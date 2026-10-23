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zukunftsbilanzen.de
23.10.2026 06:46 Uhr
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Strukturkrise, Enteignungsangst und Rohstoff-Hoffnung: Die harte Wahrheit über Deutz, Vonovia und Strategic Resources!

Deutz und Vonovia kämpfen zur Zeit noch mit harten Strukturkrisen, radikalen Enteignungsdebatten und drückenden Zinslasten. Währenddessen suchen clevere Investoren längst nach neuen Perspektiven abseits des "gewohnten Mainstreams". Besonders im Bereich kritischer Mineralien für die klimafreundliche Transformation der Schwerindustrie baut sich derzeit ein Potenzial auf, das von der breiten Masse möglicherweise noch völlig unterschätzt wird. Hier werfen wir bei Strategic Resources einen Blick auf die wegweisenden Forschungskooperationen in Nordeuropa sowie die charttechnischen Wendepunkte. Lesen Sie im nachfolgenden Artikel, warum die vermeintlichen "Sorgenkinder" jetzt genauer betrachtet werden sollten und welche Aktie das Zeug zur positiven Überraschung hat.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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