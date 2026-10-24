Goldminen brauchen mehr als hohe Goldpreise: De.mem sichert sich neuen 800.000-Dollar-Vertrag

Anzeige / Werbung

Gold bleibt trotz jüngster Kursschwankungen auf einem historisch hohen Preisniveau. Anfang Oktober notierte das Edelmetall weiterhin oberhalb von 4.000 US-Dollar je Feinunze, während Übernahmen und Investitionen den internationalen Bergbausektor beschäftigen. Doch hohe Goldpreise allein sichern noch keine rentable Produktion. Minen benötigen funktionierende Aufbereitungsanlagen, verlässliche Wasserversorgung und Spezialchemikalien für ihre laufenden Prozesse. Genau in diesem industriellen Umfeld baut De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) sein Geschäft weiter aus. Am 12. Oktober meldete der australische Wasseraufbereitungsspezialist einen neuen Chemikalienvertrag mit einem geschätzten Volumen von rund 800.000 AUD - begleitet von weiteren Aufträgen und dem höchsten positiven operativen Quartals-Cashflow seiner Unternehmensgeschichte.

Goldsektor zwischen hohen Preisen und neuer Konsolidierung

Die Dynamik im Goldbergbau bleibt hoch. Reuters berichtete am 7. Oktober unter Berufung auf den Chef von Perseus Mining, dass die Übernahmeaktivitäten in der Branche zugenommen haben, erfolgreiche Abschlüsse aufgrund unterschiedlicher Goldpreiserwartungen allerdings schwieriger geworden sind. Der Wettbewerb um attraktive Lagerstätten und bestehende Produktionskapazitäten hält damit an. Für die Wirtschaftlichkeit einer Mine ist jedoch nicht allein entscheidend, zu welchem Preis das geförderte Gold verkauft werden kann. Auch die laufenden Produktionskosten spielen eine wesentliche Rolle. Wasseraufbereitung, Pumpentechnik, Prozesschemikalien und Wartungsleistungen gehören zu den betrieblichen Anforderungen, die unabhängig von kurzfristigen Schwankungen des Goldpreises bestehen bleiben. Für spezialisierte Industriezulieferer eröffnet das ein anderes Geschäftsmodell als die unmittelbare Beteiligung an der Rohstoffproduktion.

Neuer Chemikalienvertrag über rund 800.000 AUD

De.mem hat im Septemberquartal 2026 eine neue Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Antiscalants an einen australischen Bergbaukunden unterzeichnet. Der geschätzte Vertragswert beträgt rund 800.000 AUD über die kommenden zwölf Monate. Die Belieferung soll ab dem Dezemberquartal 2026 beginnen. Antiscalants sind Spezialchemikalien, die mineralische Ablagerungen in wasserführenden Systemen reduzieren sollen. Solche Ablagerungen können die Leistungsfähigkeit von Anlagen beeinträchtigen und zusätzlichen Wartungsaufwand verursachen. Die Chemikalien sind damit ein Bestandteil des laufenden industriellen Anlagenbetriebs.

Eine wichtige Einschränkung: Die Vereinbarung kann nach Unternehmensangaben jederzeit gekündigt werden. Die genannten 800.000 AUD sind deshalb als geschätztes Vertragsvolumen und nicht als bereits realisierter oder vollständig garantierter Umsatz zu verstehen. Zudem bezeichnet De.mem den Vertragspartner lediglich als australischen Bergbaukunden; eine Zuordnung zu einer bestimmten Goldmine wurde nicht veröffentlicht.

Core Chemicals stärkt die Position im Goldbergbau

Besonders interessant ist der neue Auftrag vor dem Hintergrund der Übernahme von Core Chemicals. Mit der im November 2025 abgeschlossenen Akquisition hat De.mem seine Präsenz im westaustralischen Bergbau erheblich erweitert. Core Chemicals beliefert Goldminen mit Spezialchemikalien, die unter anderem bei der Goldgewinnung und der Rückgewinnung von Gold aus Rückständen der Raffination eingesetzt werden. Gemeinsam mit De.mem-Capic und Auswater Systems bildet das Unternehmen einen wichtigen Bestandteil des Geschäfts in Western Australia. Die Übernahme eröffnet zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten: Bestehenden Kunden können weitere Produkte aus dem Konzern angeboten werden, während De.mem seine Wassertechnik, Pumpen und Dienstleistungen über einen erweiterten Kundenstamm vermarkten kann. Laut aktuellem Quartalsbericht wurden seit der Core-Chemicals-Übernahme bereits neue Kunden gewonnen. Zudem bietet das Unternehmen seine Produkte weiteren potenziellen Abnehmern an.

Das Geschäft in Western Australia steuerte im Septemberquartal rund 47 Prozent der gesamten Zahlungseingänge des Konzerns bei. Damit ist Western Australia längst mehr als ein ergänzender Absatzmarkt für De.mem.

