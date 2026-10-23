VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 23
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-22
|IE00BF541XXX
|464000.000
|63682260.49
|137.2463
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-22
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55300502.54
|73.3428
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-22
|IE00BQQP9XXX
|43800000.000
|4072175147.26
|92.9720
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-10-22
|IE00BDFBTXXX
|36925000.000
|2134114446.55
|57.7959
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-10-22
|IE00BYWQWXXX
|9900000.000
|651876132.52
|65.8461
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-22
|IE00BQQP9XXX
|12050000.000
|1132611683.38
|93.9927
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-10-22
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|238214114.65
|69.0876
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-22
|IE00BQQP9XXX
|5650000.000
|401705280.61
|71.0983
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-22
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|165090607.36
|37.0990
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-22
|IE00BMC38XXX
|85250000.000
|8179057912.30
|95.9420
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-10-22
|IE00BMDH1XXX
|12400000.000
|94150729.03
|7.5928
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-10-22
|IE00BMDKNXXX
|44650000.000
|483842071.86
|10.8363
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-10-22
|IE0000H44XXX
|470000.000
|6973812.40
|14.8379
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-10-22
|IE0002PG6XXX
|86800000.000
|888257353.35
|10.2334
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-10-22
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|16317303.57
|22.3525
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-10-22
|IE000YU9KXXX
|21840000.000
|1474752639.05
|67.5253
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-10-22
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|24702985.74
|28.3942
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-10-22
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|20955173.43
|28.5104
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-10-22
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14209088.45
|19.7348
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-10-22
|IE000M7V9XXX
|42320000.000
|1839563523.32
|43.4679
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-10-22
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|285144261.79
|30.7599
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-10-22
|IE000YYE6XXX
|115500000.000
|6599996627.41
|57.1428
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-22
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|67002651.08
|24.1538
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-22
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42520193.39
|27.4324
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-10-22
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13505179.32
|26.4807
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-10-22
|IE0007Y8YXXX
|30350000.000
|785003941.11
|25.8650
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-10-22
|IE000QYDXXXX
|1450000.000
|30009130.02
|20.6960
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-10-22
|IE000YYVSXXX
|5050000.000
|78741675.83
|15.5924
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-10-22
|IE000GLK5XXX
|400000.000
|7323224.69
|18.3081
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