplattform lässt sich daher nicht unmittelbar in feste Rohstoffmengen übersetzen.

Die Perspektive bleibt dennoch relevant: Robotik ergänzt bestehende Absatzbereiche wie Elektrofahrzeuge und Windkraft. Für neue Lieferanten zählt dabei, ob sie geeignete Materialien wirtschaftlich und zuverlässig bereitstellen können.

St George entwickelt eine große Ressourcenbasis

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) entwickelt mit Araxá ein Projekt für Seltene Erden und Niob im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Das etablierte Bergbauumfeld bietet Infrastruktur und erfahrene Fachkräfte.

Die im August veröffentlichte Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid.

Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die geologisch besser abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated". Dieser Ressourcenteil enthält nach Unternehmensangaben durchschnittlich 0,69 Prozent Neodym-Praseodym-Oxide.

Damit besitzt Araxá einen konkreten Bezug zu Magnetmaterialien. Niob ergänzt die Seltenen Erden um einen zweiten möglichen Produktstrom für industrielle Anwendungen.

Die Verarbeitung wird zum entscheidenden Prüfpunkt

St George arbeitet daran, die Ressourcenbasis in einen belastbaren Verarbeitungsweg zu übersetzen. Im September kündigte das Unternehmen weitere Pilotversuche mit rund neun Tonnen repräsentativen Materials bei CIT-SENAI in Belo Horizonte an.

Untersucht werden Mahlung, magnetische Trennung und Flotation. Die Arbeiten sollen die Gewinnung eines Niobkonzentrats und die Vorbereitung weiterer Verarbeitungsschritte für Seltene Erden optimieren. Ergebnisse wurden für das vierte Quartal 2026 angekündigt.

Parallel entsteht ein eigenes Pilot- und Technologiezentrum in Araxá. Nach Unternehmensplanung soll es im Dezember fertiggestellt werden und im Januar 2027 erstmals arbeiten. Damit entstehen zusätzliche Möglichkeiten, Prozessschritte systematisch zu untersuchen.

Fazit

Nvidias Berliner Ankündigungen geben der Robotikgeschichte einen aktuellen industriellen Impuls. Neue Entwicklungswerkzeuge und eine humanoide Referenzplattform sollen den Weg von Simulation zu praktischen Anwendungen erleichtern. Ob daraus schnell ein großer zusätzlicher Markt entsteht, hängt von Zuverlässigkeit, Kosten und konkretem Nutzen ab.

Für St George liegt die Verbindung in Araxás magnetrelevanten Seltenen Erden. Die große definierte Ressource und das laufende Pilotprogramm geben der Entwicklung konkrete Substanz. Eine Lieferbeziehung zu Nvidia oder Robotikherstellern ist damit nicht verbunden.

Araxá bleibt ein Entwicklungsprojekt. Die Mineralressource ist keine wirtschaftlich gewinnbare Erzreserve. Ausbeuten, Produktqualität, Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen und Finanzierung müssen den Weg zur späteren Produktion absichern.

Anleger sollten deshalb besonders auf die Verarbeitungsergebnisse und den Fortschritt des Pilotzentrums achten. Robotik verbreitert die langfristige Anwendungsperspektive. Den wirtschaftlichen Wert muss St George durch Umsetzung erschließen: Wenn KI in Maschinen handelt, werden auch die Materialien hinter ihren Bewegungen wichtiger.

Quellen

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-advances-isaac-platform-for-general-purpose-robotics-with-new-reference-humanoid-frameworks-simulation-pipelines-and-data/ NVIDIA Newsroom

https://sprott.com/insights/the-rare-earths-powering-the-next-wave-of-robotics/

https://www.stgm.com.au/

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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