Weitere Anlagenaufträge in Australien und Deutschland

Neben dem neuen Chemikalienvertrag meldete De.mem zwei zusätzliche Bestellungen für Wasseraufbereitungsanlagen. Ein australischer Bergbaukunde orderte Ausrüstung im Wert von rund 350.000 AUD. Die deutsche Tochtergesellschaft De.mem-Geutec erhielt außerdem einen Auftrag eines Industriekunden über rund 380.000 AUD. Beide Aufträge sollen im Kalenderjahr 2027 ausgeliefert werden. Zusammen mit dem geschätzten Volumen des Chemikalienvertrags ergeben sich damit rund 1,53 Mio. AUD an neu gemeldeten Auftrags- beziehungsweise Vertragswerten. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Vertragsarten und geplante Lieferzeiträume, nicht um bereits vereinnahmte Umsätze.

Die Aufträge verdeutlichen zugleich die Breite des Geschäftsmodells: De.mem verkauft nicht nur komplette Wasseraufbereitungsanlagen, sondern auch Chemikalien, Membranen, Pumpen, Verbrauchsmaterialien und laufende Dienstleistungen.

Rekord-Cashflow unterstreicht operative Entwicklung

Die jüngsten Vertragsabschlüsse treffen auf eine deutlich verbesserte finanzielle Entwicklung. Im Septemberquartal erzielte De.mem Zahlungseingänge von rund 10,1 Mio. AUD, ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Es war der zweithöchste Quartalswert der Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig verlängerte sich die Serie steigender Zahlungseingänge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal auf mittlerweile 30 Quartale. Noch deutlicher fällt die Entwicklung beim operativen Cashflow aus: Mit positiven 842.000 AUD erreichte De.mem im dritten Quartal einen neuen Unternehmensrekord. In den ersten neun Monaten 2026 summierte sich der operative Cashflow auf 1,77 Mio. AUD. Der Zahlungsmittelbestand stieg zum 30. September auf rund 4,8 Mio. AUD.

Mehr als 90 Prozent der Zahlungseingänge entfallen nach Unternehmensangaben auf wiederkehrendes Geschäft. Dazu gehören unter anderem langfristige Betriebs- und Wartungsverträge sowie regelmäßig benötigte Spezialchemikalien und Verbrauchsmaterialien. Gerade die Verbindung aus Anlagenverkauf und laufender Kundenbetreuung ist ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie.

Fazit: Vom Goldboom zum laufenden Industriegeschäft

Hohe Goldpreise und die anhaltende Konsolidierung im Bergbausektor erhöhen die Aufmerksamkeit für Minenbetreiber. Für De.mem liegt die wirtschaftliche Chance jedoch nicht in der direkten Entwicklung des Goldpreises, sondern in den laufenden Anforderungen industrieller Produktionsstandorte. Der neue Chemikalienvertrag, zusätzliche Anlagenbestellungen und die wachsende Kundenbasis von Core Chemicals zeigen, dass das Unternehmen seine Position im Mining-Sektor weiter ausbaut. Gleichzeitig liefert der Rekord-Cashflow einen konkreten Hinweis auf die verbesserte operative Entwicklung.

Ob die jüngsten Aufträge und die angekündigten Wachstumschancen auch in den kommenden Quartalen zu steigenden Ergebnissen führen, bleibt abzuwarten. Mit seiner breiten Produktpalette und dem wachsenden Geschäft in Western Australia verfügt De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) jedoch über eine zunehmend etablierte Position als Zulieferer wasserintensiver Industrien.

-

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" und/oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

De.mem Limited - September 2026 Quarterly Activities Report: Highest Positive Operating Cash Flow in Company History, 12. Oktober 2026

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03147002-6A1348666

Reuters - Perseus says gold M&A activity high but deals hard to close over price uncertainty, 7. Oktober 2026

https://www.reuters.com/world/africa/perseus-says-gold-ma-activity-high-deals-hard-close-over-price-uncertainty-2026-10-07/

Reuters - Gold eases on strong dollar, oil prices; US inflation data eyed, 12. Oktober 2026

https://www.reuters.com/world/india/gold-gains-weaker-oil-dollar-us-inflation-data-focus-2026-10-12/

De.mem Limited - Acquisition of Core Chemicals to increase exposure to surging gold mining sector, Oktober 2025

https://demembranes.com/wp-content/uploads/2025/10/Core-Chemicals-release.pdf

De.mem Limited - Core Chemicals Acquisition Presentation, Oktober 2025

https://demembranes.com/wp-content/uploads/2025/10/Core-Chemicals-presentation.pdf

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Goldminen brauchen mehr als hohe Goldpreise: De.mem sichert sich neuen 800.000-Dollar-Vertrag appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4